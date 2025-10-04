Hades II — титан вне времени. Рецензия

Жанр Экшен Издатель Supergiant Games Разработчик Supergiant Games Минимальные требования Процессор Intel Core 2 Duo E6600 2,4 ГГц / AMD Athlon 64 X2 5000+ 2,6 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 950 / AMD Radeon R7 360, 10 Гбайт на накопителе, интер Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-4690K 3,5 ГГц / AMD Ryzen 7 1700 3,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 Дата выхода 25 сентября 2025 года Возрастной ценз От 12 лет Локализация Текст Платформы PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Я наиграла почти восемьдесят часов в Hades II в раннем доступе. И пусть в промежуточной версии ощущалась некоторая «сырость», о чём вы можете прочитать в предварительном обзоре, всё равно сиквел вызывал строго положительные эмоции. Даже на этом этапе было очевидно: команда Supergiant Games делает первоклассный роглайк, причем не собирается топтаться на месте, а будет развивать сильные стороны первой части и экспериментировать с её формой. Это чувствовалось и в смене тональности повествования, и в обилии новых механик, и в ощутимо большем количестве игрового наполнения. Но был и повод для беспокойства: а не слишком ли сильно студия ударилась в гигантизм, и не потеряется ли за огромным количеством всего та чуткая камерность, что сделала первую Hades (да и все игры студии) столь выдающимся произведением. Это опасение лишь усиливалось с «утяжелением» нарратива, который в итоге разросся до эпохальных размеров.

Для пантеона древнегреческих богов наступили мрачные времена: Кронос захватил царство Аида, а Олимп штурмуют войска чудищ, возглавляемых хитрым Прометеем и могучим Тифоном. И лишь принцесса загробного мира, Мелиноя, без устали бьётся с титанами. Но сколько бы раз она не одерживала над ними верх — колоссы всегда возвращаются. Настоящий сизифов труд, если бы не маленький луч надежды — у богини получается связаться со своим братом Загреем… из прошлого. Вместе им предстоит решить непосильную задачу: как одолеть несокрушимых титанов и уничтожить само воплощение времени.

Увы, вести длинные беседы с Загреем у Мелинои не получится — Кронос чутко бдит за любыми манипуляциями со временем, поэтому за раз можно лишь переброситься несколькими фразами. А затем героине придётся заново прорываться в Тартар, снова побеждать бессмертного Кроноса, чтобы сквозь время, по маленьким крупицам, продумать план победы. И, конечно, не забывать периодически сражать Тифона, который упорно лезет в обитель богов.

Основной игровой цикл Hades II не претерпел существенных изменений со времён раннего доступа или первой части. Вам предстоит пройти четыре больших локации, сражаться на разных аренах, адаптироваться под десяток разных условий, выбирать пути и награды, сталкиваться с могучими боссами и погибать… Снова и снова, пока ваше мастерство, мощь пассивных усилений и отточенное владение разными видами оружия и их аспектами (считайте, модификациями) не достигнет достаточного для триумфа уровня.

В каждом забеге, как и прежде, можно подстраивать сборку под конкретные запросы — помогут с этим божественные дары, которые усиливают атаки или приёмы воительницы. Например, Арес напитывает оружие возможностью наносить увеличенный урон и оставлять раны. Статус будет особенно полезен в сочетании с другим даром бога войны, который повысит весь урон по раненому супостату. Близкие контакты с врагами — вотчина Афродиты: дары богини ослабляют ближайших противников, а ещё можно сделать так, чтобы ослабленные получали больший ущерб. Или же можно повысить силу атак мощью волн от владыки морей и океанов. С дарами Посейдона удары (и не только) будут бить по большей области и отталкивать врагов в стороны, а ещё он сулит повышенный приток ресурсов и шанс получить две награды за бой вместо одной. А с полными карманами золота можно ощутимо повысить свою удаль в торговых точках Харона, покупая как дары, так и другие усиления.

Скажем, молот Дедала (или, лучше сказать, Икара) раскрывает потенциал как оружия, увеличивая скорость атак и силу ударов, так и конкретного аспекта. Например, мой любимый аспект для парных клинков, Морриган, может выдавать совершенно чудовищный урон, если комбинировать три разных вида атак (обычную, особую и приём) — молот же увеличивает повреждения от комбо-связки ещё сильнее. С подобным сочетанием уже и особые враги не страшны, и боссы становятся не такой уж непреодолимой глыбой.

Также могущество Мелинои усиливают заклятия Селены, богини луны. Это своеобразный козырь в рукаве, который можно активировать, потратив достаточное количество маны. Лунные способности порой могут вытащить даже из безвыходной передряги — например, возможностью взлететь и тут же приземлиться, нанеся мощный урон всем, кто окажется рядом, или же просто выбраться из опасной зоны. Другой приём даст Мелиное временную неуязвимость и особый набор атак. А мой фаворит — призыв последнего сражённого врага, который будет биться на нашей стороне. Можно тактически одолеть самого сильного супостата, призвать его и насладиться знатным побоищем.

И, разумеется, каждую из способностей можно усилить. Как и множество других навыков, аспектов оружия и пассивных бонусов — вне и в ходе вылазок. Количество возможностей и вариативность путей прохождения в Hades II достигла какого-то непостижимого уровня. Моё игровое время уже давно перевалило за сотню часов, а я не перестаю находить всё новые и новые неизведанные просторы для экспериментов и неопробованные подходы к забегам. Пожалуй, на данный момент Hades II — настоящий пик роглайк-направления!

