YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны

У YouTube есть два основных проигрывателя: для собственного сайта и для использования на сторонних сайтах в виде встроенного контента. В прошлом году Google обновила дизайн плеера на сайте YouTube, а теперь настал черёд встраиваемого — и его обновлённый внешний вид понравился не всем.

Перемены во внешнем виде встраиваемого проигрывателя YouTube пользователи обнаружили 26 марта. До этого момента элементы управления воспроизведением располагались под индикатором воспроизведения — здесь были кнопка воспроизведения/паузы, регулятор громкости, переключатели субтитров и качества изображения.

В обновлённом дизайне встроенного плеера YouTube элементы управления стали прозрачными, и теперь они разбросаны по всему экрану. Кнопка воспроизведения и паузы переместилась из-под индикатора проигрывания в центр экрана. Регулятор громкости, переключатели субтитров и качества видео перекочевали в правый верхний угол встроенного плеера. Кнопка копирования ссылки теперь размещается в левом нижнем углу — под индикатором воспроизведения, там же, где раньше была кнопка проигрывания/паузы. Перестала работать функция развёртывания видео на весь экран по двойному щелчку, а соответствующая кнопка теперь находится над индикатором проигрывания. Исчезла кнопка пропуска видео, но появилась ссылка «Ещё видео» под индикатором воспроизведения.

Пользователи платформы Reddit раскритиковали новый внешний вид встроенного плеера YouTube, заявив, что управлять им стало менее удобно. Кнопка «Поделиться», отметили они, в частности, стала менее функциональной — теперь она позволяет только копировать ссылку.

Теги: youtube, плеер, редизайн
