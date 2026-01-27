Пиксельный ролевой боевик Emberville объединит Diablo и Stardew Valley — новый геймплейный трейлер

Независимая ирландская студия Cygnus Cross посредством портала IGN представила новый геймплейный трейлер своего пиксельного ролевого экшена Emberville, сочетающего элементы Diablo и Stardew Valley.

События Emberville развернутся в огромной магической тюрьме Витромотусе, где однажды без воспоминаний пробуждается главный герой. Игроки должны найти путь на свободу и помочь восстановить некогда процветающий город Эмбервилл.

В глубинах вечной темницы протагонист сможет найти и спасти множество колоритных персонажей — жителей Эмбервилла, — которые в благодарность за выручку поделятся своими историями и полезными знаниями.

Представленный на YouTube-канале IGN новый геймплейный трейлер Emberville длится чуть меньше двух минут и демонстрирует смесь спокойной фермерской жизни с полными опасностей приключениями в подземельях.

Разработчики намерены превзойти ожидания от подобных игр с помощью простой, но глубокой боевой системы, системы наследования навыков и индивидуализации героя, а также широких творческих возможностей.

Обещают процедурную генерацию мира, странные биомы и причудливых монстров, широкий выбор классов, озвучку диалогов — к проекту привлекли звезду The Witcher Дага Кокла (Doug Cockle), — а также текстовый перевод на русский.

Ранний доступ Emberville стартует летом 2026 года на ПК (Steam). В разработке на должности творческого соруководителя задействован популярный стример Бен Кассел (Ben Cassel), более известный как CohhCarnage.