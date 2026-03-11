MacBook Neo напугал Asus — цена в $599 стала настоящим шоком для рынка ПК

Начальная цена Apple MacBook Neo в $599 стала «настоящим шоком» для рынка ПК на базе Windows, заявил топ-менеджер компании Asus в ходе телеконференции по квартальным финансовым итогам. По мнению одного из генеральных директоров Asus Сянь Юэнь Сюя (S.Y. Hsu), недорогой MacBook от Apple заставит рынок ПК отреагировать.

«В прошлом ценовая политика Apple всегда была высокой, поэтому выпуск ими очень доступного продукта, очевидно, стал шоком для всей индустрии», — сказал он.

По мнению Сюя, все игроки рынка ПК, включая Microsoft, Intel и AMD, серьёзно воспринимают угрозу со стороны MacBook Neo. «На самом деле, во всей экосистеме ПК ведётся много дискуссий о том, как конкурировать с этим продуктом», — добавил он.

И всё же Сюй утверждает, что привлекательность MacBook Neo может быть ограничена. Он указал на наличие у ноутбука Apple всего 8 Гбайт оперативной памяти, объём которой нельзя увеличить. Он также описал MacBook Neo как устройство для «потребления контента», подобное планшету iPad. «Это отличается от сценария использования обычного ноутбука», который может справляться с более ресурсоёмкими задачами, отметил Сюй.

Несмотря на заявления топ-менеджера Asus, различные обозреватели сходятся во мнении, что наличие 8 Гбайт ОЗУ у MacBook Neo не является проблемой. Новинка отлично справляется со всеми задачами, для которых она и разрабатывалась.

«Насколько сильное влияние [MacBook Neo] окажет на индустрию ПК, нам ещё предстоит оценить. Но, несомненно, вся экосистема ПК на Windows будет выпускать продукты, конкурирующие с Apple», — сказал Сюй, добавив предположение, что новинка от Apple может не найти широкого интереса среди пользователей ПК на Windows из-за различий в программном обеспечении.

В ходе телефонной конференции Asus по итогам отчётного периода также был затронут вопрос дефицита чипов памяти на фоне ИИ-бума. По словам Asus, цены на память выросли более чем на 100 % по сравнению с предыдущим кварталом, что подтверждается выводами и других поставщиков, включая HP. Сюй заявил, что как только у Asus закончатся запасы памяти, компании придётся закупать новые партии, и ей придётся пересмотреть цены на свою продукцию, хотя компания по-прежнему хочет обеспечить конкурентоспособность своих ноутбуков и компонентов для ПК. Ожидается, что дефицит памяти сохранится в течение двух лет, поскольку новые заводы по производству памяти начнут работу только в конце 2027 года, добавил он.