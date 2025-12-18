Лучшие игры 2025 года: выбор читателей и редакции

Друзья, не знаем, чего каждый из вас ожидал от минувшего года, но наша редакция точно не предвидела такого вала крутых релизов. За прошедший год вышли десятки классных игр, каждую из которых хочется как-нибудь отметить. Физически невозможно написать обо всех, хотя мы очень старались — наши обзоры вы можете найти здесь. А под занавес 2025-го мы, как обычно, составили большой список для голосования на сайте, чтобы вы могли выбрать свою игру года.

⇡#Выбор читателей

Голосование среди читателей 3DNews на звание лучшей игры года началось 8 декабря в 12:00 МСК и завершилось спустя неделю, 15 декабря, в 12:00 МСК. Для сохранения интриги мы скрыли процесс и, для разнообразия, добавили возможность выбрать несколько вариантов, а не один.



Уж что-что, а победа Clair Obscur: Expedition 33 неожиданностью не стала. Если судить по массовому ажиотажу и количеству наград, это самый грандиозный успех как минимум последнего десятилетия. Еще пару лет назад молодая студия Sandfall Interactive была известна только ее сотрудникам, их родственникам и налоговой, а теперь о команде из Монпелье знает весь мир. На сайте gotyindex.com, который отслеживает награды различных изданий, у «Экспедиции» две с лишним сотни титулов, а у ближайшего соперника в лице Kingdom Come: Deliverance II нет и трёх десятков. Такого единодушия играющее сообщество не проявляло со времен The Witcher 3: Wild Hunt.

Игра 2025 года по версии читателей 3DNews — Clair Obscur: Expedition 33!

⇡#Выбор редакции

В этом году вышло огромное количество игр на любой вкус, но действительно массовый ажиотаж закрутился вокруг нескольких. Однако в личных топах наших авторов вы найдете самые разные релизы, от больших блокбастеров до душевных нишевых инди с аудиторией в пару сотен человек. Мы старались играть во всё, до чего только могли дотянуться, и донести наш игровой 2025-й до вас, хотя с таким изобилием это и было непросто.

Помимо личного топ-5 каждого автора, есть ещё и «Почётное упоминание». Этот пункт никак не влияет на выбор игры года и не участвует в голосовании — это просто игра или игры (не обязательно вышедшие в 2025-м), на которые автор по той или иной причине захотел обратить ваше внимание.

Переходим к авторским топам, а затем посчитаем баллы и определим победителя.

Александр Бабулин

Clair Obscur: Expedition 33. despelote. Baby Steps. Hades II. «Лихо одноглазое».

Ну что ж, впервые мой список возглавляет не маленькое уютное инди, а… ну да, большое и не слишком уютное. Вскочив весной на волну хайпа, я до конца года так с нее и не соскочил. Clair Obscur надавила сразу на много чувствительных для меня точек: это максимально эстетичная игра, с шикарной музыкой и ярким акцентом на истории (весьма выдающейся и чрезвычайно французской, да), и одновременно увлекательная — хотя сам по себе геймплей никогда не был для меня особенно важен, и ценность творения Sandfall Interactive в жанровой перспективе меня не интересует совершенно. А вот то, что она западает в душу, — действительно важно.

Про despelote, игру, уникальным образом способную окунуть вас в собственное детство через призму далекого опыта эквадорского пацана, я уже писал отдельно. Как и про удивительный симулятор ходьбы Baby Steps — настоящее испытание для нервов, но испытание уморительное и в конечном счете примиряющее с собственным несовершенством. И про очередной (и опять удачный) опыт уральской студии Morteshka на ниве превращения фольклора в видеоигры (пусть и не в форме блокбастера, как вышло с «Черной Книгой»). Что касается Hades II — у меня не поднялась рука ни поставить это шикарное произведение выше, ни выкинуть его из пятерки вообще. Это все та же Hades пятилетней давности, только больше, шире, в чем-то глубже, и да, мне тоже приятно войти в воды Стикса ещё раз, но сама мысль о «дойке» своих идей, тем более столь великолепными творцами, как Supergiant Games, мне претит. Жду от них чего-то более свежего, сам же спешу назад, совершать «ещё один забег» в Hades II.

