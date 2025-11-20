Clair Obscur: Expedition 33 повторила рекорд Baldur’s Gate 3 и не оставила шанса конкурентам — итоги Golden Joystick Awards 2025

Сезон крупных видеоигровых премий образца 2025 года открывает Golden Joystick Awards 2025. Результаты прошедшей вечером 20 ноября уже 43-й в своём роде церемонии — в данном материале.

В отличие от многих крупных премий, включая The Game Awards, победителей Golden Joystick Awards 2025 в основном выбирали игроки. В двух номинациях («Прорыв года» и «Выбор критиков») награды раздавало жюри.

По две статуэтки по итогам вечера с собой забрали создатели кооперативной игры про скалолазание Peak, приключенческого экшена с открытым миром Ghost of Yotei, хардкорной метроидвании Hollow Knight: Silksong и ещё не вышедшей GTA VI.

Лидером по числу наград оказалась Clair Obscur: Expedition 33 — фэнтезийная пошаговая RPG от Sandfall Interactive. Игра заработала семь статуэток в семи номинациях и повторила рекорд Baldur’s Gate 3 образца 2023 года.

Clair Obscur: Expedition 33 досталась и главная премия по итогам церемонии. Топ-5 лучших игр 2025 года по версии голосовавших на Golden Joystick Awards 2025 выглядит следующим образом:

Полный список победителей Golden Joystick Awards 2025 приведён ниже: