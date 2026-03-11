Сегодня 12 марта 2026
MacBook Neo напугал Asus — цена в $599 стала настоящим шоком для рынка ПК

Начальная цена Apple MacBook Neo в $599 стала «настоящим шоком» для рынка ПК на базе Windows, заявил топ-менеджер компании Asus в ходе телеконференции по квартальным финансовым итогам. По мнению одного из генеральных директоров Asus Сянь Юэнь Сюя (S.Y. Hsu), недорогой MacBook от Apple заставит рынок ПК отреагировать.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

«В прошлом ценовая политика Apple всегда была высокой, поэтому выпуск ими очень доступного продукта, очевидно, стал шоком для всей индустрии», — сказал он.

По мнению Сюя, все игроки рынка ПК, включая Microsoft, Intel и AMD, серьёзно воспринимают угрозу со стороны MacBook Neo. «На самом деле, во всей экосистеме ПК ведётся много дискуссий о том, как конкурировать с этим продуктом», — добавил он.

И всё же Сюй утверждает, что привлекательность MacBook Neo может быть ограничена. Он указал на наличие у ноутбука Apple всего 8 Гбайт оперативной памяти, объём которой нельзя увеличить. Он также описал MacBook Neo как устройство для «потребления контента», подобное планшету iPad. «Это отличается от сценария использования обычного ноутбука», который может справляться с более ресурсоёмкими задачами, отметил Сюй.

Несмотря на заявления топ-менеджера Asus, различные обозреватели сходятся во мнении, что наличие 8 Гбайт ОЗУ у MacBook Neo не является проблемой. Новинка отлично справляется со всеми задачами, для которых она и разрабатывалась.

«Насколько сильное влияние [MacBook Neo] окажет на индустрию ПК, нам ещё предстоит оценить. Но, несомненно, вся экосистема ПК на Windows будет выпускать продукты, конкурирующие с Apple», — сказал Сюй, добавив предположение, что новинка от Apple может не найти широкого интереса среди пользователей ПК на Windows из-за различий в программном обеспечении.

В ходе телефонной конференции Asus по итогам отчётного периода также был затронут вопрос дефицита чипов памяти на фоне ИИ-бума. По словам Asus, цены на память выросли более чем на 100 % по сравнению с предыдущим кварталом, что подтверждается выводами и других поставщиков, включая HP. Сюй заявил, что как только у Asus закончатся запасы памяти, компании придётся закупать новые партии, и ей придётся пересмотреть цены на свою продукцию, хотя компания по-прежнему хочет обеспечить конкурентоспособность своих ноутбуков и компонентов для ПК. Ожидается, что дефицит памяти сохранится в течение двух лет, поскольку новые заводы по производству памяти начнут работу только в конце 2027 года, добавил он.

Источник:

Теги: asus, apple, macbook neo
