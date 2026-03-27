Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлен смартфон Tecno Spark 50 5G с...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен смартфон Tecno Spark 50 5G с чипом Dimensity 6400 и батареей на 6500 мА·ч за $179

Компания Tecno представила в Индии бюджетный смартфон Spark 50 5G. Он построен на 6-нанометровом восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 6400 с графическим процессором Mali-G57 MC2. Устройство поставляется в конфигурациях с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4x и встроенным накопителем UFS 2.2 ёмкостью 128 Гбайт.

Источник изображений: Tecno

Смартфон Tecno Spark 50 5G оснащён 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. ЖК-панель обеспечивает максимальную яркость до 560 кд/м², частота опроса сенсора касания составляет 240 Гц.

На задней панели расположена горизонтальная панель камер, выполненная из алюминия. В ней размещена 50-мегапиксельная камера с диафрагмой ƒ/1.85 и светодиодной вспышкой. Фронтальная 8-мегапиксельная камера расположена в круглом вырезе под экраном.

Смартфон оснащён боковым сканером отпечатков пальцев и имеет степень защиты от пыли и воды IP64 Pro, а также сертификацию по военному стандарту MIL-STD-810H. Spark 50 5G получил аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч. Он поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Tecno Spark 50 5G поддерживает установку двух физических SIM-карт. Беспроводные интерфейсы представлены двухдиапазонным Wi-Fi с поддержкой 4×4 MIMO, Bluetooth 5.3 и GPS. Для расширения памяти предусмотрен слот для карты microSD. 3,5-мм разъем для наушников расположен на нижнем торце устройства.

Смартфон работает под управлением фирменной оболочки HiOS 16 на базе Android 16. Tecno Spark 50 5G будет продаваться в цветах «шампань-золото», «фантазийный фиолетовый», «чёрный чернильный» и «мятно-зелёный».

Цены начинаются от 16 999 индийских рупий (14 600₽ или $179) за вариант c 4 Гбайт ОЗУ и от 18 999 индийских рупий (16 400 ₽ или $200) за вариант c 6 Гбайт оперативной памяти. Обе версии предлагают единственный вариант хранилища объёмом 128 Гбайт. Телефон поступит в продажу в Индии с 3 апреля.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tecno spark 50, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
