Авторы Clair Obscur: Expedition 33 похвастались продажами игры и анонсировали крупное обновление с новой локацией, боссами и костюмами

Разработчики из французской студии Sandfall Interactive отчитались об актуальных продажах своей фэнтезийной пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 и раскрыли подробности следующего обновления для неё.

Напомним, за сутки после релиза продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 500 тыс. копий, спустя три дня — миллион, менее чем за две недели — два, на 33-й день достигли 3,3 млн, а за четыре с половиной месяца составили 4,4 млн.

Как стало известно, спустя пять месяцев с момента выхода мировые продажи Clair Obscur: Expedition 33 взяли новую вершину — 5 млн копий. Кроме того, количество трансляций официального саундтрека игры преодолело отметку 333 млн.

«Мы потрясены поддержкой со стороны столь многих из вас. Ваши иллюстрации, истории, косплеи и бескрайняя креативность заслужили нашу любовь и уважение. От всего сердца: мы безмерно вам благодарны. Спасибо», — поделились в студии.

Что касается предстоящего обновления, то оно предназначается для всех целевых платформ и сроков выхода пока не имеет. Разработчики представили список основных (но не всех) нововведений.

Патч принесёт с собой совершенно новую локацию и боссов, дополнительные костюмы для каждого члена экспедиции, а также перевод на новые языки: индонезийский, испанский (латиноамериканский), тайский, турецкий, украинский и чешский.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра очаровала критиков и заслужила похвалу от президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron).