В условиях геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, нестабильности в нефтехимической отрасли и роста производственных затрат началось сокращение поставок поликарбоната, в результате чего во II квартале 2026 года ожидается рост цен на оптические диски, пишет Digitimes со ссылкой на заявление тайваньской Ritek.

Резкий рост цен в Ritek объяснили повышением стоимости сырья, сокращением поставок и перетеканием спроса на устройства хранения данных из сегментов твердотельных накопителей и жёстких дисков — на лазерные диски спрос увеличился. Если в январе тонна поликарбоната оптического класса стоила около $1900, то в марте средненедельные цены повысились до $2550–2600, а на спотовом рынке превышали $2900.

Масла в огонь подливают апрельский уход на техническое обслуживание заводов Lotte Chemical в корейском Ёсу и Covestro в китайском Цаоцзине — это дополнительно сократит объёмы мировых поставок во II квартале. Действующие графики поставок сырья и производства остаются стабильными, подчеркнули в Ritek, то есть в краткосрочной перспективе на поставки и существующие заказы ситуация не повлияет, но полного обеспечения на рынке больше нет.

Одновременно обозначился рост цен и сроков поставок: клиенты, которые готовы платить больше, смогут получать материалы оперативно, но общие сроки поставок выросли примерно до одного месяца. Если геополитические риски и прочие влияющие на поставки сырья отрицательные факторы не ослабнут, цены на готовые лазерные диски в III квартале могут остаться прежними или продолжить рост. Эти накопители, способные долгосрочно хранить данные вне оборудования, становятся более популярными в свете дефицита таких компонентов памяти как SSD и HDD, спровоцированного рынком искусственного интеллекта.