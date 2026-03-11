Сегодня 12 марта 2026
Две критические уязвимости Microsoft Office получили экстренные патчи

Microsoft сообщила о двух критических уязвимостях в пакете Office, которые потенциально позволяют злоумышленнику с локальным доступом к приложению выполнять произвольный код на устройстве пользователя.

Источник изображений: Microsoft

Уязвимости, по данным издания PC Gamer, получили идентификаторы CVE-2026-26110 и CVE-2026-26113. Обе имеют рейтинг общей уязвимости и потенциальной угрозы (CVSS) на уровне 8,4 балла по базовой шкале и 7,3 балла по временной шкале, что относит их к критической степени серьёзности.

Несмотря на высокий уровень опасности, есть существенное смягчающее обстоятельство: для использования этих уязвимостей необходим локальный доступ к компьютеру с установленным пакетом Office. То есть удалённая эксплуатация через интернет в данном случае невозможна — атака не может быть проведена дистанционно.

Данные об исправлении уже опубликованы на сайте Microsoft. Пользователям достаточно перейти по ссылкам первого идентификатора (26110) или второго (26113), чтобы узнать список затронутых версий Office. Поддержку обновлений получили выпуски начиная с Office 2016, поскольку для более ранних версий, например Office 2013, официальная поддержка завершилась в 2023 году.

Источник:

Теги: microsoft office, уязвимость
