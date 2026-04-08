Обзор материнской платы MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI WiFi: флагман в форм-факторе mini-ITX?

Можно ли создать флагманскую материнскую плату на маленьком – размерами 170 × 170 мм – куске текстолита? Такой вопрос звучит неожиданно, но компания MSI не так давно дала на него ответ, представив новую модель материнской платы MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI на топовом наборе системной логики AMD X870 с исчерпывающей функциональностью и очень мощной системой питания процессора. Такой подход к проектированию и производству компактных плат не только впечатляет сам по себе, но и демонстрирует технологическое превосходство компаниям-конкурентам. При этом сложность и плотность компоновки платы вызывают определённые сомнения по поводу стабильности и перегрева отдельных компонентов, однако в MSI заверяют, что всё работает как надо. Подтвердить или опровергнуть это мы и постараемся в сегодняшнем материале, подробно рассказав вам об этой новой модели.

⇡#Технические характеристики и стоимость

Поддерживаемые процессоры Процессоры AMD Ryzen 9000/ 8000/ 7000 в исполнении Socket AM5 Чипсет AMD X870 Подсистема памяти 2 × UDIMM/CUDIMM DDR5 общим объёмом до 128 Гбайт; двухканальный режим работы памяти; поддержка модулей с частотами от 4800 до 5600 МГц (JEDEC) и от 5600 до 10000 МГц (OC); поддержка AMD POR Speed, JEDEC Speed, AMD EXPO Графический интерфейс 1 × HDMI 2.1 (4K 60 Гц) Разъёмы для плат расширения От процессора: – 1 слот PCI Express 5.0 x16/x8/x4 Интерфейсы накопителей От процессора: – 1 x M.2_1 поддерживает только PCIe-накопители 5.0 x4 длиной 80 мм; от чипсета AMD X870: – 1 × M.2_2 поддерживает только PCIe-накопители 4.0 x4 длиной 80 мм; – 2 × SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/с; от чипсета AMD X870 на карте XPANDER: – 1 × M.2_2 поддерживает только PCIe-накопители 4.0 x4 длиной 80 мм; Сетевые 5-гигабитный сетевой контроллер Realtek 8126; интерфейсы беспроводной модуль Wi-Fi 7 Qualcomm QCNCM865 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), до 5,8 Гбит/с, поддержка работы в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц (ширина канала 320 МГц) и Bluetooth 5.4 Аудиоподсистема 7.1-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC4080 32 бит/384 кГц: – изоляция зоны аудио от остальных компонентов печатной платы Интерфейс USB Общее число USB-портов – 13, в том числе: – 2 порта USB Type-C 40 Гбит/с (на задней панели); – 1 порт USB Type-C 20 Гбит/с (внутренний); – 1 порт USB Type-C 10 Гбит/с (на задней панели); – 5 портов USB 3.2 Gen2 10 Гбит/с (Type-A на задней панели); –2 порта USB 3.2 Gen1 5 Гбит/с (внутренние); – 2 порта USB 2.0 (внутренние) Разъёмы и кнопки на задней панели Видеовыход HDMI 2.1; два порта USB 3.2 Gen1 Type-A; порт USB Type-C 40 Гбит/с; кнопки Clear CMOS и Flash BIOS; два порта USB 3.2 Gen1 Type-A; порт USB Type-C 40 Гбит/с; порт USB Type-C 10 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 Type-A и сетевой порт; два коннектора SMA для антенн беспроводного модуля связи (2T2R); оптический выход и два 3,5-мм аудиоразъёма Внутренние разъёмы на текстолите 24-контактный разъём питания ATX; 8-контактный разъём питания ATX 12 В; 2 SATA 3; 2+1 M.2 Socket 3; разъём USB Type-C для подключения порта USB 3.2 20 Гбит/с; разъём USB для подключения двух портов USB 3.2 Gen1 5 Гбит/с; разъём USB для подключения двух портов USB 2.0; 3 4-pin разъёма для вентилятора(ов) системы охлаждения CPU, помпы СЖО и корпусного вентилятора; группа разъёмов для передней панели корпуса; разъём аудио для передней панели корпуса; коннектор датчика открытия корпуса (JCI); коннектор EZ Conn-header (JAF_2); коннектор ARGB LED (поддержка адресуемых светодиодных лент 5В/3A); 4 светодиода EZ Debug; светодиод EZ Memory Detection BIOS 512 Мбит UEFI AMI BIOS с мультиязычным интерфейсом и графической оболочкой Контроллер I/O Nuvoton NCT6687D-R Дополнительно (особенности) 12-слойная печатная плата с использованием материала серверного класса; система питания CPU 8+2+1 (110А SPS); слот PCI-E Steel Armor II; режим Memory Extension; оригинальный BIOS Click Bios X; пакет приложений MSI Center Форм-фактор, габариты (мм) Mini-ITX, 170 × 170 Поддержка операционной системы Windows 11 x64 Гарантия производителя, лет 3 Розничная стоимость, руб. 50 499