Почетное упоминание: Time Flies. Авторы минималистичных игр-на-минутку Cars и Kids в этот раз сделали игру-на-часок и посвятили её, как нетрудно догадаться по названию, времени. И мухе. Даже не знаю, с чем сравнить итоговый результат, — это одновременно и экзистенциальный опыт, и при этом очень смешная игра, сделанная с изрядным изяществом и выдумкой.

Иван Бышонков

The Alters. Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles. Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land. — —

2025-й продолжил тренд на сумасшедшую инфляцию оценок — да так, что теперь среди «игр игр» уже невозможно определить, что действительно достойно внимания, а что откровенно переоценили. Silksong после выхода мгновенно вылетела из информационного поля, как и другие однодневные «шедевры» этого года, Death Stranding 2, при всей моей любви к первой части, оказалась бесполезным сиквелом, который хвалят за то же, за что ругали DS1, а Mario Kart World убила всю суть картинга скучными поездками по прямым хайвеям. «Экспедиции» и вовсе смешно приписывают «спасение» сразу двух жанров — пошаговых тактик и JRPG… которые никогда не страдали от недостатка проектов, выходящих каждый год в немалых количествах. Просто вы о них не слышали, потому что они обычно не собирают такую волну хайпа на ровном месте.

В итоге после прохождения более чем 50 игр, включая многие из списка «лучших» на Opencritic, ситуация получилась интересная. Те, что я очень ждал, либо разочаровали, либо оказались просто «ну, норм» — ставить в личный топ ни те ни другие не хотелось. Но были и приятные исключения. The Alters больше не про научную фантастику, а про размышления о жизни в целом и вопрос «Кем бы я стал, пойди в своё время по другому пути?» в частности, который надолго застрял в голове. Заодно она отлично балансирует «выживач» со сбором ресурсов и социальную составляющую и заканчивается ровно тогда, когда нужно.

Ремастер (хотя игру пересобирали с нуля, потому что исходного кода больше нет) Final Fantasy Tactics ещё раз доказал, что за практически 30 лет никто даже близко не подобрался к ней ни по разнообразию комбинирования умений, ни по повествованию, ни по постановке тактических ситуаций. Это всё ещё лучшая TRPG и одна из наиболее важных игр жанра. Atelier Yumia же можно назвать «милотой года» — не в последнюю очередь благодаря Юмии, которую великолепно озвучила Вакана Курамоти. Впрочем, и остальные персонажи, и сюжет, и исследование локаций с поиском секретов — всё работает так, что даже после выбивания всех «ачивок» покидать этот уютный мир совсем не хочется. Здесь хватает недостатков, но иногда всё, что нужно, — это красочное приключение без претензий на что-либо, милые герои и увлекательный геймплей.

Алексей Лихачёв

Clair Obscur: Expedition 33. The Alters. Keep Driving. ARC Raiders. Two Point Museum.

Вот как бывает — крутейший год, гора интересных релизов (я столько «десяток» и «девяток» никогда не ставил), но всё равно одна из игр возвышается над всеми остальными и накрывает их своей тенью. Для меня Clair Obscur: Expedition 33 — не просто игра года, а одна из лучших игр в принципе. И не потому, что она что-то там переизобрела или перевернула жанр с ног на голову, как многие говорят, — нет, этого не произошло. Просто все элементы сложились в отличный пазл, даже если отдельно друг от друга они не самые выдающиеся.

