Clair Obscur: Expedition 33 повторила рекорд Baldur’s Gate 3 и не оставила шанса конкурентам — итоги Golden Joystick Awards 2025

Сезон крупных видеоигровых премий образца 2025 года открывает Golden Joystick Awards 2025. Результаты прошедшей вечером 20 ноября уже 43-й в своём роде церемонии — в данном материале.
В отличие от многих крупных премий, включая The Game Awards, победителей Golden Joystick Awards 2025 в основном выбирали игроки. В двух номинациях («Прорыв года» и «Выбор критиков») награды раздавало жюри.
По две статуэтки по итогам вечера с собой забрали создатели кооперативной игры про скалолазание Peak, приключенческого экшена с открытым миром Ghost of Yotei, хардкорной метроидвании Hollow Knight: Silksong и ещё не вышедшей GTA VI.
Лидером по числу наград оказалась Clair Obscur: Expedition 33 — фэнтезийная пошаговая RPG от Sandfall Interactive. Игра заработала семь статуэток в семи номинациях и повторила рекорд Baldur’s Gate 3 образца 2023 года.
Clair Obscur: Expedition 33 досталась и главная премия по итогам церемонии. Топ-5 лучших игр 2025 года по версии голосовавших на Golden Joystick Awards 2025 выглядит следующим образом:
- Clair Obscur: Expedition 33 (31 %);
- Kingdom Come: Deliverance 2 (15 %);
- Split Fiction (11 %);
- Hollow Knight: Silksong (8 %);
- Death Stranding 2: On the Beach (7 %).
Полный список победителей Golden Joystick Awards 2025 приведён ниже:
- Лучшее повествование: Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучшая многопользовательская игра: Peak;
- Лучший визуальный дизайн: Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучший саундтрек: Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучший звук: Ghost of Yotei;
- Лучшая актёрская игра первого плана: Дженнифер Инглиш (Jennifer English) за роль Маэль в Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучшая актёрская игра второго плана: Бен Старр (Ben Starr) за роль Версо в Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучший игровой трейлер: второй трейлер GTA VI;
- Всё ещё играют (ПК и консоли): Minecraft;
- Всё ещё играют (мобильные устройства): Pokemon Go;
- Лучшая адаптация игры: второй сезон «Аркейн»;
- Лучшее игровое оборудование: AMD Ryzen 9 9950X3D;
- Лучшее дополнение: Overture к Lies of P;
- Лучший ремейк/ремастер: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered;
- Лучшая инди-игра: Blue Prince;
- Лучшая инди-игра (изданная самостоятельно): Hollow Knight: Silksong;
- Лучшая игра по версии стримеров: Peak;
- Лучшая игра в раннем доступе: R.E.P.O.;
- Прорыв года (выбор критиков): Schedule 1;
- Лучшая игра на ПК: Hollow Knight: Silksong;
- Лучшая игра на консолях: Ghost of Yotei;
- Самая ожидаемая игра: GTA VI;
- Студия года: Sandfall Interactive;
- Премия «выбор критиков»: Donkey Kong Bananza;
- Игра года: Clair Obscur: Expedition 33.
