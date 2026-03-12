Сегодня 12 марта 2026
«Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали»: финальный трейлер Crimson Desert взбудоражил игроков перед скорым релизом

Южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss продолжает разжигать ажиотаж вокруг своего фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert. Компания представила релизный трейлер проекта.

Источник изображений: Pearl Abyss

События Crimson Desert развернутся на континенте Пайвел, который втянут в войну за неслыханное могущество. Игрокам предстоит взглянуть на неё со стороны Клиффа — капитана наёмников Серой Гривы — и двух других героев.

Представленный Pearl Abyss релизный трейлер Crimson Desert длится полторы минуты и демонстрирует кадры игрового процесса за всех трёх персонажей, включая сражения, полёты на ракетном ранце, гигантских боссов и так далее.

Пользователи в комментариях остались впечатлены увиденным, предвкушают скорый релиз и прочат Crimson Desert звание игры годы. «Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали!» — поделился youash0.

Обещают полный секретов мир, ожесточённую боевую систему, реалистичную физику и никаких микротранзакций. Ранее разработчики раскрыли полные системные требования и технические особенности игры на консолях.

Crimson Desert создаётся для PC (от 4299 рублей в российском Steam, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра получит перевод на 14 языков, включая русский (только текст).

Вместе с публикацией нового трейлера Pearl Abyss также уточнила время выхода игры. Crimson Desert стартует 20 марта в 1:00 по Москве. Предварительная загрузка на всех платформах откроется за 48 часов до релиза.