Классные JRPG выходят каждый год — даже за эти двенадцать месяцев появилось немало достойных проектов. Но почти все они, будем честны, похожи друг на друга: анимешный стиль, большие пустые локации, бесконечные диалоги, бесконечные опциональные диалоги, моментами натужные эмоции. Эти игры увлекательны — и разного рода Tales of, и всякие «Ателье», которые с каждым релизом всё лучше. Но Clair Obscur кажется чем-то новым, пусть нового в ней и немного. Сюжет не затянут, каждая реплика важна для истории, каждый персонаж интересен, каждая локация красива, в боевую систему хочется погружаться. Её проходишь и понимаешь, что индустрия никогда не перестанет удивлять.

Прекрасна и The Alters — атмосферная научная фантастика, после которой проводишь вечер в глубоких раздумьях о своей жизни. Великолепна Keep Driving, которая выглядит немного неказисто, но души в ней хоть отбавляй. Восхитительна ARC Raiders, ставшая своеобразным социальным экспериментом, результаты которого больше радуют, чем огорчают. Ну и Two Point Museum — блистательное развитие идей прошлых частей Two Point, на котором, надеюсь, серия не закончится.

Почётное упоминание: инди-игры, которые проиграли Clair Obscur на The Game Awards. При всей моей любви к этой игре, моё отношение к Sandfall слегка ухудшилось, когда она не стала оспаривать попадание в две инди-номинации. Да, технически это инди-релиз — никакой издатель не владеет этой студией. Но в таком случае и первый «Человек-паук» от Insomiac был инди-игрой — Sony ведь тогда ещё не поглотила коллектив. Clair Obscur частично финансировалась издателем, её бюджет великоват по меркам инди, работали над ней три десятка человек, а директор студии вообще миллионер. В этом году мы получили Silksong, Blue Prince, Pipistrello, Keep Driving, Hades II — игры с высочайшими оценками, у которых слишком мало шансов заявить о себе в конце года. Думаю, в таких номинациях всё-таки нужно уступать дорогу маленьким, даже если вы сами молодые (Sandfall основана в 2020 году), — на самые главные награды всё равно никто из них не претендовал.

Мила Пономарёва

Clair Obscur: Expedition 33. Rift of the NecroDancer. ARC Raiders. Hades II. Kingdom Come: Deliverance II.

До чего же замечательный игровой год! Хоть воротилы AAA-сегмента и вовсю «оптимизировали» процессы, увольняли работяг и усиленно придумывали оправдания за паршивое качество своих проектов и задранные цены, AA-студии и инди-разработчики подарили нам какое-то невероятное количество действительно прекрасных игр. Выбрать из них всего пять — сложно, а ещё сложнее сделать это объективно. А потому я даже не стану пытаться. И открывает мою сугубо субъективную пятёрку лучших игр этого года Kingdom Come: Deliverance II.

Продолжение похождений Индржиха удалось на славу. Критика первой части была учтена, удачные элементы были улучшены, да и история стала куда эпичнее, не потеряв при этом той личной глубины, за которую первая Kingdom Come: Deliverance получила свой культовый статус.

Другой эпохальный сиквел также не подкачал — продолжение божественной Hades возвело все достоинства предшественницы в абсолют, подарив нам практически бездонный роглайк с горой ярких эмоций и крутых игровых моментов. Сиквел несколько потерял в душевности по сравнению с первой Hades, однако такой ход, на мой взгляд, оказался оправдан, о чём я, кстати, рассуждала в своей рецензии…

…А в рецензии на ARC Raiders я пожурила Embark Studios за сомнительное использование ИИ, однако во всём остальном её эвакуационный экшен — бесспорно, лучший представитель жанра. Простой в освоении, но абсолютно необъятный в нюансах. А какое здесь чудесное сообщество: практически каждая вылазка генерирует какую-нибудь любопытную историю, которую потом можно эмоционально рассказать друзьям (с коварным намерением затащить их в эту безумно увлекательную игру).

