Asus представила геймерские мониторы ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2, XG27ACDMS и XG27AQDMES с защитой от выгорания

Компания Asus выпустила три новых игровых OLED-монитора серии ROG Strix: ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2, XG27ACDMS и XG27AQDMES. Новинки получили 27-дюймовые панели с разрешением QHD, высокую частоту обновления до 280 Гц и время отклика 0,03 мс, а также набор технологий для защиты OLED-матрицы от выгорания.

Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2. Источник изображений: Asus

Все три модели ориентированы на игровое использование и получили ряд соответствующих функций, включая технологию Extreme Low Motion Blur (ELMB) для уменьшения смазывания в динамичных сценах, систему ROG OLED Anti-Flicker, снижающую мерцание при колебаниях частоты кадров, а также инструменты с элементами ИИ — например Dynamic Shadow Boost, повышающий видимость деталей в тёмных сценах, и динамический прицел Dynamic Crosshair. Кроме того, пользователи могут переключать отображаемую диагональ — например на популярный в киберспорте формат 24,5 дюйма.

Также новинки оснащены фирменной системой защиты OLED Care Pro. В её состав входит датчик Neo Proximity, который автоматически уменьшает яркость экрана, когда пользователь отходит от монитора, снижая риск выгорания пикселей. Параметры работы функции можно настраивать в приложении Asus DisplayWidget Center, позволяющем управлять профилями дисплея напрямую из Windows без использования экранного меню.

Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2

Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2

Старшая модель ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2 оснащена 27-дюймовой панелью WOLED с глянцевым покрытием TrueBlack Glossy. Монитор поддерживает частоту обновления 240 Гц, имеет время отклика 0,03 мс GTG, соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400 и обеспечивает пиковую яркость до 1300 кд/м². Устройство охватывает 99 % цветового пространства DCI-P3 и оснащено разъёмами DisplayPort 1.4 (DSC), двумя HDMI 2.1 и USB-хабом.

Asus ROG Strix OLED XG27ACDMS

Asus ROG Strix OLED XG27ACDMS

Модель ROG Strix OLED XG27ACDMS использует QD-OLED-панель и предлагает более высокую частоту обновления — до 280 Гц при том же времени отклика 0,03 мс. Пиковая яркость достигает 1000 кд/м², также заявлена поддержка DisplayHDR 400. Среди интерфейсов — DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 и порт USB-C с подачей питания 15 Вт.

Asus ROG Strix OLED XG27AQDMES

Asus ROG Strix OLED XG27AQDMES

Третья новинка, ROG Strix OLED XG27AQDMES, также построена на QD-OLED-матрице с полуглянцевым покрытием. Монитор поддерживает 240 Гц, обеспечивает 10-битную глубину цвета и время отклика 0,03 мс. Пиковая яркость составляет 400 кд/м², а среди интерфейсов предусмотрены DisplayPort 1.4 (DSC) и два HDMI 2.1.

Все три монитора получили компактную эргономичную подставку с регулировками наклона, поворота и высоты, а также заводскую калибровку цвета с индивидуальным отчётом. Кроме того, производитель обещает выпуск обновлений прошивки, которые смогут улучшать производительность устройств и добавлять новые функции.

Рекомендованная цена ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2 составляет $649, модель ROG Strix OLED XG27ACDMS оценена в $699, а ROG Strix OLED XG27AQDMES — в $599.