Вместе с отточенным игровым процессом Hades II дарит и нечто большее: с каждым новым походом в глубины Тартара или на пик Олимпа она не перестаёт раскрывать новые грани повествования. Кроме грандиозного эпоса о противостоянии титанам, в этом мире полно и других историй, трагических персонажей и драматичных коллизий.

Hades II — куда боле мрачное произведение, чем первая часть, и весь окружающий мир погружает нас в меланхоличное настроение, не забывая при этом находчиво интерпретировать мифологические тропы. Угрюмый Геракл, даром что натерпелся от богов всякого, так и остался у них «мальчиком на побегушках» — что могучего воителя, понятное дело, не устраивает. Нарцисс страдает от помутневших вод, что не дают ему наслаждаться своей ослепительной красотой, а нимфа Эхо мучается от неразделённых чувств к самовлюблённому гордецу. Икар пытается справиться с чувством вины за свою же гибель и обрести чувство уверенности в себе. И даже у Диониса всё тревожно: да, бог веселья и виноделия закатил пирушку прямо во время осады и всячески делает вид, что игнорирует бурю за пределами вечеринки, но в словах главного весельчака Олимпа проскакивают нотки отрицания, тревоги и беспомощности перед неизбежным, которые тот безуспешно пытается утопить в вине.

Что уж говорить о магистральной сюжетной линии, где разворачивается масштабная война богов и титанов, которой не видно конца и края, и история мести самому богу времени! Кажется, нарративные тропы из первой части с камерной темой семейных неурядиц, которые можно решить искренним диалогом и постепенной проработкой проблем, обид и недомолвок, полностью отошли в тень, уступив место прямолинейной истории возмездия. Даже главная героиня, не в пример своему жизнерадостному братцу, куда жестче и яростнее. Мелиноя буквально кипит жаждой мести, закрывающей перед её взором любые варианты, кроме кровавой расправы над обидчиком.

И, скрепя сердце, я была готова принять это сюжетное направление, пусть оно и кажется мне куда менее элегантным и душевным, чем нарратив первой части… Как вдруг история приняла совсем иной оборот! Всё то мрачное нагнетание, беспроглядный трагизм и эпичная сюжетная прямолинейность внезапно привели к абсолютно неожиданному, трогательному и пронзительному катарсису, настоящему эмоциональному взрыву.

Помимо мощного финала основной истории, в творении Supergiant Games есть кое-что ещё. Словно аллегория на сложные времена в реальном мире, Hades II говорит с нами о том, что как бы ни сгущались тучи, всегда важно оставаться людьми и стараться понимать даже тех, кто, на первый взгляд, того не стоит. И именно так луч надежды на лучшее превратится в ослепительный свет.

Hades II — титаническая игра! Она превосходит любые ожидания в геймплейном аспекте и попросту оказывается лучшим роглайком из когда-либо созданных — вариативным, бездонным и безумно увлекательным. Но даже это достижение меркнет на фоне потрясающей работы с характерами, темами и сложным полотном истории, которое создаёт крепкую и искреннюю связь с героями, вызывая истинную бурю эмоций. Это произведение на века!

невообразимо затягивающий, разнообразный и динамичный игровой процесс;

увлекательный и трогательный сюжет с пантеоном по-настоящему живых персонажей;

божественная музыкальная составляющая;

бескрайнее количество активностей, испытаний, видов оружия и любопытных сюжетных открытий…

…что может оказаться проблемой, если у вас не так много времени на игры в целом.

Графика Визуальный стиль Supergiant Games на высоте — настоящая амброзия для глаз. И отдельно хочется отметить, что студия не идёт проторенной дорожкой — в Hades II полно необычных визуальных решений, таких как заметный акцент на внешней лёгкости и эфемерности. Эксперимент со стилем может прийтись по вкусу не всем, но определённо отражает желание студии искать и пробовать новое. Звук Звуковой дизайн абсолютно божественный — как в пылу битв, так и в моменты спокойных активностей, мир игры наполнен десятками звуковых эффектов, аудиомаркеров и просто приятных аудиальных штришков, усиливающих погружение. Надо ли говорить, что и актёрская работа на высоте. Каждый из огромного пантеона персонажей обладает характером, и актёры прекрасно чувствуют все нюансы своих героев, выдавая убедительную, а иногда и пронзительную игру голосом. И, конечно, Hades II очаровывает саундтреком и поражает его разнообразием. Тут и заводная песня сирен, и меланхоличные переливы минорных нот, необычные аккорды на «акустике» и стремительные рифы на электрогитаре. Одиночная игра Один из самых насыщенных, разнообразных и душевных роглайк-экшенов на сегодняшний день. Оценочное время прохождения Чтобы пройти основную сюжетную ветку, потребуется порядка тридцати-сорока часов. Увидеть истинную концовку получится ещё часов через тридцать. А уже если захотите вдоволь наиграться каждым оружием, открыть и протестировать каждый аспект, сорвать покровы с каждого из трёх призов от Скелемея, завести дружбу со всеми персонажами и попробовать всё, что игра может предложить, то и сотни часов будет мало. Коллективная игра Нет. Общее впечатление Превзойти непревзойдённое — колоссальная задача, которая, тем не менее, оказалась Supergiant Games по плечу. Hades II — совершенная, незабываемая и невероятно искренняя игра, в которой нашлось место как для адреналинового экшена и могучего эпоса, так и для сердечных разговоров по душам и гуманистического посыла о том, что любовь и понимание сильнее ярости, ненависти и самого времени.