Нишевой инди-хит Rift of the NecroDancer плотно обосновался в моём расписании — сложно вспомнить день, когда я не заходила сыграть рифт-другой, посоревноваться с подругой в ежедневном испытании или пройти новые треки, которые поставляются в игру с завидным постоянством. Тут и коллаборации с игровыми инди-хитами, и наборы от независимых лейблов, и треки Хацуне Мику! Словом, Rift of the NecroDancer — неиссякаемый портал аркадной радости, который обязателен для ознакомления всем поклонникам ритм-игр.

А вот «Экспедицию 33» я могу посоветовать абсолютно всем. Clair Obscur легко обходит по зрелищности и постановке куда более дорогие проекты, а её необычный антураж, проработанная и постоянно удивляющая история, живые и глубокие персонажи, чарующая музыка и удачно вплетённые в общую канву игровые элементы JRPG создают одну из самых драматичных, увлекательных, оригинальных и значимых игр не только этого года, но и, пожалуй, всего текущего десятилетия.

Почётное упоминание. В этом году эти игры легко могли бы попасть на любое место из списка выше, поэтому не удивляйтесь, что здесь нашли своё место Hollow Knight: Silksong, Split Fiction, Peak и The Alters. Эти проекты прекрасны, ничуть не хуже любого обитателя списка выше. Но игры — это в первую очередь эмоции и впечатления, и на дистанции всего года именно пятёрка топа подарила лично мне наибольшее количество самых разных, но исключительно ярких моментов, которые до сих пор вспоминаются и переживаются с радостной улыбкой!

Дмитрий Рудь

Kingdom Come: Deliverance II. The Alters. Hades II. Hollow Knight: Silksong. The Séance of Blake Manor.

Складывается впечатление, что за 2025 год вышло даже больше качественных, интересных и самобытных игр, чем обычно, однако многие особенно громкие релизы прошли мимо меня или не нашли должного отклика. Как, например, попавшая в «Книгу рекордов Гиннесса» Split Fiction, нашумевшая Clair Obscur: Expedition 33 или расхваленная критиками Blue Prince.

Против детективных игр вроде Return of the Obra Dinn я в то же время устоять не могу, и малозаметная The Séance of Blake Manor, вышедшая аккурат под Хэллоуин, стала для меня тем, чем не смогла стать Blue Prince, — увлекательным приключением по исследованию полного тайн (и потусторонней чертовщины) особняка с богатой историей.

В 2025 году мир наконец дождался сиквелов двух знаковых инди-игр — Hollow Knight и Hades. Silksong стала для меня первой за долгое время игрой, которая подарила те же ощущения, что в своё время оригинальная Dark Souls (даже свой Чумной город есть), а Hades II, несмотря на неоригинальность, умудряется затягивать сильнее, чем первая часть.

Сюжетные игры обычно рассчитаны на одно прохождение, но оставшаяся незамеченной большинством изданий The Alters — необычная сюжетная игра. Причудливая смесь из эмоциональной истории, симулятора базы, выживания и няньки для собственных клонов сложилась в глубоко личное приключение, которое заставляет задуматься о своём жизненном пути.

Франшиза Kingdom Come: Deliverance, подобно своему главному герою Индржиху, прошла путь от неогранённого алмаза до одной из главных жемчужин индустрии. Жестокая, весёлая, душевная, местами кинематографичная и всегда искренняя, Kingdom Come: Deliverance II показала всем, какой должна быть современная RPG, и не оставила шанса конкурентам в моём личном рейтинге.

Почётное упоминание: Final Fantasy XII, Final Fantasy X, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch и Shin Megami Tensei 3: Nocturne. Несмотря на симпатию к жанру JRPG, перечисленные игры я до сих пор пройти не мог — каждую начинал несколько раз, но по той или иной причине забрасывал. В 2025 году этот пробел в своей видеоигровой биографии мне наконец удалось восполнить.

Владимир Саенко

The Alters. DOOM: The Dark Ages. Kingdom Come: Deliverance II. Dispatch. Split Fiction.

