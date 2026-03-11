Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос На межзвёздной комете 3I/Atlas не оказал...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

На межзвёздной комете 3I/Atlas не оказалось инопланетян, но зато нашлось очень много спирта

Межзвёздная комета 3I/Atlas взяла курс на выход из Солнечной системы, а учёные продолжают анализировать информацию, которую она оставила после себя, пройдя через нашу область космического пространства. Как оказалось, этот объект насыщен спиртом.

Источник изображения: nasa.gov

Источник изображения: nasa.gov

Наблюдения с помощью телескопа ALMA в чилийской пустыне Атакама дали основания предположить, что кома, то есть окружающее ядро кометы облако имеет высокое содержание метилового спирта. Метанол часто встречается и в кометах солнечной системы, но у 3I/Atlas концентрация этого вещества вчетверо выше привычного. По содержанию этого вещества данный объект оказался вторым за всю историю измерений после аномальной кометы C/2016 R2, которую открыли десять лет назад. Параллельные исследования выявили высокое содержание других веществ: углекислого газа, железа и азота, что тоже необычно для местных объектов. Это подтверждает гипотезу, что 3I/Atlas образовалась в более холодной, более освещённой области, которая химически отличается от среды, характерной для Солнечной системы.

Объект, указывают учёные, может относиться к категории гиперактивных комет — тел, которые производят больше пара, чем способна дать поверхность их ядра. Часть газа может поступать из ледяных зёрен, которые плавают в комете и сублимируются в пар. Метиловый спирт, углекислый газ и воду также могли дать эти ледяные зёрна. Такое поведение соответствует поведению гиперактивных комет и подтверждает тезис, что 3I/Atlas является чрезвычайно холодным химически сложным объектом естественного происхождения. Хотя многие предполагали, что это корабль пришельцев.

Сегодня комета покидает солнечную систему со скоростью 60 км/с. Это лишь третий подтверждённый межзвёздный объект в истории, но, как ожидают астрономы, более совершенные средства в перспективе помогут выявлять новые объекты подобного рода.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Разработан самовосстанавливающийся материал для космических кораблей будущего
Межзвёздная комета 3I/ATLAS проигнорировала попытку учёных связаться с ней по радио
До максимального сближения межзвёздной кометы 3I/ATLAS с Землёй осталось несколько дней
Млечный Путь оказался внутри «блинчика» из тёмной материи
В ближайшие часы на Землю упадёт старый 600-кг спутник NASA — вероятность жертв и разрушений признана незначительной
SpaceX без объяснения причин перенесла запуск нового Starship с марта на апрель
Теги: atlas, комета, химия
atlas, комета, химия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Gemini появился в боковой панели Chrome за пределами США и получил поддержку русского языка
Выпускники лучших китайских вузов массово уходят из ИТ и финансов в промышленность и энергетику
Google рассказала, как улучшит производительность и автономность Android-смартфонов 3 ч.
Microsoft добавит «режим Xbox» на каждый компьютер с Windows 11 4 ч.
Valve отвергла обвинения властей Нью-Йорка в организации азартных игр и сравнила лутбоксы в Counter-Strike 2 c Лабубу 5 ч.
Две критические уязвимости Microsoft Office получили экстренные патчи 5 ч.
Nvidia выпустила Nemotron 3 Super 120B — открытую LLM для ИИ-агентов с пятикратным приростом скорости 6 ч.
Спустя 13 лет моддеры возродили отменённый мультиплеерный шутер Star Wars: First Assault, который должен был проложить дорогу Battlefront 3 6 ч.
Valve: 5863 игры в Steam заработали по $100 000 и больше за прошлый год 6 ч.
Meta запустила ИИ-защиту от фишинговых ссылок и дипфейков знаменитостей 6 ч.
Создатели Styx: Blades of Greed анонсировали Warhammer Blood Bowl — первый трейлер, демо в Steam и бесплатный апгрейд 7 ч.
Спидраннер наткнулся в Uncharted: Drake's Fortune на секрет, который скрывался от игроков почти 20 лет 8 ч.
Новая статья: Обзор GIGABYTE GAMING A16 PRO: самый доступный игровой ноутбук с графикой на 16 Гбайт 3 ч.
Xbox Project Helix получит ИИ-генератор кадров и рейтрейсинг нового поколения — девкиты выйдут в 2027 году 4 ч.
Intel представила мечту анонимов — чип Heracles для работы с зашифрованными данными без дешифровки 5 ч.
Valve рассказала, как будет проверять игры на совместимость с приставкой Steam Machine и VR-гарнитурой Steam Frame 5 ч.
Framework повысила цены на память и SSD для своих ноутбуков и ПК — в третий раз за четыре месяца 6 ч.
Телевизоры Hisense начали показывать неотключаемую рекламу даже при переключении входов и каналов 7 ч.
Apple продаст до конца года около 5 млн MacBook Neo, а будущий Neo 2 получит сенсорный экран 7 ч.
Nvidia бросит вызов Tesla и Waymo на рынке автопилота 10 ч.
Intel внезапно представила десктопные процессоры Core Ultra 200S Plus — ядер больше, память быстрее, а цена ниже 10 ч.
В жаркие дни ИИ ЦОД способны потреблять воды как весь Нью-Йорк за день 12 ч.