«За гранью всего, что кто-либо из нас мог представить»: нашумевшая Clair Obscur: Expedition 33 стала одним из главных хитов Game Pass в 2025 году

Нашумевшая фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от разработчиков из французской студии Sandfall Interactive оказалась хитом не только продаж, но и сервиса Game Pass.

Источник изображений: Sandfall Interactive

Источник изображения: Sandfall Interactive

Как стало известно, Clair Obscur: Expedition 33 показала самый успешный (по количеству уникальных пользователей за 30 дней) запуск в Game Pass среди выпущенных за 2025 год игр, не считая проектов самой Microsoft.

Глава разработки Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош (Guillaume Broche) в интервью блогу Xbox Wire подчеркнул, что выпуск игры в Game Pass позволил снизить порог вхождения, ассоциируемый с пошаговыми RPG.

«[Люди] могли просто попробовать и посмотреть, каково им. Заинтересованные могли запустить игру, поизучать Люмьер в начале и понять, что их ждёт много интересного, хотя они этого и не ожидали», — подметил Брош.

Источник изображения: X (_ImAkira_)

Источник изображения: X (_ImAkira_)

Помимо пользователей Game Pass, Clair Obscur: Expedition 33 очаровала критиков и президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron). Продажи игры в октябре превысили 5 млн копий.

«Этот год был за гранью всего, что кто-либо из нас мог представить. <...> Выпускать первую игру в новой студии всегда волнительно, но всеобщая поддержка сделала происходящее похожим на сон», — подметил Брош.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра стала главным триумфатором на церемонии Golden Joystick Awards 2025 и установила рекорд по количеству номинаций на The Game Awards.

Теги: clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, kepler interactive, ролевая игра, game pass
