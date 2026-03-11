В Китае сети 6G планируют поставить на коммерческие рельсы уже к 2030 году

Технология сетей мобильной связи шестого поколения выйдет на коммерческие рельсы примерно в 2030 году, когда будут зарегистрированы соответствующие стандарты, заявил ведущий научный сотрудник Китайской ассоциации информационных и коммуникационных технологий и мобильной связи.

Мировая телекоммуникационная отрасль добилась консенсуса в отношении направлений развития, сценариев применения и ключевых требований к технологии 6G – как ожидается, соответствующие стандарты будут приняты в 2030 году, заявил Сунь Шаохуэй (Sun Shaohui) на мероприятии, проведённом Шанхайской фондовой биржей. «По сравнению с технологией сетей пятого поколения 6G включает в себя три основных сценария применения: интеграцию датчиков и связи, интеграцию искусственного интеллекта и связи, а также интеграцию космоса, воздуха и земли», — заявил в своём выступлении главный эксперт China Mobile Communications Group Тон Энь (Tong En).

С развёртыванием сетей 6G будет обеспечиваться глубокая интеграция средств связи, сенсоров, вычислительного оборудования, ИИ, а также покрытие в космосе, в воздухе и на земле, отметил эксперт. Это позволит гибко управлять функциональными возможностями ПО во всех этих областях, описывая единую физическую инфраструктуру — сеть связи превратится в платформу и основу для агрегирования сервисных возможностей. С появлением 6G значительно улучшатся такие показатели как скорость подключения, величина задержки и количество соединений, а распределение услуг можно будет настраивать и персонализировать.

Китай выбился в мировые лидеры в области 5G, подчеркнул Тон Энь, а чтобы закрепиться в 6G, стране придётся решить множество проблем в области приложений, технологий, стандартов, промышленности и механизмов развёртывания сети. Исследования в разработку в области 6G Китай начал в 2018 году; переход от технологических исследований к стандартизации и производству обозначился в сентябре 2024 года.