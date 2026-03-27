Scythe выпустила недорогой двухбашенный процессорный кулер Magoroku с двумя 120-мм вентиляторами

Компания Scythe выпустила двухбашенный процессорный кулер Magoroku (SCMR-1000). Ранний прототип данной системы охлаждения был впервые представлен ещё в середине 2024 года. Более близкая к серийной версия кулера позже показывалась на выставке Computex 2025.

Размеры Scythe Magoroku составляют 155 × 142.5 × 134 мм, вес — 1,036 кг. В его состав входят шесть никелированных теплопроводных трубок диаметром 6 мм.

Комплект поставки кулера включает два 120-мм PWM-вентилятора, работающих со скоростью от 350 до 2000 об/мин, создающих воздушный поток до 60,29 CFM, статическое давление до 2,45 мм вод.ст. и обладающих уровнем шума до 26,88 дБА. Каждый вентилятор оснащён антивибрационными прокладками.

Кулер совместим с процессорными разъёмами Intel LGA 1851/1700/1200/115x, а также AMD Socket AM5/AM4.

В продаже Scythe Magoroku ожидается с 10 апреля. Стоимость кулера составляет 4980 иен (около $32). Это делает его весьма доступным решением, особенно, если учитывать весьма богатую комплектацию, включающую, помимо прочего, отвёртку и термопасту.