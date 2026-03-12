Разборка Apple MacBook Neo оказалась на удивление простой — даже батарея не приклеена

Ноутбук Apple MacBook Neo оказался не только компактным и недорогим, но и на удивление простым в ремонте. Все важнейшие компоненты составляют модульную конструкцию, и их замена обещает быть несложной — на этот раз Apple воздержалась даже от посадки аккумулятора на клей.

Продажи бюджетного Apple MacBook Neo с ценником от $599 стартовали накануне, первое подробное видео с разборкой компьютера на YouTube-канале Tech Re-Nu показало внутреннее устройство доступного ноутбука с процессором от iPhone и дало надежду, что его ремонт окажется относительно несложной задачей. Чтобы открыть алюминиевый корпус потребовалось открутить всего восемь винтов снизу — как на MacBook Air и MacBook Pro.

Большинство компонентов заменяются, если открутить винты или отсоединить разъёмы — в конструкции MacBook Neo компания Apple практически обошлась без клея. В случае неисправности можно за несколько минут заменить динамики, 3,5-мм разъём для наушников, антенны WLAN и Bluetooth, материнскую плату и даже два порта USB Type-C, которые к ней не припаяны.

Аккумулятор крепится к корпусу 18 винтами, и Apple не стала фиксировать его клеем — это не только упрощает замену батареи, но и снижает риск повредить её при извлечении из корпуса. Приклеен к нему только кабель, соединяющий тачпад с материнской платой, но и у того посадка относительно слабая, то есть препятствием для ремонта это не станет. Авторы видео не показали, насколько сложно заменить клавиатуру, но все остальные компоненты, включая дисплей меняются без проблем, так что и ремонт Apple MacBook Neo обещает быть на удивление простым.