Представлен смартфон-кирпич Energizer P30K Apex — с батареей на 30 000 мА·ч и 200-Мп камерой за €399

Бренд Energizer решил в очередной раз всколыхнуть мир смартфонов, выпустив модель P30K Apex — устройство в прочном корпусе может похвастаться аккумулятором ёмкостью 30 000 мА·ч. Вот только изящным этот гаджет не назовёшь.

Источник изображения: Energizer

Источник изображения: Energizer

Благодаря огромной ёмкости аккумулятора смартфон Energizer P30K Apex способен проработать в режиме ожидания или лёгком режиме смешанного использования до месяца, утверждает производитель. Для сравнения, 30 000 мА·ч — это примерно семикратная ёмкость аккумулятора Apple iPhone 17 Pro. Фактическое время автономной работы Energizer P30K Apex будет, конечно, варьироваться в зависимости от интенсивности использования устройства, но это всё равно колоссальный шаг вперёд по сравнению с привычными батареями ёмкостью от 4000 до 7000 мА·ч в большинстве современных смартфонов.

Новый смартфон Energizer поддерживает зарядку мощностью 66 Вт через порт USB Type-C. Внутри защищённого корпуса скрывается и другая вполне достойная начинка — это, в частности, платформа MediaTek Dimensity 7300, 12 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт на встроенном накопителе. IPS-дисплей диагональю 6,95 дюйма имеет разрешение 2460 × 1080 пикселей. На задней панели Energizer P30K Apex размещена основная 200-мегапиксельная, а также дополнительные 50- и 5- мегапиксельная камеры; фронтальная тоже имеет 50-мегапиксельное разрешение. Корпус укреплён в соответствии со стандартом IP69K, что означает защиту от воды (в том числе струй под давлением) и пыли.

Смартфон Energizer P30K Apex поступит в продажу в июне 2026 года по рекомендованной розничной цене €399.

Источник:

Теги: energizer, смартфон, аккумулятор
