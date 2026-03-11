Компания Intel внезапно анонсировала обновлённые настольные процессоры семейства Arrow Lake Refresh. Новинки выйдут под названием Core Ultra 200S Plus и предложат увеличенное число энергоэффективных ядер, ускоренный контроллер памяти и ряд архитектурных оптимизаций по сравнению с актуальными Arrow Lake. По данным производителя, в играх они обеспечат прирост производительности до 15 %.

В серию Core Ultra 200S Plus вошли четыре модели, все с разблокированным множителем. Старший процессор Core Ultra 7 270K Plus получил 24 ядра — восемь производительных P-ядер и 16 энергоэффективных E-ядер. То есть у новинки на четыре E-ядра больше по сравнению с Core Ultra 7 265K, и по числу ядер она соответствует конфигурации флагманского Core Ultra 9 285K. Максимальная частота достигает 5,5 ГГц, то есть на 200 МГц отстаёт от флагмана.

В свою очередь модель Core Ultra 5 250K Plus располагает 18 ядрами (шесть P-ядер и 12 E-ядер) и способна автоматически разгоняться до 5,3 ГГц. Здесь тоже на четыре E-ядра больше, чем у Core Ultra 5 245K, а максимальная частота повышена на 100 МГц. Также обе новинки выйдут в версиях без встроенной графики — Core Ultra 7 270KF Plus и Core Ultra 5 250KF Plus.

Arrow Lake Refresh сохранили сложную чиплетную компоновку (tile-дизайн) с упаковкой Intel Foveros. Вычислительный чиплет производится по техпроцессу TSMC N3B, а SoC-тайл — по нормам TSMC N6. Последний содержит контроллеры памяти, интерфейсы PCIe, а также другие необходимые для работы блоки.

Одним из улучшений новых чипов стало ускорение межкристального соединения (die-to-die): Intel повысила частоту шины до 900 МГц. Это должно снизить задержки, в том числе доступа к памяти — одно из слабых мест архитектуры — и тем самым повысить игровую производительность. Фактически это означает, что Intel просто активировала технологию Intel 200S Boost в новых Arrow Lake Refresh по умолчанию.

Также росту производительности новых чипов должен способствовать новый механизм Intel Binary Optimization Tool (iBOT). Это слой оптимизации двоичного кода, который, по утверждению компании, способен повышать число исполняемых за такт инструкций (IPC) в отдельных играх — даже если они изначально оптимизированы под другую архитектуру. Функция доступна в расширенном режиме Intel Application Optimization.

По внутренним тестам Intel, Core Ultra 7 270K Plus в среднем на 15 % быстрее Core Ultra 7 265K в играх. В некоторых проектах прирост значительно выше: например, до 39 % в Shadow of the Tomb Raider и 22 % в Hitman 3, где используется iBOT. В других играх — таких как F1 25 и Star Wars Outlaws — улучшение достигает примерно 9–12 %.

Младший Core Ultra 5 250K Plus, по данным Intel, обеспечивает в среднем 13-процентный прирост по сравнению с Core Ultra 5 245K. Максимальные показатели зафиксированы в Borderlands 3 (до 20 %) и Far Cry 6 (до 24 %).

Также новые процессоры получили поддержку более быстрой оперативной памяти DDR5 без разгона — теперь это 7200 МТ/с, а при использовании профиля Boost BIOS — 8000 МТ/с. Также заявлена ранняя поддержка модулей 4R CUDIMM, которые могут предложить до 128 Гбайт на один модуль, что заметно увеличит максимальный объём ОЗУ в потребительских системах.

Наконец, Intel Arrow Lake Refresh выделяются ценой. Core Ultra 5 250K Plus будет стоить $199, а Core Ultra 7 270K Plus — $299, что значительно дешевле стартовых цен их предшественников. Таким образом, новинки должны навязать серьёзную конкуренцию процессорам AMD Ryzen 9000. Продажи процессоров Core Ultra 200S Plus начнутся 26 марта.