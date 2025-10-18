Сегодня 18 октября 2025
Baby Steps — встань и иди. Рецензия
Игры
Baby Steps — встань и иди. Рецензия

 
3DNews рекомендует! Илья Муромец 30 лет и 3 года лежал на печи, но, когда по-настоящему припекло, встал и разобрался с ворогами. Нейтан примерно столько же пролежал на диване перед телевизором, встал… и с трудом перебирает ногами, что куда логичнее. В его жизни едва ли найдется место подвигу — в отличие от того, кто управляет им по ту сторону экрана
⇣ Содержание
Жанр Симулятор ходьбы (хардкорный)
Издатель Devolver Digital
Разработчик Gabe Cuzzillo, Maxi Boch, Bennett Foddy
Минимальные требования Windows 10 и младше, процессор уровня Intel Core i7-7700K 4,2 ГГц или AMD Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц, 8 Гбайт оперативной памяти, видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 570 или Intel Arc A380, 19 Гбайт на жестком диске
Рекомендуемые требования Windows 11, процессор уровня Intel Core i7-10700 2,9 ГГц или AMD Ryzen 7 2700X 3,7 ГГц, 16 Гбайт оперативной памяти, видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 5700 или Intel Arc A580 Дата выхода: 23 сентября 2025 года
Дата выхода 23 сентября 2025 года
Возрастной ценз От 17 лет
Локализация Текст
Платформы PC, PlayStation 5
Официальный сайт

Играли на PC

У меня было два блистера валидола, семьдесят пять таблеток магния B6, 5 пакетиков успокоительного сбора, наполовину наполненная лавандой игрушка-антистресс и целое море разных штук типа афобазола, ново-пассита и глицина, а также литр пустырника, литр корвалола, ящик настойки пиона, пинта чистой валерьянки и 12 пузырьков тенотена. Не то чтобы все это было категорически необходимо для игры в Baby Steps, но, если уж начал ее проходить, лучше подготовиться как следует.

#Пошаговая стратегия

Когда я впервые узнал, что Гейб Куззилло, Мэтт Бош (APE OUT) и Беннет Фодди (Getting Ovet It) объединились, чтобы сделать что-то совместное, я сначала очень обрадовался, а потом засомневался, как это бывает, когда слышишь об образовании очередной супергруппы. По именам вроде бы круто (редко когда столь яркие представители инди-сцены объединяются — сейчас мы чаще слышим о распадах студий, чем наоборот), но не будут ли два гейм-дизайнера тащить канат каждый в свою сторону? Вдобавок главные творения Куззилло и Фодди были очень непохожи друг на друга: веселый околоджазовый эксперимент в стиле Hotline Miami и самый надежный триггер нервного срыва в видеоигровом мире. Только по Мэтту Бошу не было вопросов — он просто напишет музыку (которая создавала кайф от APE OUT минимум процентов на 70).

Нейтан может испачкаться в процессе своего путешествия, равно как и помыться — игра невероятно реалистична

Нейтан может испачкаться в процессе своего путешествия, равно как и помыться — игра невероятно реалистична

Что ж, по итогу можно сказать — черт знает, кто в этом триумвирате захватил лидерство, но больше всего похоже на самый известный проект Беннетта Фодди. Не то чтобы это было плохо. Очень даже наоборот.

Суть Baby Steps, на самом деле, описывается двумя словами — "симулятор ходьбы". В полновесном смысле этого словосочетания, а не в том, к чему мы привыкли. Главный герой игры, Нейтан, несколько, кхм, засиделся на диване, но его неведомой силой затягивает в мир по ту сторону экрана, где ему предстоит… ну, ходить, да. Один курок геймпада (или клавиша мыши) на одну ногу, второй — на другую. И так раз за разом, шаг за шагом. Руки болтаются вдоль туловища бесполезными кусками плоти, включает их Нейт только когда надо встать с поверхности, если вдруг упал. То есть на самом деле руки он включает часто. Очень часто. Невыносимо часто.

Если вы играли в Getting Over It или хотя бы слышали о ней — понимаете, откуда растут корни той боли, которую вы, несомненно, будете испытывать, играя в Baby Steps. Ведь Нейтану почти не придется ходить по ровным дорожкам. Ему придется взбираться в гору, сновать по пещерам, пытаться преодолеть ступени (высотой с его рост), лазать по камням, нащупывая не то что точку опоры, а тот самый единственный, драгоценный пиксель опоры. И, не найдя его, падать. На спину, на живот, на пятую точку, в пропасть, с той самой горы, на которую вы только что карабкались полчаса. И нет, в Baby Steps нет никаких сохранений.

Людвиг и Старина Кос, глотайте пыль. Видите вон тот кубок на кибитке? Сначала его попробуйте достать, а потом поговорим о соулслайках

Людвиг и Старина Кос, глотайте пыль. Видите вон тот кубок на кибитке? Сначала его попробуйте достать, а потом поговорим о соулслайках

И ловкачом Нейтана назвать ну никак нельзя. Он отлично может стоять на одной ноге, неплохо держит баланс при ходьбе по одиночным доскам и может на удивление ловко без рук карабкаться по камням, если вы нащупали нужные «пиксели опоры». Все, на этом достоинства безвременно оскуфевшего протагониста заканчиваются — рулить им придется, проявляя чудеса ловкости в обращении с геймпадом или мышью. И все равно неизбежно падать. И падать. И падать. И снова падать. Теряя прогресс и проходя раз за разом те же самые доски, лестницы, скользкие камни — в попытке снова пройти над пропастью. И не заржать при этом.

Физически наш протагонист — сферическая (без шуток, вы посмотрите на его фигуру) регдолл-кукла в вакууме, которая изгибается, извивается, цепляется частями тела за ландшафт одновременно неестественно и совершенно так, как того и ожидаешь. То есть бессердечная физика — безусловно наш враг номер один, но игра к нам пусть и безжалостна, но справедлива. Разные покрытия ведут себя по-разному: вот эти зеленые мшистые камни надо преодолевать как можно быстрее, они скользкие, а вон те серые камни наши голые ступни хорошо удерживают, по песку ты скользишь, а по снегу вполне успешно можешь взбираться на более крутые выступы. На кактусы лучше не наступать. А от скорости перебирания ногами зависит многое. По-настоящему быстро у вас, правда, все равно, не получится.

Какая-то тут странная Луна… Кстати, если лечь спать (тут есть условные контрольные точки, где можно поспать, да) в головном уборе (они раскиданы тут и там, но порой их сложно достать) — будет пиксельная мини-игра

Какая-то тут странная Луна… Кстати, если лечь спать (тут есть условные контрольные точки, где можно поспать, да) в головном уборе (они раскиданы тут и там, но порой их сложно достать) — будет пиксельная мини-игра

К цели, кстати, ведет множество путей — единственного верного не существует, многое зависит от вашей ловкости, удачи и того, по какой тропинке вы решили в этот раз пойти. Почти любая из них — правильная или, как минимум, преодолимая. Некоторые ведут к дополнительным активностям, но выполнять их не обязательно — я, к примеру, посмотрел в Baby Steps многое, но по итогу закончил (на данный момент) игру ровно с нулем ачивок. И это тоже ее важный терапевтический элемент, наряду с опытом постоянного преодоления фрустрации — игра будто издевается над тобой, но, на самом деле, она честна.

#Quo vadis?

Baby Steps — несомненно, одна из самых фрустрирующих игр последнего времени. Это не просто сложная игра — здесь нельзя ни прокачаться, ни выучить тайминги боссов, ни позвать на помощь других игроков. Каков Нейт в начале — таков и в конце, а вся прокачка — это твой собственный навык. И нервы, которые через 10–20 часов игры станут как канаты.

Да-да, не поспоришь, все тут совершенно нормально

Да-да, не поспоришь, все тут совершенно нормально

Но хотя навыки протагониста не меняются, сам он удивительным образом меняется — хотя поначалу это кажется чем-то более неожиданным, нежели возможность, к примеру, отрастить себе двойной прыжок (нет, даже одинарного не будет, не надейтесь). Тональность Baby Steps поначалу очевидна, как очевидна она была еще в момент первого трейлера — это абсурдная комедия. Причем на всех уровнях: как в игровом процессе (падающие люди — это же классика юмора, так уж мы, люди, устроены), так и в повествовании. Хотя сюжета как такового нет, только набор сценок — иногда связанных последовательно, иногда полностью автономных. Они бывают забавными, бывают дикими, но одно поначалу не меняется — абсолютно запредельный градус абсурда, не предполагающий никакого серьезного разговора внутри игрового мира. Просто иди, плюхайся как идиот, плачь и смотри, как тебя унижают все встречные-поперечные. Ведь ты такой жалкий и все это заслужил.

