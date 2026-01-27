Сегодня 27 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Рокеры против пришельцев: российская сту...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Рокеры против пришельцев: российская студия анонсировала пошаговую ролевую игру о силе музыки Sonic Terror

Российская студия Book Burner Games под руководством журналиста, музыканта и сооснователя Disgusting Men Петра Сальникова анонсировала дебютный проект — пошаговую ролевую игру о силе музыки Sonic Terror.

Источник изображений: Book Burner Games

Источник изображений: Book Burner Games

События Sonic Terror развернутся в альтернативном 1984 году на территории тоталитарной Республики. Власти страны вошли в зловещий симбиоз с инопланетным паразитом, чтобы держать население под контролем, но что-то пошло не так.

Угроза распространяется по стране. Противостоять ей может только музыка, но она под запретом. Для спасения человечества пользователи возьмут под управление последнюю рок-группу, уцелевшую в хаосе гонений.

Скриншоты
Смотреть все изображения (8)
Смотреть все
изображения (8)

Игроки будут развивать навыки музыкантов и отношения между ними (участники могут стать как единомышленниками, так и «соперничающими дегенератами»), искать вдохновение и сочинять новые песни, чтобы уничтожать врагов.

В пошаговых тактических боях предстоит выступить против космического паразита, который принимает формы того, что поглощает, и боится только музыки. Задорные риффы, пронзающий бас и грохот барабанов — заклинания против пришельцев.

Обещают чистую тактику без QTE, вероятностей и случайностей, адаптивный саундтрек, созданный вручную мир и поддержку 14 языков (в том числе озвучку на русском и английском).

Sonic Terror создаётся для ПК (Steam) и неназванных консолей. Сроков выхода на данном этапе у проекта нет. Анонс сопровождался полутораминутным геймплейным трейлером (ролик прикреплён выше).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В 2025 году хакеры на 310 % чаще атаковали российские игровые сервисы, и дальше будет только хуже
Анонсирован российский ответ Fallout Shelter — симулятор смотрителя убежища Underchoice от создателей Ex Machina
Игра на 10 миллиардов рублей: в Минцифры рассказали, на какую поддержку могут рассчитывать разработчики российского аналога Call of Duty
Steam не смог уклониться от антимонопольного иска в Великобритании — от Valve требуют почти 900 миллионов долларов
Инсайдер: нашумевшая Clair Obscur: Expedition 33 взяла курс на Switch 2, а первый в 2026 году Nintendo Direct уже не за горами
«Самый опустошительный момент в карьере»: звезда ремейка Prince of Persia: The Sands of Time узнала об отмене игры вместе с остальным миром
Теги: sonic terror, book burner games, ролевая игра
sonic terror, book burner games, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.