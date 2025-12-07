Total Chaos — тот самый туманный остров. Рецензия

Жанр Хоррор, шутер Издатель Apogee Entertainment, Atari Разработчик Trigger Happy Interactive Минимальные требования Четырехъядерный процессор с частотой 2,0 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 10 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390X, 20 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam или Xbox Рекомендуемые требования Восьмиядерный процессор с частотой 3,0 ГГц, 32 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 10 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3050 / AMD Radeon RX 6500XT Дата выхода 20 ноября 2025 года Возрастной ценз От 17 лет Локализация Отсутствует Платформы PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 Официальный сайт

На первый взгляд, смена жанра в новой игре от Trigger Happy Interactive кажется странной. От разработчиков ураганной Turbo Overkill, которую я искренне считаю лучшим шутером если не века, то последних десяти лет, меньше всего ждешь жуткого, тягучего хоррора. Хотя, на самом деле, объяснить выбор легко. Total Chaos — ремейк одноименного проекта 2018 года, за которым стоял Сэм Преббл (Sam Prebble), один из основателей студии. Мод на GZDoom в первую очередь получил признание за потрясающую атмосферу и невероятную работу с графикой. Полноценная игра не только сохранила мрачное обаяние оригинала, но и во многом улучшила игровой процесс.

Как все мрачные истории, Total Chaos начинается с загадки. Сотрудник береговой охраны получает странный сигнал бедствия с острова под названием Форт Оазис. Когда-то он действительно был полным жизни местом посреди бушующего океана, сердцем которого служила богатая шахта. Место знакомо и протагонисту — в прошлом ему довелось там поработать. Но спустя многие годы остров пришел в запустение и ныне встречает редких посетителей безмолвными бетонными пирсами. Шторм выбрасывает побитый катер протагониста к причалу. И хотя герой все же сумел починить транспорт и мог бы убираться отсюда подобру-поздорову, загадочный голос по рации тянет его вглубь острова. Голос — и демоны прошлого.

Первые минуты создают обманчивое впечатление меланхоличного покоя. Лабиринт из кирпичной кладки и коммуникаций завален мусором, но совершенно заброшен. Лишь шум волн эхом отражается от стен. Но Total Chaos — не банальный симулятор ходьбы, даром что собрана игра на Unity. Изначально, кстати, авторы использовали Unreal Engine 5, но перешли на менее прожорливый движок. К их чести, картинка от этого не пострадала.

Мне сложно объяснить, как художники сумели добиться подобного эффекта. Технологичностью игра явно не блещет, да и на скриншотах выглядит так себе. Текстуры, модели, свет — на уровне хорошего инди, но все же инди. И тем не менее она порой завораживает. То и дело останавливаешься, чтобы поглазеть на окружение: то на вид прибоя на причале, то на рваную ткань, колышущуюся на раме выбитого окна, то на разлом, уходящий вглубь земли, на сколько хватает глаз.

Вскоре осознаешь, что Форт Оазис вовсе не заброшен. Из темноты вдруг выплывает грозный силуэт, а кирка, как назло, сломалась об ящики, преграждавшие путь. Поэтому от кровожадного брута (напоминает более мощную версию импа — наследие Doom не забыто) приходится убегать. Коридоры сливаются, и не понимаешь уже, как долго и куда бежишь.

Узкие тропы между нависающими стенами сперва кажутся рудиментом мода на GZDoom. Но они же рождают чувство клаустрофобии. Вкупе с эффектом «рыбьего глаза» стены вечно давят, нависают над героем. Один из многих кирпичиков в конструкции, призванной постоянно держать игрока в напряжении. Вам будет очень неуютно.

⇡#Надейся на лучшее, готовься к худшему

В отличие от многих современных инди-ужастиков, Total Chaos не ставит вас в положение беззащитной жертвы. Не пройдет и получаса, как в руках окажется первая дубинка. В основном оружие придется собирать на верстаках, и обновлять арсенал надо регулярно — ломаются все эти трубы и заточки быстро. По мере прохождения вы будете натыкаться на разные чертежи, подсказывающие верные «рецепты». При этом комбинации не заблокированы: додумались без чужих подсказок, что нож можно примотать к длинной палке, — отлично.

Поэтому первое время суешь в рюкзак все, что плохо лежит, а потом пытаешься приспособить собранные вещи друг к другу — авось получится. Помимо хлама для импровизированного оружия, приходится собирать и иные полезные ресурсы. В Total Chaos есть элементы выживания: вы тратите силы на бег и удары, и восполнять их надо калориями, а раны со временем вызывают кровотечение.

В первых главах кажется, что рюкзака на полсотни кило хватит на все. Но уже через несколько глав (всего их девять) вы подберетесь к лимиту. Чем ближе к нему, тем больше штраф от перегруза: медленнее двигаетесь, быстрее выдыхаетесь. Немного расширить допустимый вес получится особыми пилюлями, но, чтобы их найти, стоит очень внимательно исследовать локации. Игра богата на тайники, в которых вполне может быть второе дно… Так или иначе, в какой-то момент придется выбирать, взять ли запасной топорик, или отдать предпочтение дополнительной аптечке.

