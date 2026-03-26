Представлен смартфон iQOO Z11 — OLED-дисплей 165 Гц, чип Dimensity 8500 и батарея на 9020 мА·ч за $333

Бренд iQOO представил новый смартфон в средне-высоком ценовом сегменте, ориентированный на пользователей, которые отдают предпочтение увеличенной автономности, дисплеям с высокой частотой обновления и стабильной производительности в играх. Смартфон iQOO Z11 получил ряд аппаратных улучшений по сравнению с прошлогодней моделью, включая значительное увеличение ёмкости аккумулятора и новейший микропроцессор от MediaTek.

iQOO Z11 получил плоский 6,83-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой разрешения 2800 × 1260 пикселей и ультратонкими рамками. Это первый смартфон бренда, в котором используется панель с частотой обновления 165 Гц. Задействована панель с пиковой яркостью 2000 кд/м², которая обеспечивает 95-процентный коэффициент яркости первого кадра для уменьшения шлейфов и дополнена оптимизированной сенсорной подсистемой для снижения задержки касания и свайпов.

За производительность отвечает чип Dimensity 8500, который изготавливается по техпроцессу 4 нм и имеет архитектуру «all-large-core» с использованием новых ядер Cortex-A725 для повышения энергоэффективности по сравнению с ядрами предыдущего поколения Cortex-A720. Мощный процессор дополняют инструменты программной оптимизации для управления фоновыми процессами и уменьшения нагрузки на приложения, а также стабилизации кадровой частоты в интенсивных играх. По данным вендора, аппарат набирает более 2,62 млн баллов в общем тесте производительности.

Смартфон оснащён аккумулятором Blue Ocean ёмкостью 9020 мА·ч. Несмотря на впечатляющую ёмкость, вендор заявил, что устройство сохранило тонкий профиль благодаря использованию кремниевого анода четвёртого поколения и полутвердотельных элементов батареи второго поколения, которые также показывают более высокую производительность при низких температурах. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью до 90 Вт, а также обратная проводная зарядка. Для охлаждения внутренних компонентов используется система жидкостного охлаждения 7K Ice Dome VC.

Хотя основное внимание в Z11 уделено производительности и автономности, смартфон также получил неплохую систему обработки изображений. Основная камера устройства объединяет 50-мегапиксельный сенсор (f/1.79) с поддержкой оптической стабилизации изображения и датчик глубины на 2 Мп. Поддерживается съёмка видео 4K. В дополнение к этому имеется 16-мегапиксельная фронтальная камера (f/2.45). Камеры работают в сочетании с программными алгоритмами для улучшения качества изображений.

iQOO Z11 выполнен в корпусе, который защищает внутренние компоненты от пыли и влаги по стандартам IP68/IP69. В дополнение к этому смартфон прошёл семь испытаний военного уровня на общую структурную прочность. Беспроводное подключение обеспечивают модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана.

Что касается цены, то она будет зависеть от выбранной конфигурации: