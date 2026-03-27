Dell представила беспроводную мышку и клавиатуру, которые за 5 секунд заряжаются на целый день работы

Компания Dell анонсировала комплект из беспроводной клавиатуры и мышки Dell Pro 7 Rechargeable Compact Keyboard and Mouse. В устройствах вместо традиционных литийионных аккумуляторов используется технология суперконденсаторов. Последняя обеспечивает этим аксессуарам рекордную скорость зарядки и время автономной работы.

Dell заявляет, что всего пять секунд зарядки достаточно для обеспечения работы мышки и клавиатуры в течение целого дня. Пятиминутная зарядка позволяет полностью восполнить заряд и обеспечивает 3 месяца работы клавиатуры и 1,5 месяца работы мыши.

Компания также называет мышку «самой лёгкой в ​​мире перезаряжаемой мышью, не использующей литийионные батареи». К сожалению, в пресс-релизе производителя не приводится дополнительная информация об этих устройствах. В продаже комплект Dell Pro 7 Rechargeable Compact Keyboard and Mouse (модель KM746) в США появится с 16 апреля.

Материалы по теме
Dell представила обновлённые ноутбуки серии Pro — они стали тоньше и получили свежие чипы Intel и AMD
Razer представила беспроводную мышь Viper V4 Pro — 49 грамм, 50 000 DPI, оптические переключатели и автономность 180 часов за $160
Asus и Dell готовят доступные компьютеры с подпиской на облачную Windows 365
Razer выпустила флагманскую клавиатуру Huntsman Signature Edition в алюминиевом корпусе за $500
Logitech G Pro X2 Superstrike установила рекорд Гиннесса по скорости кликов — но некоторые игры сочли эту мышь читом
Filum представила серию беспроводных клавиатур FL-WKB с ярким дизайном и подключением по Bluetooth или 2,4 ГГц
Теги: dell, беспроводная мышь, беспроводная клавиатура, суперконденсатор
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.