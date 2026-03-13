Сегодня 13 марта 2026
Кооперативный роглайт-шутер Deep Rock Galactic: Rogue Core не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода в раннем доступе Steam

Разработчики из датской студии Ghost Ship Games в рамках презентации FGS Live From GDC 2026 объявили дату выхода в раннем доступе своего кооперативного роглайт-шутера о космических дворфах Deep Rock Galactic: Rogue Core.

Источник изображения: Ghost Ship Games

Источник изображений: Ghost Ship Games

Напомним, Deep Rock Galactic: Rogue Core была представлена осенью 2023 года и должна была заступить в ранний доступ Steam до конца 2024-го, но производство затянулось. До недавних пор релиз ожидался во втором квартале 2026-го.

Как стало известно, Deep Rock Galactic: Rogue Core поступит в продажу для раннего доступа Steam уже 20 мая 2026 года. Анонс сопровождался насыщенным 45-секундным геймплейным трейлером.

По сюжету на планете Хоксес IV происходит почти полное отключение, в результате чего бесчисленные шахты оказались отрезаны от внешнего мира. Горнодобывающая компания Deep Rock Galactic отправляет на место элитный отряд дворфов.

Игрокам в роли одного из пяти классов (Guardian, Spotter, Falconer, Slicer, Retcon) со своими особенностями предстоит погрузиться вглубь шахт, выяснить причины случившегося и обеспечить возобновление раскопок.

Обещают процедурную генерацию уровней, невиданные ужасы глубоких шахт Хоксес IV, обширную и разветвлённую систему развития персонажа, а также кооператив на четырёх человек (игра в одиночку также доступна).

Deep Rock Galactic: Rogue Core пробудет в раннем доступе от полутора до двух лет. На старте игра будет поддерживать только английский язык (вероятно, локализациями разработчики займутся позже).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: deep rock galactic: rogue core, ghost ship games, шутер, роглайт
