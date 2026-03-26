Цифровые версии эксклюзивов Nintendo Switch 2 в США скоро станут дешевле розничных

Американское отделение Nintendo сообщило о решении внести изменения в ценовую политику цифровых и розничных версий выпускаемых компанией эксклюзивов гибридной консоли Switch 2.

Как стало известно, начиная с предстоящего платформера Yoshi and the Mysterious Book (выйдет 21 мая) эксклюзивы Switch 2 от самой Nintendo в цифровом формате и рознице будут стоить по-разному.

Так, цифровая версия Yoshi and the Mysterious Book для Nintendo Switch 2 будет продаваться (см. страницу предзаказа в американском eShop) за $60, тогда как физическое издание обойдётся на $10 дороже — $70.

По словам Nintendo, изменение продиктовано разницей в стоимости производства и дистрибуции между цифровыми и розничными версиями. Корректировка также предоставляет «больше свободы при покупке и игре» в продукты компании.

В заявлении изданию IGN представитель Nintendo уточнил, что платформодержатель не поднимает стоимость физических изданий, а просто предлагает цифровые версии по более низкой цене, чем в рознице.

Как подметили в Video Games Chronicle, за пределами США розничные версии игр Nintendo уже давно стоят дороже цифровых. На запуске Switch 2 флагманская Mario Kart World продавалась за €90 и €80 соответственно.

Ранее сообщалось, что из-за слабых продаж на рынке США за последний квартал 2025 года Nintendo решила сократить производство Switch 2 на 30 % — с 6 млн до 4 млн систем за текущий квартал.