Складной смартфон Oppo Find N6 распаковали на камеру и кратко обозрели в преддверии анонса 17 марта

Компания Oppo готовится представить складной смартфон Find N6 17 марта, однако до официальной презентации издание GSMArena продемонстрировало распаковку и ранний обзор ключевых деталей устройства.

Помимо стандартных улучшений корпуса, камер и процессора, главным предметом гордости разработчиков стала технология дисплея, получившая название zero-feel crease, что можно перевести как «нулевое ощущение складки». Складка не исчезла полностью, но она меньше, чем на любом другом складном телефоне и практически не ощущается, если провести пальцем по внутренней поверхности экрана.

Oppo удалось этого добиться с помощью технологии микровыравнивания. Сначала область сгиба сканируется лазером, фиксирующим мельчайшие неровности, а затем 3D-жидкостный принтер наносит слои фотополимера для сглаживания рельефа. В результате удалось снизить перепад высот до 0,05 мм, то есть величины, которая тоньше человеческого волоса.

Oppo также заявляет, что внутренний экран прочнее и долговечнее, чем стандартные экраны. Это стало возможным благодаря большему радиусу сгиба в форме капли, что снижает нагрузку в точке максимального сгиба внутреннего дисплея.

Защитный слой сверху также на 50% толще. Oppo называет его Auto-Smoothing Flex Glass, и он должен противостоять деформации после длительного использования, «возвращаясь в исходное положение» после складывания.

Компания Oppo заявляет о ресурсе устройства в сложенном состоянии примерно в 1 миллион сгибов, что подтверждено сертификатом TÜV Rheinland. Это вдвое превышает отраслевой стандарт. Кроме того, компания обещает, что глубина сгиба не увеличится в течение первых 600 000 сгибов.

В комплект поставки входит чехол из двух отдельных частей, зарядное устройство мощностью 80 Вт и кабелем USB-A – USB-C.

Для повышения производительности можно использовать стилус Oppo AI Pen, который работает с одновременно с двумя экранами телефона без ограничений.