2025 год выдался настолько насыщенным, что выбрать личный топ было непросто, но некоторые игры всё же «зацепили» меня сильнее прочих. The Alters я ставлю на первое место, потому что она стала для меня не просто игрой, — это размышление о личном росте, выборе и о том, кем бы мы могли стать, сверни когда-то в другую сторону. Игра заставляет смотреть внутрь себя так, как мало кто умеет.

На втором месте DOOM: The Dark Ages. Мне понравилось его приземлённое, тяжёлое ощущение боя. Этот шутер не пытается быть умнее, чем нужно, — просто даёт честный, грубый, физически ощутимый геймплей, от которого невозможно оторваться.

Kingdom Come: Deliverance II я выделяю за великолепную историю, живых персонажей и возможность прожить по-настоящему весёлую и насыщенную жизнь пана, со всеми приключениями, ошибками и победами. Это редкий случай, когда RPG ощущается как настоящая жизнь.

На четвёртом месте Dispatch — за потрясающую актёрскую игру, яркие реплики и хорошие, иногда неожиданно меткие шутки. Минимализм, который работает сильнее многих блокбастеров.

Пятёрку закрывает Split Fiction — отличный кооператив, где каждая совместная ситуация запоминается. Но лично для меня эта работа Hazelight чуть слабее предыдущей: драйв есть, но «магии» стало немного меньше.

Почётное упоминание. Ninja Gaiden 4 наконец-то вернулся — мясной, быстрый и по-настоящему кровавый слешер. Это тот самый дух старой школы, равных которому сегодня мало. Вопрос только в одном: надолго ли хватит этого возвращения? Но сам факт появления новой части уже сделал год ярче.

Артём Терехов

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Hades II. Pipistrello and the Cursed Yoyo. Fretless: The Wrath of Riffson. Keep Driving.

Ностальгия — мощная сила, способная продать что угодно. Вот и Тодд Говард снова продал мне… ладно, в этот раз не Skyrim, а Oblivion. Окруженный слухами ремастер, от которого я вообще ничего не ждал (мало ли сейчас таких попыток заработать еще немножко денежек на славном имени), внезапно вышел — и оказался настоящей машиной времени. Билетом в 2006-й, когда моя жизнь была совершенно другой, а главной заботой было во что бы то ни стало раздобыть «коллекционку» The Elder Scrolls IV: Oblivion. Очень приятно было вновь открывать для себя одну из любимых игр нулевых — Сиродил в ремастере именно такой, каким его помнишь, но, чтобы создать это ощущение, была проделана колоссальная работа по комбинированию древнего Gamebryo с визуальной оболочкой Unreal Engine 5. Браво, Virtuos, а теперь сотвори свою магию с Morrowind…

Pipistrello and the Cursed Yoyo вызывает ностальгию иного рода — ностальгию по играм, в которые я никогда не играл. Говорят, она многое взяла у первых «зельд», но эта часть игровой истории обошла меня стороной, так что я без всяких сравнений и параллелей просто получал удовольствие. Боевая часть иногда может показаться немного монотонной, но это совершенно не страшный и, пожалуй, единственный минус этой остроумной и разнообразной «йо-йовании».

Hades II оказалась лучшей игрой 2025-го для прохождения короткими забегами, когда нет возможности посвящать игре много часов подряд. Это все та же Hades, но еще масштабнее, разнообразнее и музыкальнее. Увлекательный и бодрый роглайк — и первый шаг Supergiant Games в сторону безопасных сиквелов, а не творческих экспериментов. Посмотрим, куда студию, известную своими небанальными релизами, заведет эта дорога.

Ну а Keep Driving и Fretless: The Wrath of Riffson — замечательные маленькие шедевры, в которых всё на своих местах и каждый элемент прилажен к другому с точностью и осознанностью. Такой острой фокусировки порой не хватает гигантским крупнобюджетным релизам. Keep Driving и Fretless не длинные и не короткие — ровно такие, какие нужно, чтобы донести до вас свою задумку, доставить массу веселья и закончиться ровно в тот момент, чтобы не надоесть. Ещё и на две мои излюбленные темы — качающий рок и дорожные путешествия!

