Asus представила геймерские мониторы ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2, XG27ACDMS и XG27AQDMES с защитой от выгорания

Компания Asus выпустила три новых игровых OLED-монитора серии ROG Strix: ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2, XG27ACDMS и XG27AQDMES. Новинки получили 27-дюймовые панели с разрешением QHD, высокую частоту обновления до 280 Гц и время отклика 0,03 мс, а также набор технологий для защиты OLED-матрицы от выгорания.

Все три модели ориентированы на игровое использование и получили ряд соответствующих функций, включая технологию Extreme Low Motion Blur (ELMB) для уменьшения смазывания в динамичных сценах, систему ROG OLED Anti-Flicker, снижающую мерцание при колебаниях частоты кадров, а также инструменты с элементами ИИ — например Dynamic Shadow Boost, повышающий видимость деталей в тёмных сценах, и динамический прицел Dynamic Crosshair. Кроме того, пользователи могут переключать отображаемую диагональ — например на популярный в киберспорте формат 24,5 дюйма.

Также новинки оснащены фирменной системой защиты OLED Care Pro. В её состав входит датчик Neo Proximity, который автоматически уменьшает яркость экрана, когда пользователь отходит от монитора, снижая риск выгорания пикселей. Параметры работы функции можно настраивать в приложении Asus DisplayWidget Center, позволяющем управлять профилями дисплея напрямую из Windows без использования экранного меню.

Старшая модель ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2 оснащена 27-дюймовой панелью WOLED с глянцевым покрытием TrueBlack Glossy. Монитор поддерживает частоту обновления 240 Гц, имеет время отклика 0,03 мс GTG, соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400 и обеспечивает пиковую яркость до 1300 кд/м². Устройство охватывает 99 % цветового пространства DCI-P3 и оснащено разъёмами DisplayPort 1.4 (DSC), двумя HDMI 2.1 и USB-хабом.

Модель ROG Strix OLED XG27ACDMS использует QD-OLED-панель и предлагает более высокую частоту обновления — до 280 Гц при том же времени отклика 0,03 мс. Пиковая яркость достигает 1000 кд/м², также заявлена поддержка DisplayHDR 400. Среди интерфейсов — DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 и порт USB-C с подачей питания 15 Вт.

Третья новинка, ROG Strix OLED XG27AQDMES, также построена на QD-OLED-матрице с полуглянцевым покрытием. Монитор поддерживает 240 Гц, обеспечивает 10-битную глубину цвета и время отклика 0,03 мс. Пиковая яркость составляет 400 кд/м², а среди интерфейсов предусмотрены DisplayPort 1.4 (DSC) и два HDMI 2.1.

Все три монитора получили компактную эргономичную подставку с регулировками наклона, поворота и высоты, а также заводскую калибровку цвета с индивидуальным отчётом. Кроме того, производитель обещает выпуск обновлений прошивки, которые смогут улучшать производительность устройств и добавлять новые функции.

Рекомендованная цена ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2 составляет $649, модель ROG Strix OLED XG27ACDMS оценена в $699, а ROG Strix OLED XG27AQDMES — в $599.