Сегодня 26 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Создатель Painkiller готов споить режисс...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Создатель Painkiller готов споить режиссёра Clair Obscur: Expedition 33, чтобы выведать у него секреты разработки игры

Фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive в 2025 году впечатлила многих, включая творческого руководителя The Astronauts и режиссёра оригинальной Painkiller Адриана Хмеляжа (Adrian Chmielarz).

Источник изображения: X (Oby_LFC6)

Источник изображения: X (Oby_LFC6)

Хмеляж в интервью PCGamesN признался, что, несмотря на весь свой опыт в игровой индустрии (Painkiller, Bulletstorm, Gears of War), не понимает, как устроены некоторые элементы Clair Obscur: Expedition 33.

Гейм-дизайнер в недоумении, как при своём бюджете, размере команды и времени разработки у Sandfall получились столь качественные заставочные ролики. По мнению Хмеляжа, это «мировой уровень, чистейшее AAA».

Хмеляж бы с удовольствием купил бутылку вина главе разработки Clair Obscur: Expedition 33 Гийому Брошу (Guillaume Broche), чтобы выведать у него часть секретов: «То, что они сделали, по моему мнению, просто поразительно».

Хмеляж считает Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой 2025 года (источник изображения: Steam)

Хмеляж считает Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой 2025 года (источник изображения: Steam)

В то же время Хмеляж подметил, что создателям Clair Obscur: Expedition 33 не пришлось задумываться о прописывании маршрутов и систем навигации врагов в пространстве, а уровни в игре довольно статичны.

«Вы можете проследить их эволюцию. Первые уровни довольно олдскульны и, я бы даже сказал, плохо спроектированы. Но [локации] к концу игры большие и впечатляющие. Заметно, что они учились на ходу», — сделал вывод Хмеляж.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила похвалу (дважды) от президента Франции, продалась в количестве 5 млн копий и установила рекорд по числу наград на The Game Awards.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Режиссёр Clair Obscur: Expedition 33 заверил, что «всё в игре сделано человеком» — генеративный ИИ разработчикам «совсем не понравился»
Clair Obscur: Expedition 33 признали лучшей и на родине JRPG — японские разработчики выбрали главные игры 2025 года
Clair Obscur: Expedition 33 лишилась звания «Игра года» из-за генеративного ИИ
Производитель российского аналога Lego выпустил модель Близняшки из Atomic Heart — робот-балерина может принимать «эффектные позы»
Топ-20 самых продаваемых игр в России за 2025 год на 95 % состоит из хитов прошлых лет
Главным словом 2025 года среди игроков «Мира танков» стал крик души
Теги: clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра, the astronauts
clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра, the astronauts
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.