⇡#Упаковка и комплектация

MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI поставляется в компактной коробке, выполненной из плотного цветного картона. На её лицевой стороне приведено фото почти всей платы, указано название модели и чипсета.

На обратной стороне коробки отмечены особенности продукта, приведены краткие характеристики и перечень выходов на интерфейсной панели.

Комплектация маленькой MPG X870I EDGE TI EVO WIFI даст фору многим ATX-платам, поскольку, кроме привычной антенны беспроводного модуля связи Wi-Fi 7 и двух SATA-кабелей, включает в себя плату расширения 5-in-1 Xpander, кабель-переходник для USB, кабель-переходник для передней панели корпуса, три винта для накопителей в портах M.2 и кабель 3-in-1 EZ Conn, а также флешку с драйверами и утилитами.

Кроме перечисленного, в комплект входят краткая инструкция, купон MSI Shout Out и набор наклеек.

Плата выпускается в Китае и в России обеспечивается трёхлетней гарантией. Что касается её стоимости, то, слегка перефразируя слова Фаины Раневской, «если ты читаешь этот текст стоя, то присядь, чтобы не упасть…», ведь MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI стоит от пятидесяти тысяч рублей, и это даже для полноценных ATX-плат на AMD X870 довольно дорого, а уж для mini-ITX модификаций и подавно. Но на этом месте мы вспомним, что плата позиционируется как флагман, прикусим губу и пойдём дальше.

⇡#Дизайн и особенности

Как и ранее протестированная MPG B850I Edge Ti WiFi, новая MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI входит в серию материнских плат MSI Performance Gaming и выполнена в форм-факторе mini-ITX на серебристо-белом текстолите. Дизайн платы довольно интересный – серебристые радиаторы с диагональными рёбрами и изображением дракона занимают довольно большую площадь на текстолите и придают этой модели в какой-то степени агрессивный вид.

Стандартная усилительная пластина процессорного сокета с обратной стороны текстолита кажется здесь огромной, а рядом видна пластинка силовой цепи питания процессора и один порт M.2.

Несмотря на компактность, плата выглядит эстетически совершенной и продуманной в плане компоновки на ней элементов, что мы детально разберём по ходу статьи.

Панель портов ввода-вывода интегрирована в плату и также выкрашена в белый цвет, что соответствует общей стилистике продукта.

На неё выведены видеовыход HDMI 2.1, восемь портов USB, включая два 40-гигабитных Type-C, сетевой порт, коннекторы SMA для антенн беспроводного модуля связи (2T2R), оптический выход и два 3,5-мм аудиоразъёма. Также видны кнопки Clear CMOS и Flash BIOS, утопленные в поверхность панели во избежание случайных нажатий.

Кстати, из-за плотности компоновки платы четыре порта USB и кнопки выведены на отдельную плату, установленную вторым ярусом, что хорошо видно при снятии кожуха-радиатора.

Большинство mini-ITX-плат имеют ограниченную совместимость с габаритными системами охлаждения, и MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI не исключение. В частности, на неё нельзя установить двухбашенный кулер PentaWave Z06D SRB из-за близости нижнего радиатора к сокету, в который упирается монтажная планка кулера. Но на таких платах это не является недостатком, а лишь особенностью, которую приходится учитывать при подборе системы охлаждения процессора.

Все радиаторы на MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI имеют винтовые крепления, поэтому снимаются без каких-либо сложностей. Термопрокладки на цепях VRM не разрушаются при снятии, что очень важно.

