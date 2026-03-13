Классическая стратегия спустя 40 лет вернётся в улучшенном виде — трейлер и детали Defender of the Crown: The Legend Returns

Издатель Nordcurrent Labs и разработчики из польской студии Black Tower Basement на презентации Future Games Show: Spring Showcase 2026 анонсировали возвращение классической стратегии Defender of the Crown.

Напомним, оригинальная Defender of the Crown вышла в ноябре 1986 года на Amiga и стала одной из самых визуально впечатляющих игр своего времени. Спустя 40 лет легенда возвращается в модернизированном виде для нового поколения рыцарей.

Переиздание называется Defender of the Crown: The Legend Returns и готовится к релизу в 2026 году на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Анонс сопровождался дебютным трейлером.

События Defender of the Crown: The Legend Returns развернутся в объятой войной средневековой Англии. По сюжету убийство короля сотрясло королевство, и каждый лорд теперь пытается присвоить власть себе.

«Собирайте армии, завоёвывайте территории, штурмуйте крепости и занимайтесь политикой — одолейте соперников и водрузите свой стяг над королевством», — призывают разработчики Defender of the Crown: The Legend Returns.

Скриншоты

Defender of the Crown: The Legend Returns предложит на выбор три режима игры:

«Ретро» — классическая игра со старой графикой;

«Классика» — классическая игра с новой графикой и улучшенными механиками;

«Королевство» — роглайк-приключение с процедурно генерируемыми кампаниями, в которых на исход влияют броски кубиков.

Обещают сохранить полюбившиеся по оригинальной игре элементы (правила, темп, атмосфера), отточить механики, улучшить баланс, осовременить интерфейс и добавить геймплейные удобства. Заявлена поддержка русского языка.