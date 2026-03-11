На межзвёздной комете 3I/Atlas не оказалось инопланетян, но зато нашлось очень много спирта

Межзвёздная комета 3I/Atlas взяла курс на выход из Солнечной системы, а учёные продолжают анализировать информацию, которую она оставила после себя, пройдя через нашу область космического пространства. Как оказалось, этот объект насыщен спиртом.

Наблюдения с помощью телескопа ALMA в чилийской пустыне Атакама дали основания предположить, что кома, то есть окружающее ядро кометы облако имеет высокое содержание метилового спирта. Метанол часто встречается и в кометах солнечной системы, но у 3I/Atlas концентрация этого вещества вчетверо выше привычного. По содержанию этого вещества данный объект оказался вторым за всю историю измерений после аномальной кометы C/2016 R2, которую открыли десять лет назад. Параллельные исследования выявили высокое содержание других веществ: углекислого газа, железа и азота, что тоже необычно для местных объектов. Это подтверждает гипотезу, что 3I/Atlas образовалась в более холодной, более освещённой области, которая химически отличается от среды, характерной для Солнечной системы.

Объект, указывают учёные, может относиться к категории гиперактивных комет — тел, которые производят больше пара, чем способна дать поверхность их ядра. Часть газа может поступать из ледяных зёрен, которые плавают в комете и сублимируются в пар. Метиловый спирт, углекислый газ и воду также могли дать эти ледяные зёрна. Такое поведение соответствует поведению гиперактивных комет и подтверждает тезис, что 3I/Atlas является чрезвычайно холодным химически сложным объектом естественного происхождения. Хотя многие предполагали, что это корабль пришельцев.

Сегодня комета покидает солнечную систему со скоростью 60 км/с. Это лишь третий подтверждённый межзвёздный объект в истории, но, как ожидают астрономы, более совершенные средства в перспективе помогут выявлять новые объекты подобного рода.