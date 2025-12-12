Сегодня 12 декабря 2025
Clair Obscur: Expedition 33 побила рекорд The Last of Us Part II, а Кодзима остался без наград — итоги The Game Awards 2025

В ночь на 12 декабря в Лос-Анджелесе прошла церемония The Game Awards 2025. Помимо ожидаемых и неожиданных анонсов, на шоу отметили лучшие игры уходящего года. Список победителей — в этом материале.

Источник изображения: Supergiant Games

Источник изображения: Supergiant Games

Лидер по числу номинаций — фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 — оказался и главным триумфатором шоу. Дебютный проект французской студии Sandfall Interactive победил в девяти категориях.

Clair Obscur: Expedition 33 признали игрой года, лучшей RPG, лучшей инди-игрой и дебютной инди-игрой, отметили за режиссуру, повествование, визуальный стиль, саундтрек и актёрскую игру.

Таким образом, Clair Obscur: Expedition 33 установила новый рекорд The Game Awards. Никто до этого не получал столько наград за одно шоу. Предыдущим лучшим результатом были семь статуэток у The Last of Us Part II.

Что касается остальных претендентов на звание лучшего в 2025 году, то Hades 2 признали лучшим боевиком, Hollow Knight: Silksong — лучшим приключенческим экшеном, а Donkey Kong Bananza — лучшей семейной игрой.

Тем временем Death Stranding 2: On the Beach (семь номинаций), Ghost of Yotei (тоже семь) и Kingdom Come: Deliverance 2 (три) остались без наград вовсе, как и Split Fiction (четыре).

Полный список номинантов и лауреатов The Game Awards 2025 приведён ниже:

Игра года

  • Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Donkey Kong Bananza;
  • Hades 2;
  • Hollow Knight: Silksong;
  • Kingdom Come: Deliverance 2.

Голос игроков

  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Dispatch;
  • Hollow Knight: Silksong;
  • Genshin Impact;
  • Wuthering Waves — победитель.

Лучший боевик

Лучший приключенческий экшен

Лучшая ролевая игра

  • Avowed;
  • Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
  • Kingdom Come: Deliverance 2;
  • The Outer Worlds 2;
  • Monster Hunter Wilds.

Лучший файтинг

  • 2XKO;
  • Capcom Fighting Collection 2;
  • Fatal Fury: City of the Wolves — победитель;
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection;
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage.

Лучшая стратегия / Лучший симулятор

  • The Alters;
  • Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles — победитель;
  • Jurassic World Evolution 3;
  • Sid Meier’s Civilization VII;
  • Tempest Rising;
  • Two Point Museum.

Лучшая спортивная/гоночная игра

  • EA Sports FC 26;
  • F1 25;
  • Mario Kart World — победитель;
  • Rematch;
  • Sonic Racing: CrossWorlds.

Лучший мультиплеер

Лучшая игра для всей семьи

  • Donkey Kong Bananza — победитель;
  • Lego Party!;
  • Lego Voyagers;
  • Mario Kart World;
  • Sonic Racing: CrossWorlds;
  • Split Fiction.

Лучшая игра для виртуальной/дополненной реальности

  • Alien: Rogue Incursion;
  • Arken Age;
  • Ghost Town;
  • Marvel’s Deadpool VR;
  • The Midnight Walk — победитель.

Лучшая мобильная игра

  • Destiny: Rising;
  • Persona 5: The Phantom X;
  • Sonic Rumble;
  • Umamusume: Pretty Derby — победитель;
  • Wuthering Waves.

Лучшая поддержка

Лучшая поддержка сообщества

  • Baldur’s Gate 3 — победитель;
  • Final Fantasy XIV;
  • Fortnite;
  • Helldivers 2;
  • No Man’s Sky.

Лучшая независимая игра

  • Absolum;
  • Ball x Pit;
  • Blue Prince;
  • Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
  • Hades 2;
  • Hollow Knight: Silksong.

Лучшая дебютная независимая игра

  • Blue Prince;
  • Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
  • Despelote;
  • Dispatch;
  • Megabonk.

Лучшая режиссура

  • Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Ghost of Yotei;
  • Hades 2;
  • Split Fiction.

Лучшее повествование

  • Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Ghost of Yotei;
  • Kingdom Come: Deliverance 2;
  • Silent Hill f.

Лучший визуальный стиль

  • Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Ghost of Yotei;
  • Hades 2;
  • Hollow Knight: Silksong.

Лучший саундтрек

  • Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Ghost of Yotei;
  • Hades 2;
  • Hollow Knight: Silksong.

Лучший дизайн звука

  • Battlefield 6 — победитель;
  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Ghost of Yotei;
  • Silent Hill f.

Лучшая актёрская игра

  • Бен Старр (Ben Starr) за роль Версо в Clair Obscur: Expedition 33;
  • Чарли Кокс (Charlie Cox) за роль Гюстава в Clair Obscur: Expedition 33;
  • Эрика Иши (Erika Ishii) за роль Ацу в Ghost of Yotei;
  • Дженнифер Инглиш (Jennifer English) за роль Маэль в Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
  • Конацу Като (Konatsu Kato) за роль Хинако в Silent Hill f;
  • Трой Бейкер (Troy Baker) за роль Индианы Джонса в Indiana Jones and the Great Circle.

Games for Impact (игры с важным социальным подтекстом)

Лучшая инновация в сфере доступности

Лучшая адаптация

  • «Minecraft в кино»;
  • Devil May Cry;
  • второй сезон The Last of Us — победитель;
  • «Splinter Cell: Караул смерти»;
  • «Дожить до рассвета».

Самая ожидаемая игра

  • 007 First Light;
  • Grand Theft Auto VI — победитель;
  • Marvel’s Wolverine;
  • Resident Evil Requiem;
  • The Witcher 4.

Лучшая киберспортивная игра

  • Counter-Strike 2 — победитель;
  • Dota 2;
  • League of Legends;
  • Mobile Legends: Bang Bang;
  • Valorant.

Лучший киберспортсмен

  • Брок brawk Сомерхолдер (Valorant);
  • Джейсон f0rsakeN Сусато (Valorant);
  • Какеру Kakeru Ватанабе (Street Fighter);
  • Матье ZywOo Эрбо (Counter-Strike 2);
  • Сол MenaRD Леонардо (Street Fighter);
  • Чон Chovy Джихун (League of Legends) — победитель.

Лучшая киберспортивная команда

  • Gen.G (League of Legends);
  • NRG (Valorant);
  • Team Falcons (Dota 2);
  • Team Liquid (Mobile Legends: Bang Bang);
  • Team Vitality (Counter-Strike 2) — победитель.

Лучший блогер

  • Caedrel;
  • Кай Сенат (Kai Cenat);
  • MoistCr1TiKaL — победитель;
  • Сакура Мико (Sakura Miko);
  • TheBurntPeanut.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Новый геймплейный трейлер Resident Evil Requiem подтвердил появление Леона и коллаборацию с Porsche
Стратегия галактического масштаба Total War: Warhammer 40,000 отправит игроков вершить судьбы целых миров
Анонсирован паранормальный ролевой боевик Control Resonant от авторов Alan Wake 2 — первый трейлер и подробности
Авторы культового хоррора Soma анонсировали Ontos — научно-фантастический триллер, в котором границы науки и морали испытают на прочность
Epic'еская победа: Fortnite вернулась в Google Play в США — а скоро и в других странах
Rockstar обвинила уволенных со скандалом разработчиков GTA VI в раскрытии секретов неанонсированных игр студии
Теги: clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра, the game awards 2025
