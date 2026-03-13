Китай разрешил коммерческое применение мозговых имплантов для реабилитации парализованных

Успехи американского Neuralink в использовании мозговых имплантов для борьбы с последствиями тяжёлых травм и заболеваний не дают покоя конкурентам по всему миру. В Китае шанхайскому стартапу Neuracle Technology местные регуляторы недавно разрешили приступить к коммерческому использованию мозговых имплантов, позволяющих вернуть подвижность верхних конечностей частично парализованным людям.

Стадия клинических испытаний продукцией Neuracle Technology уже успешно пройдена. Была на практике подтверждена способность мозговых имплантов этого стартапа предоставлять частично парализованным пациентам возможность управлять роботизированным манипулятором, имитирующим кинематику кисти человека. Он надевался непосредственно на руку пациента, и при условии сохранившейся подвижности верхней части конечности позволял захватывать и удерживать предметы при помощи такой «перчатки». Команды для управления кистевым манипулятором подавались через мозговой имплант, вживлённый пациентам в рамках клинических испытаний. Всего в программе приняли участие 36 пациентов, чья подвижность конечностей была частично нарушена травмами спинного мозга.

В Китае разработка интерфейса между мозгом человека и компьютерам отнесена к шести стратегическим отраслям экономики, а потому подобная деятельность активно субсидируется государством. К концу десятилетия власти КНР рассчитывают вырастить на своей территории ряд компаний, которые смогут стать мировыми лидерами в профильных сферах деятельности. Регуляторные барьеры на пути к достижению этой цели также снижаются всеми силами. В случае с имплантом Neuracle Technology его коммерческое использование одобрено только для тех пациентов, которые сохранили подвижность верхней части рук. Это ограничивает сферу применения имплантов, поскольку чаще при травмах спинного мозга подвижность конечностей страдает более серьёзным образом. Имплант Neuracle, с другой стороны, довольствуется меньшим количеством сигнальных электродов и не требует глубокой их имплантации в кору головного мозга, по сравнению с более сложными разработками типа имплантов той же Neuralink.

Впрочем, шанхайский стартап StairMed Technology не только проводит клинические испытания сопоставимого с изделием Neuralink мозгового импланта, но и активно привлекает средства на своё развитие. В этом году компания собирается установить мозговые импланты сорока пациентам.