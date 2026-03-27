Philips представила 31,5-дюймовый игровой монитор Evnia 32M2N8900X — QD-OLED, 4K, 240 Гц и подсветка Ambiglow

Компания Philips представила 31,5-дюймовый игровой монитор Evnia 32M2N8900X. В нём используется матрица QD-OLED с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 240 Гц. В спецификациях монитора также указаны сертификаты DisplayHDR TrueBlack 500 и ClearMR 13000, поддержка технологии адаптивной синхронизации изображения Adaptive-Sync и высокая скорость отклика 0,03 мс.

Дисплей монитора обладает яркостью 300 кд/м2 в режиме SDR и 515 кд/м2 в режиме HDR. Пиковое значение яркости составляет 1000 кд/м2. Philips также указывает поддержку монитором 10-битной глубины цвета, контрастность 1 500 000:1, 99,5-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 100-процентный sRGB. В режиме sRGB точность цветопередачи составляет Delta E < 2. Плотность пикселей у монитора составляет 139,87 PPI, он использует субпиксельную схему RGB Q-Stripe с антибликовым покрытием 3H.

Для Evnia 32M2N8900X заявлено наличие трёхсторонней подсветки Ambiglow, встроенного KVM-переключателя, поддержка игровых функций Smart Crosshair, ShadowBoost, а также наличие пары встроенных динамиков мощностью по 5 Вт с поддержкой DTS Sound. В системе охлаждения монитора используется графен.

Монитор получил два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 2.1, один USB-C с функцией зарядки PD 3.0 мощностью 65 Вт, 3,5-мм аудиовыход, один восходящий USB-B, два нисходящих USB-A и ещё один нисходящий USB-C с поддержкой зарядки на 15 Вт.

Philips Evnia 32M2N8900X представлен в Китае. Его стоимость и дата поступления в продажу не сообщаются.