Сегодня 15 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Продажи Clair Obscur: Expedition 33 дост...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали

В последний раз разработчики из французской студии Sandfall Interactive отчитывались о продажах своей фэнтезийной пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 на исходе прошедшей весны, однако на этом успехи проекта не закончились.

Источник изображения: X (Mona__VP)

Источник изображения: X (Mona__VP)

Напомним, за сутки после официального релиза продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 500 тыс. копий, спустя три дня — миллион, менее чем за две недели — два, а на 33-й день достигли 3,3 млн.

О новых успехах Clair Obscur: Expedition 33 стало известно благодаря стриму французского блогера Антуана Даниэля (Antoine Daniel) с прошедшего недавно благотворительного мероприятия ZEvent.

Источник изображения: Sandfall Interactive

Источник изображения: Sandfall Interactive

В интервью Даниэлю актуальные продажи Clair Obscur: Expedition 33 раскрыли старший геймплейный программист Флориан Торрес (Florian Torres) и технический художник по персонажам Амандин Марест (Amandine Marest).

По словам Торреса, официально Clair Obscur: Expedition 33 продалась в количестве 3,3 млн копий, но на самом деле, добавила Марест, к настоящему моменту показатель уже превысил 4,4 млн экземпляров.

Источник изображения: Steam (Shogo)

Источник изображения: Steam (Shogo)

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра очаровала критиков и заслужила похвалу от президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron).

В настоящее время Sandfall Interactive занята поддержкой Clair Obscur: Expedition 33. Глава разработки Гийом Брош (Guillaume Broche) недавно намекнул на дополнение к игре и сразу несколько сиквелов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Это точно не конец»: создатель Clair Obscur: Expedition 33 намекнул на дополнение и сиквелы
Генерация кадров и востребованные функции: для Clair Obscur: Expedition 33 вышло крупное обновление
Один из самых драматичных сюжетных поворотов Clair Obscur: Expedition 33 появился в игре благодаря шутке
Сюжетный боевик Squadron 42 во вселенной Star Citizen могут опять перенести — разработчик поставил под сомнение релиз в 2026 году
Юрлицо российского игрового движка Nau Engine, в который VK хотела вложить 1 млрд руб., ликвидируется
Создатель инди-хита Balatro пожаловался на выгорание и перенёс выход патча 1.1 на неопределённый срок
Теги: clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра, продажи игр
clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
TSMC запустила производство мёда, потому что пчёлам приглянулись полупроводниковые заводы компании
Apple A19 Pro из iPhone 17 Pro обошёл Ryzen 9 9950X по однопоточной производительности в Geekbench
Считавшаяся неудачной сделка по покупке Sun в итоге сделала Oracle облачным гигантом
Китайская FanlessTech выпустила корпус для Mini-ITX сборок с пассивным охлаждением — он весит 21 кг
Производители флеш-памяти готовятся резко задрать цены — грядёт подорожание SSD
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!» 24 мин.
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали 2 ч.
Сюжетный боевик Squadron 42 во вселенной Star Citizen могут опять перенести — разработчик поставил под сомнение релиз в 2026 году 3 ч.
«Будто фанатский фильм посмотрел»: Netflix подтвердила дату выхода четвёртого сезона «Ведьмака», а новый тизер сериала утонул в дизлайках 4 ч.
Юрлицо российского игрового движка Nau Engine, в который VK хотела вложить 1 млрд руб., ликвидируется 4 ч.
Создатель инди-хита Balatro пожаловался на выгорание и перенёс выход патча 1.1 на неопределённый срок 4 ч.
«Я хотел бы сделать это ради детей», — Трамп собирается снова отсрочить запрет TikTok в США 4 ч.
«Т-банк» запустил бесконтактную оплату для iPhone через Bluetooth Low Energy 4 ч.
МТС отменила комиссию при пополнении аккаунта Steam, но лишь временно 5 ч.
Microsoft добавит в Windows 11 встроенный тест скорости интернета 6 ч.
Adata представила два суперкулера XPG Maestro Plus c дисплеями и корпус XPG Valor Air Pro 19 мин.
Продажи Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов корпоративного класса растут на фоне бума ИИ 48 мин.
Gigabyte выпустила компактный ИИ ПК AI Top Atom на базе суперчипа NVIDIA GB10 2 ч.
Анонс Xiaomi 16 отменён — компания выпустит сразу Xiaomi 17, «чтобы перенять опыт крупнейшего конкурента» 3 ч.
Китайские власти обвинили Nvidia в нарушении закона при покупке Mellanox в 2020 году 3 ч.
Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители — дешевле Nvidia, но перегреваются и нестабильны 3 ч.
Квартальные затраты на рынке физической инфраструктуры ЦОД приблизились к $9 млрд — продажи СЖО подскочили на 156 % 4 ч.
Квартальные продажи корпоративного WLAN-оборудования достигли $2,6 млрд 4 ч.
SK hynix завершила разработку памяти HBM4 для ИИ-систем 4 ч.
Oracle предоставит НАТО суверенное облако OCI 6 ч.