«Хаббл» и «Уэбб» вместе предоставили лучшее изображение Сатурна за всю историю наблюдения

Европейское космическое агентство (ESA) представило наиболее полный совместный обзор Сатурна, полученный благодаря сотрудничеству команд телескопов NASA «Джеймс Уэбб» и «Хаббл». Инфракрасные и видимые наблюдения, проведённые в августе и ноябре 2024 года, позволили учёным зафиксировать атмосферу планеты в переходный период к равноденствию 2025 года.

Уникальное сочетание полученных данных сразу в нескольких диапазонах раскрывает слоистую структуру атмосферы этого газового гиганта, включая облака, определение химических соединении и динамику воздушных процессов на разных высотах.

Телескоп «Хаббл» запечатлел Сатурн в видимом свете, подчеркнув тонкие цветовые вариации в полосатых облаках и дымке. В свою очередь, «Джеймс Уэбб» в инфракрасном диапазоне (около 4,3 мкм) проник глубже в атмосферу, выявляя скрытые облачные структуры и химические вещества. Такой подход позволил «вскрыть» атмосферу планеты как луковицу, анализируя её как единую трёхмерную систему, где видимые и невидимые явления тесно связаны между собой.

Среди ключевых открытий — долгоживущий струйный поток «ленточная волна» в северных средних широтах, остаток «Великой весенней бури» 2011–2012 годов, несколько штормов в южном полушарии, а также едва заметные грани до сих пор загадочного шестиугольного полярного струйного потока на северном полюсе. Полярные области в инфракрасном свете выглядят серо-зелёными, что может быть связано с аэрозолями в верхних слоях атмосферы или полярными сияниями.

На снимках «Уэбба» кольца планеты ярко сияют благодаря водяному льду, с чётко видимыми тонкими структурами, включая спицы и особенности кольца. На изображениях «Хаббла» кольца более бледные. Совмещение данных с учётом десятилетий предыдущих наблюдений «Хаббла» позволяют изучать атмосферу планеты с позиции гидродинамики сред в экстремальных условиях. На Земле в лаборатории такого не создать ни за какие деньги, не говоря о неповторимом масштабе природных явлений.

Сделанные наблюдения имеют важное значение для понимания динамики атмосферы газовых гигантов, включая волновые процессы, устойчивость штормов и полярные явления. Они дополняют долгосрочную программу наблюдения за атмосферами планет-гигантов (OPAL) и станут последним самым детальным взглядом на северный полярный шестиугольник до 2040-х годов, когда полюс Сатурна погрузится в 15-летнюю зимнюю тьму. В будущем, по мере приближения южного лета в 2030-х годах, учёные ожидают ещё более полных данных о сезонных изменениях на Сатурне.