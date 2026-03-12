Сегодня 13 марта 2026
Gigabyte представила платы Z890 Plus с поддержкой памяти CQDIMM и оптимизацией под Core Ultra 200S Plus

Компания Gigabyte представила материнские платы серии Z890 Plus, оптимизированные для новых процессоров Intel Core Ultra 200S Plus. Одними из первых моделей новой серии плат стали Z890 Aorus Elite Duo X и Z890M Force Duo X WIFI7. Обе поддерживают память CQDIMM.

Источник изображения: Gigabyte

Источник изображения: Gigabyte

По словам производителя, обе платы поддерживают установку до 128 Гбайт памяти DDR5 на один слот при использовании четырёхранговых модулей. Таким образом, они позволяют установить до 256 Гбайт ОЗУ, используя всего два слота DIMM. Компания заявляет, что компоновка и конструкция плат уменьшают нагрузку на каналы и улучшают целостность сигнала, что позволяет достигать скорости памяти до DDR5-10266 (через разгон).

Gigabyte сочетает в новинках изменения в аппаратной части со своим стеком настроек BIOS D5 Duo X. Gigabyte заявляет, что прошивка отвечает за тайминги, синхронизацию и поведение напряжения благодаря оптимизированной архитектуре драйвера тактовой частоты. Семейство плат Z890 Plus также оснащено функцией автоматического разгона D5 Bionic Corsa, программным обеспечением Aorus AI Snatch для оптимизации производительности и прошивкой BIOS HyperTune для разгона DDR5 одним щелчком мыши.

В новую серию плат перенесена функция Ultra Turbo Mode. Это предустановка на уровне BIOS, с помощью которой можно быстро отрегулировать параметры процессора и оперативной памяти. Компания позиционирует её как более простой способ повышения производительности на новой платформе Intel.

Помимо моделей Duo X в новую серию плат Z890 Plus от Gigabyte войдут модели Aorus Elite, Eagle и Force. Они оснащены усиленными пластинами UD Base Plate и прошивкой DriverBIOS с предустановленным драйвером Wi-Fi для первого запуска. Кроме того, панели внешних разъёмов плат оснащены кнопками управления основными функциями.

Источник:

Теги: gigabyte, материнская плата, intel z890, arrow lake refresh
