Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали

В последний раз разработчики из французской студии Sandfall Interactive отчитывались о продажах своей фэнтезийной пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 на исходе прошедшей весны, однако на этом успехи проекта не закончились.

Напомним, за сутки после официального релиза продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 500 тыс. копий, спустя три дня — миллион, менее чем за две недели — два, а на 33-й день достигли 3,3 млн.

О новых успехах Clair Obscur: Expedition 33 стало известно благодаря стриму французского блогера Антуана Даниэля (Antoine Daniel) с прошедшего недавно благотворительного мероприятия ZEvent.

В интервью Даниэлю актуальные продажи Clair Obscur: Expedition 33 раскрыли старший геймплейный программист Флориан Торрес (Florian Torres) и технический художник по персонажам Амандин Марест (Amandine Marest).

По словам Торреса, официально Clair Obscur: Expedition 33 продалась в количестве 3,3 млн копий, но на самом деле, добавила Марест, к настоящему моменту показатель уже превысил 4,4 млн экземпляров.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра очаровала критиков и заслужила похвалу от президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron).

В настоящее время Sandfall Interactive занята поддержкой Clair Obscur: Expedition 33. Глава разработки Гийом Брош (Guillaume Broche) недавно намекнул на дополнение к игре и сразу несколько сиквелов.