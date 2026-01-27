Рокеры против пришельцев: российская студия анонсировала пошаговую ролевую игру о силе музыки Sonic Terror

Российская студия Book Burner Games под руководством журналиста, музыканта и сооснователя Disgusting Men Петра Сальникова анонсировала дебютный проект — пошаговую ролевую игру о силе музыки Sonic Terror.

События Sonic Terror развернутся в альтернативном 1984 году на территории тоталитарной Республики. Власти страны вошли в зловещий симбиоз с инопланетным паразитом, чтобы держать население под контролем, но что-то пошло не так.

Угроза распространяется по стране. Противостоять ей может только музыка, но она под запретом. Для спасения человечества пользователи возьмут под управление последнюю рок-группу, уцелевшую в хаосе гонений.

Скриншоты

Игроки будут развивать навыки музыкантов и отношения между ними (участники могут стать как единомышленниками, так и «соперничающими дегенератами»), искать вдохновение и сочинять новые песни, чтобы уничтожать врагов.

В пошаговых тактических боях предстоит выступить против космического паразита, который принимает формы того, что поглощает, и боится только музыки. Задорные риффы, пронзающий бас и грохот барабанов — заклинания против пришельцев.

Обещают чистую тактику без QTE, вероятностей и случайностей, адаптивный саундтрек, созданный вручную мир и поддержку 14 языков (в том числе озвучку на русском и английском).

Sonic Terror создаётся для ПК (Steam) и неназванных консолей. Сроков выхода на данном этапе у проекта нет. Анонс сопровождался полутораминутным геймплейным трейлером (ролик прикреплён выше).