В основном биться с чудищами предстоит лицом к лицу. Боевая система понятная и привычная и удачно совмещает знакомые элементы. Можно бить быстрыми слабыми ударами или же вложить энергию в мощный замах. Чем длиннее удачная серия выпадов, тем больше урона наносите каждым следующим попаданием. Защититься же можно своевременным отскоком или вовремя поставленным блоком. В обороне долго стоять не дают — герой прикрывается руками на секунду, может, две. Зато если отбить вражеский удар в последний момент, то сразу получите прилив сил. Бонус очень полезный, если учесть, как быстро протагонист выдыхается.

Различные мелочи вносят разнообразие в драки. Монстры требуют своего подхода: с брутами сходишься в честном поединке, обмениваясь ударами; духов лучше спровоцировать на бросок, от которого легко уйти вбок и контратаковать; гигантских пауков проще вообще не беспокоить, а тихо прокрасться мимо. Во врагов можно кидаться хламом, что подворачивается под руку: кирпичами или бутылками. Даже собственное оружие дают метнуть. Причем тупой молот отскочит от удара, а вот клинок вонзится в противника, и подобрать его дадут лишь с мертвой туши.

Некоторые приемы могут сильно облегчить жизнь. К примеру, если кинуть во врага бутыль с алкоголем, когда он рядом с огнем, то чудище охватит пламя. А если метнуть крепкую дубину в жуткий гибрид человека с крокодилом — она застрянет в пасти монстра и не даст ему провести мощную атаку.

Стоит оставить место в рюкзаке и под огнестрел. Набор стандартный: автоматический пистолет, пистолет-пулемет, дробовик и револьвер. Из экзотики — гарпун, болты для которого можно потом вытащить из бездыханных тел. Патроны выдают дозированно, поэтому стрелять стоит в крайнем случае. Но и трястись над каждой дробинкой не обязательно. Если в меру экономить, то под конец вполне получится собрать хороший запас.

Не хватает разве что смачных контекстных добиваний. А жаль, ведь в Turbo Overkill было множество сценок от первого лица — может, в этот раз не хватило времени. Или авторы не хотели делать протагониста излишне брутальным. Все же Total Chaos старается выбивать игрока из зоны комфорта всеми способами, и каждая победа должна ощущаться «на грани».

Действие никогда не встает на паузу, поэтому не выйдет во время схватки открыть инвентарь и копаться в поисках аптечек — монстры ждать не станут. Процесс постоянно давит на игрока, а каждый шаг вглубь острова — на протагониста. Настолько, что психика героя начинает давать трещину. В такие моменты реальность оборачивается кошмаром. Из стен начинает сочиться кровь, а в разломах пульсирует масса плоти. Изображение дрожит, из колонок доносится какой-то потусторонний гул…

Вернуть ясность рассудка можно у проигрывателей, которые здесь выполняют функцию точек для сохранений. Конечно, первым порывом будет прийти в себя как можно скорее, избавиться от жутких видений и преследующих вас монстров без лиц. Но стоит ли… Ведь если не убегать от проблем, а стойко вытерпеть самые тяжелые времена, то, может быть — лишь может быть, — это даст шанс найти иную дорогу и освободиться по-настоящему.

Total Chaos через игровой процесс пытается донести идею о том, что простой путь — не всегда лучший. В ней намеренно рваный ритм, она любит обманывать ожидания. Думаешь, что вот-вот дадут выдохнуть, но игра продолжает давить волной монстров. Или нагнетает напряжение, не давая настоящей разрядки. Ты уже вцепился в топор и готов дать бой, но монстр так и не появляется. Сбивает с толку одинаковыми коридорами, в которых иногда легко заплутать, а карту, если она вообще есть, приходится искать среди записок.

* * *

Можно ли было сделать игровой процесс приятнее? Безусловно. Но смысл хоррора на выживание как раз в том, чтобы выбивать из колеи и заставить собственно выживать. Что-то, конечно, можно было поправить без вреда для атмосферы — те же чертежи сложно читать, так как в них нет названий, а только зарисовки. Дали бы быстрый доступ к комбинациям, которые вы уже однажды успешно подобрали. Или обошлись бы без подлых приемов с появлением монстров за спиной. Но, несмотря на все проблемы и шероховатости, Total Chaos дарит неповторимый опыт. Авторам удалось создать один из лучших ужастиков за последние годы, где геймплей и атмосфера работают в унисон.

Достоинства:

стильная и атмосферная картинка;

хорошо сбалансированный и в меру увлекательный ближний бой;

хитрые секреты, которые приятно находить;

интересная механика безумия;

гипнотическая финальная композиция за авторством Акиры Ямаоки.

Недостатки:

преступно мало музыки от Акиры Ямаоки!

альтернативный финал разочаровывает после тех сложностей, которые к нему ведут.

Графика Одно из самых удачных применений Unity, что я видел. Вроде бы картинка не технологичная, но чертовски выразительная. Звук Мир игры звучит реалистично и «грязно». Эхо шагов, грохот волн, лязг цепей и рык монстров закладывают еще один слой в общую тягучую атмосферу. Но вот музыки, хотя бы эмбиента в самые эмоциональные моменты, как-то не хватает. Одиночная игра Продуманная смесь из ближнего боя, исследований и крафта, приправленная легким элементом выживания. Оценочное время прохождения Порядка двенадцати часов на нормальной сложности Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Total Chaos намеренно неидеальна. Но именно это и делает ее уникальным и захватывающим ужастиком.

Оценка: 9,0/10

