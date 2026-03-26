Смартфон Tecno Camon 50 поступил в продажу в России по цене от 19 999 рублей

Бренд Tecno объявил о запуске на российском рынке нового среднебюджетного смартфона. Модель Tecno Camon 50 сочетает функции на базе искусственного интеллекта с продвинутыми возможностями фотосъёмки, а также выполнена в корпусе, надёжно защищающем внутренние компоненты от пыли и влаги.

Одна из главных особенностей Camon 50 заключается в наличии функций на базе искусственного интеллекта, которые объединены вокруг фирменного виртуального помощника Ella. ИИ-модель Tecno AI стала основой для более чем 80 функций для оптимизации повседневных задач, связанных с обработкой информации, редактированием фото и др.

Сам же голосовой помощник Ella получил новый интерфейс и расширенные возможности. Благодаря этому он способен не только отвечать на вопросы пользователя, но также помогает сохранять важную информацию. Функция «Умные закладки» предназначена для анализа контента на экране устройства, на основании чего алгоритм может формировать краткие заметки с тегами для быстрого поиска в будущем в разделе «База знаний».

Сохранилась интеграция Ella с экосистемой «Яндекса», благодаря чему пользователи могут голосом запускать приложения «Карты», «Еда» и Go. Среди других нововведений выделяются поддержка функции генерации видео на основе статических изображений, инструмент распознавания музыкальных композиций, функция очистки динамиков от воды с помощью звуковых волн и умный ассистент для работы с текстом.

Смартфон оснащён 6,78-дюйовым дисплеем AMOLED с поддержкой разрешения 2644 × 1208 пикселей и частотой обновления 144 Гц. В наличии фронтальная камера на 32 Мп (f/2.2) и двойная основная камера, объединившая сенсор на 50 Мп (f/1.56) с датчиком на 8 Мп. Реализована поддержка нового режима захвата движения — съёмка на скорости издалека FlashSnap SuperZoom. Функция работает и при использовании зума, а ИИ-алгоритм теперь распознаёт динамику не только людей, но и животных и птиц, автоматически подбирая оптимальный момент для съёмки.

Ещё больше возможность съёмки расширит функция «Автозум» на базе ИИ, которая в автоматическом режиме кадрирует готовые снимки для улучшения композиции и предлагает на выбор три варианта. Появилась поддержка «Живых фото» с эффектом замедления, «Студия ИИ» для удаления бликов, отражений, повышения чёткости и др. Для хранения данных вендор в дополнение к внутреннему накопителю предлагает задействовать бесплатное облачное хранилище Tecno на 256 Гбайт на 3 года.

Tecno Camon 50 работает на базе восьмиядерного микропроцессора MediaTek Helio G200 Ultimate. Смартфон доступен в нескольких конфигурациях с разным объёмом оперативной памяти и внутреннего накопителя. Источником питания служит аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч. Вендор гарантирует, что батарея сохранит 80 % ёмкости после 1800 циклов зарядки (5 лет эксплуатации). Корпус смартфона обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандартам IP68/IP69/IP69K. Имеется режим подводной съёмки на глубине до 2 метров.

Tecno Camon 50 уже доступен в сетях российских ретейлеров в нескольких вариантах цветового исполнения корпуса. Базовая версия с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ стоит 19 999 рублей, вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ оценён в 24 999 рублей, а за модель с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ придётся заплатить 29 999 рублей.

Теги: tecno camon 50, tecno, смартфон
