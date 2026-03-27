Samsung разработала QuantumBlack — покрытие для QD-OLED-мониторов с пониженным на 20 % коэффициентом отражения

Samsung Display объявила о разработке новой плёнки QuantumBlack для мониторов QD-OLED, обладающей низким коэффициентом отражения и высокой износостойкостью. Сообщается, что QuantumBlack снижает коэффициент отражения света на 20 % по сравнению с ранее использовавшейся плёнкой компании и повышает твердость панели до 3H.

Компания сообщила, что во всех новых мониторах QD-OLED, выпущенных в этом году, будет использоваться плёнка QuantumBlack. Чтобы подчеркнуть уникальные преимущества новой технологии, Samsung Display недавно завершила регистрацию соответствующего товарного знака.

Samsung Display отметила, что качество чёрного цвета монитора имеет большое значение в играх, позволяя с точностью определять границы между объектами и фоном, создавая большую глубину и пространственную чёткость для усиления погружения. В частности, в шутерах от первого лица (FPS) или играх на выживание это может повлиять на игровой процесс, обеспечивая более чёткую видимость силуэтов врагов или расположения предметов.

QD-OLED обеспечивает «истинный чёрный цвет» за счёт полного отключения пикселей, но отражение окружающего света от экрана может затруднить его достижение. Для решения этой проблемы Samsung Display использует в мониторах QD-OLED плёнки с низким коэффициентом отражения.

Samsung Display сообщила, что технология QuantumBlack вскоре появится в мониторах её партнёров. В частности, Asus выпустила модели Black Shield, Gigabyte — Obsidian Shield и MSI — Dark Armor с поддержкой новой технологии.

Согласно прогнозу исследовательской компании Omdia, мировой рынок мониторов с дисплеями на базе самоизлучающих пикселей вырастет к 2030 году более чем вдвое — с 3,4 млн единиц в 2025 году до 7,6 млн единиц. Отрасль ожидает, что рост рынка будет обусловлен дифференцированными технологиями, точно отражающими потребности потребителей, такими как QuantumBlack, Penta Tandem и V-Stripe. Samsung Display лидирует на рынке таких мониторов с долей 75 % в 2025 году.