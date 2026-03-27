Dell представила беспроводную мышку и клавиатуру, которые за 5 секунд заряжаются на целый день работы

Компания Dell анонсировала комплект из беспроводной клавиатуры и мышки Dell Pro 7 Rechargeable Compact Keyboard and Mouse. В устройствах вместо традиционных литийионных аккумуляторов используется технология суперконденсаторов. Последняя обеспечивает этим аксессуарам рекордную скорость зарядки и время автономной работы.

Dell заявляет, что всего пять секунд зарядки достаточно для обеспечения работы мышки и клавиатуры в течение целого дня. Пятиминутная зарядка позволяет полностью восполнить заряд и обеспечивает 3 месяца работы клавиатуры и 1,5 месяца работы мыши.

Компания также называет мышку «самой лёгкой в ​​мире перезаряжаемой мышью, не использующей литийионные батареи». К сожалению, в пресс-релизе производителя не приводится дополнительная информация об этих устройствах. В продаже комплект Dell Pro 7 Rechargeable Compact Keyboard and Mouse (модель KM746) в США появится с 16 апреля.