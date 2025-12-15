Президент Франции назвал победу Clair Obscur: Expedition 33 на The Game Awards 2025 «историческим достижением для французской игры»

Фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive недавно стала абсолютным триумфатором The Game Awards 2025 и вновь заслужила похвалу президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron).

Напомним, на The Game Awards 2025 дебютный проект Sandfall Interactive не оставил шанса конкурентам и заслужил рекордные девять наград (даже больше, чем The Last of Us Part II в 2020 году), включая «Игру года».

Как подметил портал Video Games Chronicle, Макрон назвал признание Clair Obscur: Expedition 33 лучшей на The Game Awards 2025 «историческим достижением для французской игры».

«Большая гордость для Монпелье и Франции. Поздравляю команду Sandfall Interactive. За будущие поколения и тех, кто придёт после!» — написал Макрон у себя в соцсетях на эмоциях от победы соотечественников.

Тем временем разработчики Clair Obscur: Expedition 33 оказались так благодарны за награды на The Game Awards 2025, что выпустили анонсированное в октябре контентное обновление для игры без предварительного уведомления.

Патч 1.5.0 (Thank You Update) включает локацию «Наброски Версо» (Verso's Drafts) с уникальными боссами и сюрпризами, новые костюмы и виды оружия, фоторежим, поддержку AMD FSR 4 (с генерацией кадров) и перевод ещё на семь языков.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра очаровала критиков и продалась в количестве 5 млн копий, несмотря на доступность в сервисе Game Pass, где тоже стала большим успехом.