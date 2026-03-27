Doogee U13 Pro — удобный планшет с 13,4-дюймовым экраном и батареей на 11 000 мА·ч

Компания Doogee представила планшет Doogee U13 Pro, отличающийся крупным экраном, большим объёмом памяти и массивной батареей, обеспечивающей длительную работу без подзарядки. Разработанный для учёбы, работы и развлечений, планшет может использоваться для различных повседневных сценариев — от редактирования документов до потокового воспроизведения развлекательного контента и несложных игр.

Doogee U13 Pro оснащён крупным 13,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц, благодаря чему обеспечивается плавная прокрутка интерфейса и комфортный просмотр видеороликов.

Производительную работу устройства при запуске ресурсоёмких приложений и игр обеспечивает восьмиядерный процессор Unisoc T7300 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим процессором Mali-G57 MC2, выполненный по 6-нм техпроцессу. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт с возможностью виртуального расширения ещё на 30 Гбайт, ёмкость твердотельного накопителя равна 256 Гбайт.

Для сканирования документов и фотосъёмки в планшете предусмотрена 13-мегапиксельная основная камера, идеально подходящей для фотосъемки или сканирования документов, а качественное изображение в ходе видеоконференций и онлайн-занятий в удалённом режиме обеспечит 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Doogee U13 Pro размещён в цельнометаллическом корпусе, сочетающем высокую прочность и минималистичный дизайн, обеспечивая комфорт при его использовании и транспортировке. Батарея ёмкостью 11 000 мА·ч гарантирует длительную работу устройства без подзарядки.

Doogee U13 Pro работает под управлением ОС Android 16 с набором ИИ-функций, упрощающим решение повседневных задач, таких как поиск информации, организация контента и повышение производительности.

Компания также предлагает комплект U13 Pro VIP Edition, который включает в себя полный набор аксессуаров, призванных превратить планшет в универсальный инструмент для повышения производительности.

VIP-комплект включает в себя:

  • защитное закалённое стекло;
  • кожаный защитный чехол;
  • стилус;
  • Bluetooth-клавиатуру;
  • Bluetooth-мышь;
  • внутриканальные наушники с 3,5-мм подключением.

Теги: doogee, планшет
doogee, планшет
