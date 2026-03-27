SmartSens представила 1" 50-Мп сенсор SC5A6XS для флагманских смартфонов Huawei и не только

Китайская SmartSens представила сенсор для камер SC5A6XS, ориентированный на флагманские смартфоны. SC5A6XS выполнен в 1-дюймовом формате, имеет 50-мегапиксельное разрешение и ориентирован на съёмку с повышенным динамическим диапазоном. Производитель подчеркнул улучшения в работе HDR, возможность съёмки в условиях низкой освещённости и высокую энергоэффективность.

Сенсор SmartSens SC5A6XS производится с использованием техпроцесса 22 нм и поддерживает технологию Lofic HDR 3.0 — она отвечает за качественную съёмку в условиях слабого освещения, позволяя захватывать расширенный диапазон уровней яркости. Пиковый показатель динамического диапазона в 115 дБ означает возможность сохранять детали в светлых участках кадра и одновременно удерживать информацию о тенях в сценах с высокой контрастностью.

Система HDR срабатывает за счёт многокадровой съёмки в рамках одной экспозиции, что позволяет уменьшить артефакты движения — это пригодится в сценариях, где перемещаются объекты или сама камера. Сенсором SmartSens SC5A6XS поддерживается видеосъёмка в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду в стандартном и 60 кадров в секунду — в высоком динамическом диапазоне. Размер пикселя составляет 1,6 мкм, за высокую светочувствительность отвечает технология SFCPixel. В условиях слабого освещения эти решения помогают добиться высокой чёткости изображения с низкой зернистостью.

SmartSens SC5A6XS комбинирует полнопиксельную автофокусировку AllPix ADAF с частичным фазовым детектированием пикселей, что означает высокую эффективность в различных условиях освещения. Производителю удалось на 11 % уменьшить энергопотребление в режиме HDR, что означает меньший нагрев устройства в случае длительной видеозаписи. Сенсор уже находится на стадии тестирования, запуск серийного производства намечен на II квартал 2026 года. Появиться он может, например, во флагманском Huawei Pura 90, который славится камерами высокого качества. Напомним, что в Pura 80 тоже использовались датчики SmartSens.