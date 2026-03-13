Музыкальный геймплейный трейлер Gate Guard Simulator показал будни средневекового стражника — это смесь Papers, Please и Kingdom Come: Deliverance

Разработчики из австрийской студии Redox Interactive при поддержке издательства Forklift Interactive показали на презентации Future Games Show: Spring Showcase 2026 новый геймплейный трейлер своей игры Gate Guard Simulator.

Как можно догадаться, Gate Guard Simulator представляет собой симулятор стражника у ворот замка. В издании PC Gamer игру назвали смесью Papers, Please (геймплей) и Kingdom Come: Deliverance (антураж).

Игрокам предстоит проверять крестьян, аристократов, купцов, музыкантов и прочих людей на наличие документов, искать украденные товары и разоблачать переодетых преступников, чтобы не пропустить злодея во владения своего господина.

Представленный на Future Games Show: Spring Showcase 2026 новый геймплейный трейлер Gate Guard Simulator на фоне стилизованной под средневековую комедийной песни демонстрирует особенности службы стражника.

Алебарда поможет проверить наполнение крестьянской повозки, чумная маска позволит распознать больных, а святой водой не помешает оросить подозрительной гроб. Инструменты придётся покупать на собственные средства.

Скриншоты

Обещают возможность брать взятки и забрасывать пойманных преступников помидорами, влияние принимаемых решений на вашу зарплату (а иногда и судьбу всего королевства) и не похожих друг на друга граждан.

Релиз Gate Guard Simulator ожидается на протяжении 2026 года в Steam — весной разработчики собираются провести публичное тестирование. Поддержка русского языка на данном этапе не заявлена.