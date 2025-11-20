Сегодня 21 ноября 2025
Clair Obscur: Expedition 33 повторила рекорд Baldur’s Gate 3 и не оставила шанса конкурентам — итоги Golden Joystick Awards 2025

Сезон крупных видеоигровых премий образца 2025 года открывает Golden Joystick Awards 2025. Результаты прошедшей вечером 20 ноября уже 43-й в своём роде церемонии — в данном материале.

Источник изображения: Steam (Gudiba)

В отличие от многих крупных премий, включая The Game Awards, победителей Golden Joystick Awards 2025 в основном выбирали игроки. В двух номинациях («Прорыв года» и «Выбор критиков») награды раздавало жюри.

По две статуэтки по итогам вечера с собой забрали создатели кооперативной игры про скалолазание Peak, приключенческого экшена с открытым миром Ghost of Yotei, хардкорной метроидвании Hollow Knight: Silksong и ещё не вышедшей GTA VI.

Источник изображения: GamesRadar

Лидером по числу наград оказалась Clair Obscur: Expedition 33 — фэнтезийная пошаговая RPG от Sandfall Interactive. Игра заработала семь статуэток в семи номинациях и повторила рекорд Baldur’s Gate 3 образца 2023 года.

Clair Obscur: Expedition 33 досталась и главная премия по итогам церемонии. Топ-5 лучших игр 2025 года по версии голосовавших на Golden Joystick Awards 2025 выглядит следующим образом:

  1. Clair Obscur: Expedition 33 (31 %);
  2. Kingdom Come: Deliverance 2 (15 %);
  3. Split Fiction (11 %);
  4. Hollow Knight: Silksong (8 %);
  5. Death Stranding 2: On the Beach (7 %).
Команда Clair Obscur: Expedition 33 со своими семью наградами (источник изображения: Golden Joysticks в X)

Полный список победителей Golden Joystick Awards 2025 приведён ниже:

  • Лучшее повествование: Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучшая многопользовательская игра: Peak;
  • Лучший визуальный дизайн: Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучший саундтрек: Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучший звук: Ghost of Yotei;
  • Лучшая актёрская игра первого плана: Дженнифер Инглиш (Jennifer English) за роль Маэль в Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучшая актёрская игра второго плана: Бен Старр (Ben Starr) за роль Версо в Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучший игровой трейлер: второй трейлер GTA VI;
  • Всё ещё играют (ПК и консоли): Minecraft;
  • Всё ещё играют (мобильные устройства): Pokemon Go;
  • Лучшая адаптация игры: второй сезон «Аркейн»;
  • Лучшее игровое оборудование: AMD Ryzen 9 9950X3D;
  • Лучшее дополнение: Overture к Lies of P;
  • Лучший ремейк/ремастер: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered;
  • Лучшая инди-игра: Blue Prince;
  • Лучшая инди-игра (изданная самостоятельно): Hollow Knight: Silksong;
  • Лучшая игра по версии стримеров: Peak;
  • Лучшая игра в раннем доступе: R.E.P.O.;
  • Прорыв года (выбор критиков): Schedule 1;
  • Лучшая игра на ПК: Hollow Knight: Silksong;
  • Лучшая игра на консолях: Ghost of Yotei;
  • Самая ожидаемая игра: GTA VI;
  • Студия года: Sandfall Interactive;
  • Премия «выбор критиков»: Donkey Kong Bananza;
  • Игра года: Clair Obscur: Expedition 33.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: golden joystick awards 2025, clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра
