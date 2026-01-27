Google перевела ИИ-обзоры в поиске на Gemini 3 и упростила переход к AI Mode

Google сделала Gemini 3 моделью по умолчанию для генерации ответов на пользовательские запросы в «ИИ-обзорах» в своей поисковой системе. Также появилась возможность напрямую переходить из «ИИ-обзора» в диалоговый режим AI Mode. Об этом сообщает издание Engadget.

Ранее, после анонса новых версий ИИ-моделей в ноябре прошлого года, компания сначала использовала Gemini 3 только через специальный маршрутизатор, который направлял модели лишь самые сложные вопросы. Теперь же Gemini 3 стала стандартом для всех пользователей по всему миру. Ожидается, что на практике это приведёт к созданию более достоверных и релевантных сводок.

Второе обновление касается пользовательского интерфейса. Теперь появилась возможность переходить в режим AI Mode непосредственно из блока «ИИ-обзоров». Впервые Google продемонстрировала эту функцию в конце прошлого года. Вице-президент по продуктам Google Search Робби Стейн (Robby Stein) пояснил, что в ходе тестирования компания выявила предпочтение людей к такому роду интерфейса, который плавно может переходить в диалог. По его словам, возможность задавать уточняющие вопросы с сохранением контекста из «ИИ-обзоров» делает поиск более полезным.

«Это единый динамичный интерфейс с удобными ссылками для дальнейшего изучения: быстрый обзор, когда это необходимо, и более глубокое обсуждение, когда вы этого захотите», — охарактеризовал Стейн нововведение. Сообщается, что функция прямого перехода в интерфейс диалогового режима из «ИИ-обзоров» стала доступна на мобильных устройствах с сегодняшнего дня.