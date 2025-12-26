Создатель Painkiller готов споить режиссёра Clair Obscur: Expedition 33, чтобы выведать у него секреты разработки игры

Фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive в 2025 году впечатлила многих, включая творческого руководителя The Astronauts и режиссёра оригинальной Painkiller Адриана Хмеляжа (Adrian Chmielarz).

Хмеляж в интервью PCGamesN признался, что, несмотря на весь свой опыт в игровой индустрии (Painkiller, Bulletstorm, Gears of War), не понимает, как устроены некоторые элементы Clair Obscur: Expedition 33.

Гейм-дизайнер в недоумении, как при своём бюджете, размере команды и времени разработки у Sandfall получились столь качественные заставочные ролики. По мнению Хмеляжа, это «мировой уровень, чистейшее AAA».

Хмеляж бы с удовольствием купил бутылку вина главе разработки Clair Obscur: Expedition 33 Гийому Брошу (Guillaume Broche), чтобы выведать у него часть секретов: «То, что они сделали, по моему мнению, просто поразительно».

В то же время Хмеляж подметил, что создателям Clair Obscur: Expedition 33 не пришлось задумываться о прописывании маршрутов и систем навигации врагов в пространстве, а уровни в игре довольно статичны.

«Вы можете проследить их эволюцию. Первые уровни довольно олдскульны и, я бы даже сказал, плохо спроектированы. Но [локации] к концу игры большие и впечатляющие. Заметно, что они учились на ходу», — сделал вывод Хмеляж.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила похвалу (дважды) от президента Франции, продалась в количестве 5 млн копий и установила рекорд по числу наград на The Game Awards.