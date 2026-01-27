Сегодня 27 января 2026
Android 16 получил усиленную защиту от кражи: Google закрыла лазейки для подбора PIN-кода и не только

Google объявила о запуске набора новых функций для защиты устройств Android от кражи. Обновление основано на уже существующих инструментах и включает в себя более надёжные средства аутентификации и улучшенные инструменты восстановления, снижающие привлекательность кражи смартфонов для злоумышленников.

Источник изображения: Samuel Angor/Unsplash

По сообщению TechCrunch со ссылкой на блог компании, новые возможности дополнят представленные в 2024 году инструменты, например, такие как блокировка устройства при обнаружении кражи. Хотя основной целью преступников часто становятся iPhone из-за их высокой стоимости при перепродаже, дорогие смартфоны на базе Android, включая линейку Google Pixel Pro, складные модели и флагманы от Samsung, также подвержены высокому риску хищения.

Пользователи устройств под управлением Android 16 и выше получат расширенный контроль над функцией блокировки при сбое аутентификации (Failed Authentication Lock). В настройках системы появится специальный переключатель для управления этим инструментом, который автоматически заблокирует гаджет после чрезмерного количества неудачных попыток входа.

Источник изображения: Google

Также усилена защита от попыток угадать PIN-код, графический ключ (pattern lock) или пароль владельца. Кроме того, функция проверки личности (Identity Check), внедрённая в Android 15 и более поздних версиях в прошлом году, теперь распространяется на все приложения, использующие биометрию, включая банковские сервисы и менеджер паролей Google.

Инструмент удалённой блокировки Remote Lock, позволяющий заблокировать потерянное или украденное устройство через веб-браузер, тоже получил дополнительный уровень безопасности в виде контрольного вопроса. Благодаря этой функции, доступной для Android 10 и выше, блокировку сможет произвести только реальный владелец. Все эти обновления уже доступны для устройств под управлением Android 16 и выше.