Но нет, не заслужил. Как говорил герой знаменитого недавнего фильма, но только наоборот: «Я думал, моя жизнь — комедия, а оказалось — трагедия». Впрочем, сказать больше — значит, встать на зыбкую почву спойлеров, а я и так уже сказал, пожалуй, лишнего. В какой-то момент смена настроения при отсутствии каких-то изменений в игровом процессе ошарашивает.

Впрочем, трагедия тут, в любом случае, дурацкая и все равно невероятно смешная, хотя и потребует некоторой брони от пошлого и низменного — юмор тут, прямо скажем, далеко не монтипайтоновский.

Я решил пойти проверить, что там на футбольном поле — прямо любопытно стало, да. Прыгнул со скалы и посмотрел. Путь назад составил примерно час реального времени. И вот все здесь так, да

Я решил пойти проверить, что там на футбольном поле — прямо любопытно стало, да. Прыгнул со скалы и посмотрел. Путь назад составил примерно час реального времени. И вот все здесь так, да

Так, что здесь от Беннетта Фодди — фрустрирующий, беспощадный и безумно требовательный игровой процесс — мы разобрались. Гейб Куззилло, допустим, отвечает за абсурд и мир (хотя, может, и наоборот — я не знаю, если честно). А где тут рука Мэтта Боша? В Baby Steps, на самом деле, уникальное звуковое наполнение — как и в APE OUT, оно буквально переплетается с процессом, только здесь вы не создаете музыку насилием, а как бы идете сквозь нее. Ни одной полноценной мелодии не будет, весь окружающий звук — это ваши шаги, которые звучат по-разному в зависимости от поверхности, и фоновый шум, то и дело причудливо сплетающийся в нечто, напоминающее музыку, где вместо инструментов — стрекот сверчков, чей-то свист, жужжание шмелей, мычание коров и так далее. То есть создается звуковой ландшафт — и он идеально подходит нашему великому приключению.

***

Baby Steps вполне может показаться эталонной игрой для стримеров, а не для реальных людей, которые просто пытаются получить какое-то удовольствие от жизни, а не просто наигранно страдать в камеру. Но, как ни странно, боль, которую вызывает абсурдное путешествие Нейтана, более чем компенсируется той красотой, которую вы вместе с ним сможете увидеть по пути, абсурдными сценками, которые составляют странную, но цельную картину этого мира, и дзеном, который в итоге здесь обретаешь. Если в какой-то момент не прожжешь напрочь стул, не разобьешь компьютер и не удалишь и забудешь Baby Steps как страшный сон. Понимаю тех, кто так сделал, но, в конечном счете, эта игра отражает нашу жизнь. Ведь жизнь — это, и правда, падать и вставать, падать и вставать, падать и вставать, и так до конца. Когда можно будет, наконец, выдохнуть, посмотреть по сторонам и наконец-то с удовольствием отлить.

Достоинства:

  • отлично выверенная физика толстого неудачника, который лезет на скалу без помощи рук;
  • странный, нелепый, абсурдный сюжет, который способен на неожиданные повороты;
  • здесь действительно красиво.

Недостатки:

  • вы, вероятно, возненавидите эту игру, ее создателей и меня, влепившего этому дерьму «девятку».

Графика

Baby Steps действительно способна подарить отличные виды, да и вообще на удивление отлично выглядит для игры, сделанной на Unity. C физикой тоже порядок — еще бы, это основа всего здесь.

Звук

Симфония из шагов, шума воды, звуков природы, какого-то пердежа, левого гомона и неизбежных возгласов Нейтана «oh shit» и «fuck» после особо печальных падений — звучит Baby Steps как минимум нестандартно.

Одиночная игра

Хардкорный, издевательский, но достаточно честный симулятор ходьбы, где каждый шаг вы делаете осознанно.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Ориентировочное время прохождения

От 8 часов, если вы действительно мастерски владеете геймпадом и своими нервами, до 12–13 часов — на прохождение основного сюжета. И до 25–40 часов на попытки увидеть весь контент и добиться настоящей концовки (я на момент написания рецензии не добрался, но уже знаю, что там — и поверьте, оно того стоит!).

Общее впечатление

Самая фрустрирующая, странная и, вероятно, самая смешная игра года. Все слова в предыдущем предложении, кроме двух последних, можете пропустить.

Оценка: 9,0/10

