Clair Obscur: Expedition 33 побила рекорд The Last of Us Part II, а Кодзима остался без наград — итоги The Game Awards 2025

В ночь на 12 декабря в Лос-Анджелесе прошла церемония The Game Awards 2025. Помимо ожидаемых и неожиданных анонсов, на шоу отметили лучшие игры уходящего года. Список победителей — в этом материале.
Лидер по числу номинаций — фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 — оказался и главным триумфатором шоу. Дебютный проект французской студии Sandfall Interactive победил в девяти категориях.
Clair Obscur: Expedition 33 признали игрой года, лучшей RPG, лучшей инди-игрой и дебютной инди-игрой, отметили за режиссуру, повествование, визуальный стиль, саундтрек и актёрскую игру.
Таким образом, Clair Obscur: Expedition 33 установила новый рекорд The Game Awards. Никто до этого не получал столько наград за одно шоу. Предыдущим лучшим результатом были семь статуэток у The Last of Us Part II.
Что касается остальных претендентов на звание лучшего в 2025 году, то Hades 2 признали лучшим боевиком, Hollow Knight: Silksong — лучшим приключенческим экшеном, а Donkey Kong Bananza — лучшей семейной игрой.
Тем временем Death Stranding 2: On the Beach (семь номинаций), Ghost of Yotei (тоже семь) и Kingdom Come: Deliverance 2 (три) остались без наград вовсе, как и Split Fiction (четыре).
Полный список номинантов и лауреатов The Game Awards 2025 приведён ниже:
Игра года
- Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Donkey Kong Bananza;
- Hades 2;
- Hollow Knight: Silksong;
- Kingdom Come: Deliverance 2.
Голос игроков
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Dispatch;
- Hollow Knight: Silksong;
- Genshin Impact;
- Wuthering Waves — победитель.
Лучший боевик
- Battlefield 6;
- Doom: The Dark Ages;
- Hades 2 — победитель;
- Ninja Gaiden 4;
- Shinobi: Art of Vengeance.
Лучший приключенческий экшен
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Ghost of Yotei;
- Indiana Jones and the Great Circle;
- Hollow Knight: Silksong — победитель;
- Split Fiction.
Лучшая ролевая игра
- Avowed;
- Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
- Kingdom Come: Deliverance 2;
- The Outer Worlds 2;
- Monster Hunter Wilds.
Лучший файтинг
- 2XKO;
- Capcom Fighting Collection 2;
- Fatal Fury: City of the Wolves — победитель;
- Mortal Kombat: Legacy Kollection;
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage.
Лучшая стратегия / Лучший симулятор
- The Alters;
- Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles — победитель;
- Jurassic World Evolution 3;
- Sid Meier’s Civilization VII;
- Tempest Rising;
- Two Point Museum.
Лучшая спортивная/гоночная игра
- EA Sports FC 26;
- F1 25;
- Mario Kart World — победитель;
- Rematch;
- Sonic Racing: CrossWorlds.
Лучший мультиплеер
- Arc Raiders — победитель;
- Battlefield 6;
- Elden Ring Nightreign;
- Peak;
- Split Fiction.
Лучшая игра для всей семьи
- Donkey Kong Bananza — победитель;
- Lego Party!;
- Lego Voyagers;
- Mario Kart World;
- Sonic Racing: CrossWorlds;
- Split Fiction.
Лучшая игра для виртуальной/дополненной реальности
- Alien: Rogue Incursion;
- Arken Age;
- Ghost Town;
- Marvel’s Deadpool VR;
- The Midnight Walk — победитель.
Лучшая мобильная игра
- Destiny: Rising;
- Persona 5: The Phantom X;
- Sonic Rumble;
- Umamusume: Pretty Derby — победитель;
- Wuthering Waves.
Лучшая поддержка
- Final Fantasy XIV;
- Fortnite;
- Helldivers 2;
- Marvel Rivals;
- No Man’s Sky — победитель.
Лучшая поддержка сообщества
- Baldur’s Gate 3 — победитель;
- Final Fantasy XIV;
- Fortnite;
- Helldivers 2;
- No Man’s Sky.
Лучшая независимая игра
- Absolum;
- Ball x Pit;
- Blue Prince;
- Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
- Hades 2;
- Hollow Knight: Silksong.
Лучшая дебютная независимая игра
- Blue Prince;
- Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
- Despelote;
- Dispatch;
- Megabonk.
Лучшая режиссура
- Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Ghost of Yotei;
- Hades 2;
- Split Fiction.
Лучшее повествование
- Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Ghost of Yotei;
- Kingdom Come: Deliverance 2;
- Silent Hill f.
Лучший визуальный стиль
- Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Ghost of Yotei;
- Hades 2;
- Hollow Knight: Silksong.
Лучший саундтрек
- Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Ghost of Yotei;
- Hades 2;
- Hollow Knight: Silksong.
Лучший дизайн звука
- Battlefield 6 — победитель;
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Ghost of Yotei;
- Silent Hill f.
Лучшая актёрская игра
- Бен Старр (Ben Starr) за роль Версо в Clair Obscur: Expedition 33;
- Чарли Кокс (Charlie Cox) за роль Гюстава в Clair Obscur: Expedition 33;
- Эрика Иши (Erika Ishii) за роль Ацу в Ghost of Yotei;
- Дженнифер Инглиш (Jennifer English) за роль Маэль в Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
- Конацу Като (Konatsu Kato) за роль Хинако в Silent Hill f;
- Трой Бейкер (Troy Baker) за роль Индианы Джонса в Indiana Jones and the Great Circle.
Games for Impact (игры с важным социальным подтекстом)
- Consume Me;
- Despelote;
- Lost Records: Bloom & Rage;
- South of Midnight — победитель;
- Wanderstop.
Лучшая инновация в сфере доступности
- Assassin’s Creed Shadows;
- Atomfall;
- Doom: The Dark Ages — победитель;
- EA Sports FC 26;
- South of Midnight.
Лучшая адаптация
- «Minecraft в кино»;
- Devil May Cry;
- второй сезон The Last of Us — победитель;
- «Splinter Cell: Караул смерти»;
- «Дожить до рассвета».
Самая ожидаемая игра
- 007 First Light;
- Grand Theft Auto VI — победитель;
- Marvel’s Wolverine;
- Resident Evil Requiem;
- The Witcher 4.
Лучшая киберспортивная игра
- Counter-Strike 2 — победитель;
- Dota 2;
- League of Legends;
- Mobile Legends: Bang Bang;
- Valorant.
Лучший киберспортсмен
- Брок brawk Сомерхолдер (Valorant);
- Джейсон f0rsakeN Сусато (Valorant);
- Какеру Kakeru Ватанабе (Street Fighter);
- Матье ZywOo Эрбо (Counter-Strike 2);
- Сол MenaRD Леонардо (Street Fighter);
- Чон Chovy Джихун (League of Legends) — победитель.
Лучшая киберспортивная команда
- Gen.G (League of Legends);
- NRG (Valorant);
- Team Falcons (Dota 2);
- Team Liquid (Mobile Legends: Bang Bang);
- Team Vitality (Counter-Strike 2) — победитель.
Лучший блогер
- Caedrel;
- Кай Сенат (Kai Cenat);
- MoistCr1TiKaL — победитель;
- Сакура Мико (Sakura Miko);
- TheBurntPeanut.
