SmartSens представила 1" 50-Мп сенсор SC5A6XS для флагманских смартфонов Huawei и не только

Китайская SmartSens представила сенсор для камер SC5A6XS, ориентированный на флагманские смартфоны. SC5A6XS выполнен в 1-дюймовом формате, имеет 50-мегапиксельное разрешение и ориентирован на съёмку с повышенным динамическим диапазоном. Производитель подчеркнул улучшения в работе HDR, возможность съёмки в условиях низкой освещённости и высокую энергоэффективность.

Источник изображения: SmartSens

Сенсор SmartSens SC5A6XS производится с использованием техпроцесса 22 нм и поддерживает технологию Lofic HDR 3.0 — она отвечает за качественную съёмку в условиях слабого освещения, позволяя захватывать расширенный диапазон уровней яркости. Пиковый показатель динамического диапазона в 115 дБ означает возможность сохранять детали в светлых участках кадра и одновременно удерживать информацию о тенях в сценах с высокой контрастностью.

Система HDR срабатывает за счёт многокадровой съёмки в рамках одной экспозиции, что позволяет уменьшить артефакты движения — это пригодится в сценариях, где перемещаются объекты или сама камера. Сенсором SmartSens SC5A6XS поддерживается видеосъёмка в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду в стандартном и 60 кадров в секунду — в высоком динамическом диапазоне. Размер пикселя составляет 1,6 мкм, за высокую светочувствительность отвечает технология SFCPixel. В условиях слабого освещения эти решения помогают добиться высокой чёткости изображения с низкой зернистостью.

SmartSens SC5A6XS комбинирует полнопиксельную автофокусировку AllPix ADAF с частичным фазовым детектированием пикселей, что означает высокую эффективность в различных условиях освещения. Производителю удалось на 11 % уменьшить энергопотребление в режиме HDR, что означает меньший нагрев устройства в случае длительной видеозаписи. Сенсор уже находится на стадии тестирования, запуск серийного производства намечен на II квартал 2026 года. Появиться он может, например, во флагманском Huawei Pura 90, который славится камерами высокого качества. Напомним, что в Pura 80 тоже использовались датчики SmartSens.

Материалы по теме
В iFixit разобрали Samsung Galaxy S26 Ultra: аккумулятор заменить легко, а камеры и экран — нет
Huawei представила смартфон Mate 80 Pro Max Wind Edition с сильно выступающими камерами и вентилятором
GoPro анонсировала новый чип обработки изображений GP3 — он появится в новых камерах бренда
Будущие iPhone получат датчики японской TDK с отметкой «Сделано в США»
Учёные создали «рентген» для работающих чипов — мечта инспекторов и хакеров
Роботы научились реагировать на ошибки быстрее человека — с помощью человеческого мозга
Теги: smartsens, сенсор, камера
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.