Почетное упоминание: Lego Voyagers. Это просто лучшая игра года для кооператива с ребенком. Магия Lego, подчеркнутая волшебной «пластиковой» графикой и приятным щёлканьем деталей, уютные локации и интересные задачки, требующие слаженных действий двух игроков, — может, Split Fiction и другие кооп-гиганты Hazelight больше, дороже и масштабнее, но Lego Voyagers стопроцентно попала в возраст моей семилетней дочки. 34-летнему мне тоже понравилось играть за миленький кубик, не буду скрывать.

Денис Щенников

The Alters. Dispatch. Kingdom Come: Deliverance II. Legend of Heroes: Trails in the Sky 1st. Total Chaos.

2025 год оказался богатым на самые разные игры, буквально на любой вкус. Мой личный фаворит — The Alters, рассуждающая на вечную тему: «А что, если?..» Подобные проекты, в которых повествование и геймплей сплетаются в единое полотно, — работа штучная и авторская. По этой же причине запала в память и Total Chaos — напряженный ужастик, играющий на поле Silent Hill более уверенно, чем Silent Hill f.

Kingdom Come: Deliverance II красиво завершила историю Индржиха. Warhorse улучшила буквально каждый аспект первой части, нащупав идеальный баланс между увлекательным геймплеем и аутентичностью исторической эпохи. Настоящая отдушина и наслаждение для любителей глубоких ролевых приключений. А если вам больше по душе интерактивное «кино», вас наверняка порадует Dispatch — команда мелких злодеев, пытающихся стать героями под руководством Роберта Робертсона, запала в самое сердце.

Ну а те, кому дороги RPG японского разлива, легко потеряются в Legend of Heroes: Trails in the Sky 1st. Она же замечательно подойдёт и для пробы жанра. Яркая картинка, приятные герои и понятная боевая система создают уютную атмосферу, в которой хочется раствориться.

Хороших и даже отличных игр вышло много. Но чего не хватило лично мне, так это ощущения «Вау!». Чтобы захватило дух от происходящего на экране. Прошедшая The Game Awards своими анонсами даёт надежду, что в последующие годы индустрия сможет удивить. Всем хорошего нового года и больше ярких эмоций!

⇡#Игра года

Механизм выбора «Игры года» нашей редакцией не меняется уже много лет. За первое место в личном топе присуждается пять баллов, за второе — четыре, и так далее, а затем набранные каждой игрой баллы суммируются. Если у нескольких претендентов на лидерство одинаковое количество баллов, то преимущество отдаётся тому, который занял больше первых мест в топах.

Результаты — ниже под спойлером (нажмите для отображения).

The Alters 23 Clair Obscur: Expedition 33 15 Kingdom Come: Deliverance II 12 Hades II 11 Dispatch 6 ARC Raiders 5 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 5 Keep Driving 4 despelote 4 DOOM: The Dark Ages 4 Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles 4 Rift of the NecroDancer 4 Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land 3 Baby Steps 3 Pipistrello and the Cursed Yoyo 3 Fretless: The Wrath of Riffson 2 Hollow Knight: Silksong 2 Legend of Heroes: Trails in the Sky 1st 2 «Лихо одноглазое» 1 The Séance of Blake Manor 1 Split Fiction 1 Total Chaos 1 Two Point Museum 1

Июньская The Alters, как это часто бывает с летними релизами, прошла ниже радаров многих изданий и игроков, а когда наступила осень, и вовсе потонула в потоке других релизов. Как результат, работа 11 bit studios оказалась в стороне от большинства наград и рейтингов, но в нашей редакции симбиоз сюжетного научно-фантастического приключения и напряжённого симулятора выживания оценили очень высоко. Выше некуда — даже купающаяся во всеобщем обожании Clair Obscur: Expedition 33 уступила ей лидерство.

Игра 2025 года по версии редакции 3DNews — The Alters!