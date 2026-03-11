Сегодня 12 марта 2026
В Москве уже почти неделю сбоит мобильный интернет — внятных объяснений никто не даёт

В Москве больше недели пользователи массово жалуются на проблемы со связью. Судя по сообщениям, чаще всего они сталкиваются с проблемами с интернетом и связью в центре Москвы, а также в метро. При этом даже сайты из так называемого белого списка сервисов работают не у всех, сообщает РБК.

Источник изображения: NordWood Themes/unsplash.com

Источник изображения: NordWood Themes/unsplash.com

Представители «большой четвёрки» операторов либо отказались комментировать ситуацию, либо утверждают, что проблема не на их стороне. Также, несмотря на поступающие жалобы на неработающие терминалы оплаты и банкоматы в центре Москвы, банки не считают такие случаи массовыми. В МТС-банке, банке ПСБ, Совкомбанке, банке «Зенит», ОТП Банке сообщили РБК, что проблем с платежами и работой банкоматов не наблюдалось.

«Мобильный интернет используется банком в качестве альтернативного способа подключения, а не основного», — сообщил зампред банка «Дом.РФ» Николай Козак, добавив, что большинство банкоматов банка подключено через «корпоративную локальную сеть банка», и в ряде случаев используется проводное подключение. Что касается терминалов оплаты, то преимущественно это устройства с проводным подключением или подключением к Wi-Fi.

В «Точка Банке» сообщили, что среднее количество транзакций по действующей базе сохранялось в этот период на прежнем уровне, и роста обращений в поддержку из-за проблем со связью не наблюдалось.

Хотя в крупных городах действительно значительная часть банкоматов и стационарных POS-терминалов подключена через проводные каналы связи, заметная доля инфраструктуры работает через мобильные сети — прежде всего переносные терминалы, устройства в небольших магазинах, транспорте и у курьеров, сообщила бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева. По её оценкам, на рынке эквайринга доля терминалов с мобильным подключением может составлять порядка 30–50 %, хотя для банкоматов она обычно ниже.

«Сейчас проблемы могут затрагивать более широкий контур сетевой инфраструктуры, включая доступ к отдельным сервисам и каналам связи. Кроме того, за последние годы увеличилась доля мобильных и переносных терминалов, что делает платёжную инфраструктуру более чувствительной к подобным сетевым сбоям», — говорит Голяева. Наиболее «уязвимыми» она назвала устройства на улице, в небольших торговых точках или в местах с временной инфраструктурой.

Сбои в работе интернета и терминалов оплаты отражаются на возможности использования некарточных безналичных расчетов — оплаты по QR или платёжным стикерам, а также бесконтактных платежах с помощью Bluetooth Low Energy (BLE) — такие сервисы есть у Сбербанка («Вжух»), Т-банка и Альфа-банка. В случае сетевых сбоев основным резервным способом оплаты остаются наличные, констатировала эксперт.

В настоящее время 85 % всех платежей в Москве — безналичные, поэтому ряд бизнесов испытывает проблемы от отключений мобильного интернета, сообщил в эфире Радио РБК председатель Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров, отметив, что у большинства предприятий в области ретейла и услуг — это запасная связь, а основная — проводная.

Как полагает руководитель отдела администрирования и DevOPSО компании MD Audit (входит в ГК Softline) Александр Демин, механизм ограничений мог измениться. Если ранее чаще применялась точечная блокировка мобильного интернета на уровне передачи данных, но голосовая связь продолжала работать, то теперь пользователи в некоторых районах сообщали о полном отсутствии сотовой связи, что может означать воздействие на более высокий уровень инфраструктуры.

«Технически это может происходить несколькими способами, например, через ограничения на уровне базовых станций, временное отключение радиоканала или управление сигнализацией Сети. В таких сценариях устройство просто не может зарегистрироваться в сети оператора, поэтому перестают работать и интернет, и голосовые сервисы. Если действительно тестируются так называемые белые сервисы, то логика может заключаться в более жёстком управлении трафиком: сеть временно переводится в режим, когда доступ разрешён только к определённым ресурсам, а остальной трафик ограничивается или полностью отключается», — пояснил эксперт.