В основе MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI лежит 12-слойная печатная плата с использованием материала серверного класса и увеличенным содержанием меди в слоях. Одновременно в MSI применили в данной модели технологию PCB Fabric – предполагающую более точный контроль волнового сопротивления и повышенную термостабильность при производстве, что в результате должно способствовать повышению качества передачи сигнала, увеличению пропускной способности и минимизации потерь сигнала.

Схема расположения практически всех элементов и портов на плате приведена ниже.

Судя по маркировке, штатный сокет конструктивного исполнения AM5 выпущен компанией Lotes.

Платой поддерживаются любые процессоры: от младшего AMD Ryzen 3 8300G до флагманского Ryzen 9 9950X3D (Granite Ridge).

Система питания процессора на MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI построена по схеме «8+2+1» с использованием восьми 110-амперных сборок Renesas RAA2209004.

Таким образом, теоретическая суммарная мощность силовой цепи процессора достигает 880А – это весьма впечатляющий показатель для столь компактной модели платы.

Управление питанием процессора возложено на ШИМ-контроллер Renesas RAA229139.

Питание обеспечивается стандартными 24- и 8-контактными разъёмами с цельнометаллическими контактами повышенной надёжности (заявлено повышение стабильности питания и снижение сопротивления).

Разъёмы сориентированы фиксаторами наружу, но если к 24-контактному вопросов нет, то вот подобраться к 8-контактному, расположенному в самом углу платы, да ещё и накрытому кожухом-радиатором, довольно непросто. Хотя понятно, что эти сложности являются следствием компактности платы.

MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI получила два слота оперативной памяти DIMM стандарта DDR5, смонтированные с применением передового производственного процесса пайки SMT (Surface Mount Technology) и оснащённые фиксаторами с правой стороны.

Максимальный объём памяти здесь может достигать 128 Гбайт. Поддерживается двухканальный режим работы, технологии AMD POR Speed, JEDEC Speed и AMD EXPO, а также модули с частотами вплоть до 10 ГГц. Последнее значение, безусловно, впечатляет, но на данный момент всё же не подтверждается самой MSI, поскольку в перечне сертифицированных для этой платы модулей есть только комплекты с максимальной частотой 8,4 ГГц.

В основе MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI лежит флагманский чипсет AMD X870.

Схема распределения его ресурсов, а также ресурсов процессора приведена далее.

На плате один слот PCI-Express конструктива x16 и версии 5.0 в фирменной алюминиевой оболочке Steel Armor, не только усиливающей сам слот, но и экранирующей его контакты от электромагнитных помех. Он подключён к центральному процессору.

Интересным решением MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI является плата расширения (Xpander 5-in-1), устанавливаемая в короткий слот рядом со слотами оперативной памяти.

На неё выведены два порта SATA, порт M.2 версии 4.0 для установки третьего накопителя SSD, порты USB Type-C 20G и Type-C 5G, а также коннектор внутреннего динамика jFP2.

На самой плате есть ещё два порта M.2 для установки SSD: первый, версии 5.0, размещён на втором ярусе над радиатором чипсета и имеет собственный быстросъёмный радиатор, а второй, версии 4.0, – на обратной стороне печатной платы и без какого-либо радиатора.

Все три порта работают только с PCIe-накопителями длиной 80 мм.

В лучших традициях новых продуктов MSI, MPG X870I EDGE TI EVO WIFI получила два очень быстрых сетевых контроллера. Проводной реализован 5-гигабитным Realtek 8126, а беспроводной – модулем Qualcomm QCNCM865 с поддержкой Wi-Fi 7 (802.11be).

Пропускная способность последнего может достигать 5,8 Гбит/с, что даже чуть выше, чем у проводного. Поддерживается работа в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц (ширина канала 320 МГц) и Bluetooth 5.4. За приоритизацию трафика и настройку полос пропускания для каждого отдельного приложения отвечает утилита MSI AI LAN Manager.

Звук реализован 7.1-канальным HD-аудиокодеком Realtek ALC4080 с одним «аудиофильским» конденсатором.

Из аппаратных улучшений заявлено разведение левого и правого каналов в разных слоях печатной платы, изоляция аудиозоны от остальных компонентов токонепроводящими полосками, минимизация щелчков при подключении и изоляция блока разъёмов металлическим коробом (фирменная технология Isolated Analogy Structure).

На MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI тринадцать портов USB: восемь внешних и пять внутренних. Порты на панели ввода-вывода вы уже видели, а непосредственно к плате можно подключить один USB Type-C 20 Гбит/с, два USB Type-A 5 Гбит/с и два USB 2.0. Что касается 4-pin коннекторов для вентиляторов и помпы СЖО, то всего их в распоряжении платы три штуки, размещённые сверху процессорного сокета.

Процессорный коннектор двухамперный, на СЖО идет трёхамперный, а для корпусного вентилятора хватает коннектора 1А.

Кроме этого, на плате есть фирменный разъём EZ Conn (JAF_2), который объединяет подключение корпусного вентилятора и адресуемой подсветки (12 В), а кабель для его подключения входит в комплект поставки платы.

Функции Super I/O, мониторинга и управления вентиляторами на MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI реализованы контроллером Nuvoton NCT6687D-R.

Для индикатора POST-кодов на таком маленьком куске текстолита места не нашлось, а частично компенсировать его отсутствие призваны четыре светодиода EZ Debug LED: CPU/DRAM/VGA/BOOT.

Под радиатором силовой цепи питания процессора скрыт маленький – размерами 25 × 25 × 10 мм – вентилятор (модель Power Logic PLA02510B12M) с максимальной скоростью вращения 10000 оборотов в минуту.

Его настройка реализована в BIOS или в MSI Center. Весь набор навесных элементов платы выглядит следующим образом.

Теперь перейдём к изучению возможностей BIOS этой малышки.

⇡#Возможности UEFI BIOS

Перед тестированием MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI была прошита самая свежая на момент подготовки материала версия BIOS 1A30 от 16 января 2026 года. При первом входе в BIOS пользователю предлагается выбрать одно из двух режимов работы технологии PBO (Precision Boost Overdrive): автоматический или активированный, а вот дальше открывается сама оболочка в упрощённом режиме EZ Mode.

Переключение в расширенный режим реализовано привычным (и не только для MSI) способом – нажатием клавиши F7. После этого пользователю открывается уже знакомая вам по тестам предыдущей mini-ITX-платы MSI компоновка с разделением экрана на три секции: меню с шестью основными разделами, непосредственно панель с настройками и панель с мониторингом.

Пиктограммы дополнительных разделов размещены вверху экрана, а иконки с накопителями и дата со временем внизу. При наведении на каждый элемент курсора мыши всплывают подсказки, что очень удобно.

Основной раздел Advanced включает в себя настройки контроллеров платы, портов, параметры питания, безопасности и прочие.

Раздел с параметрами оверклокинга процессора, оперативной памяти и сопутствующих им шин называется Overclocking, где для изменения доступны любые настройки, чтобы выжать максимум из своей платформы.

Особо в нём выделим возможность настройки таймингов оперативной памяти и её дополнительных параметров, изменение которых позволяет увеличить производительность системы в отдельных приложениях даже более ощутимо, чем разгон процессора по частоте.

В отдельном меню BIOS DigitALL Power для стабилизации напряжения на ядре процессора доступно восемь уровней (на MSI рекомендуется использовать третий), а также прочие настройки, относящиеся к регулировке напряжений и режимам их стабилизации.

Не менее полезной функцией BIOS является отображение подробнейшей информации о процессоре и установленных в плату модулях оперативной памяти.

Далее идут основные разделы с параметрами безопасности, сохранением параметров BIOS и загрузкой.

С одной из верхних иконок меню BIOS открывается раздел аппаратного мониторинга и настройки подключённых к плате вентиляторов. Удобно, функционально и просто, но всё же четыре точки на кривой настройки вентилятора – это очень мало. Хотелось бы видеть как минимум шесть точек.

Завершает краткий обзор BIOS платы MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI раздел с созданием, сохранением и загрузкой профилей настроек BIOS (шесть доступных слотов), а также раздел «Избранное», куда можно добавлять наиболее часто используемые настройки.

Отметим удобную особенность BIOS, ставшую традицией: при выходе из него отображаются все внесённые изменения, что позволяет ещё разок всё перепроверить, даже если вы спешите за очередным рекордом разгона процессора или оперативной памяти. Добавим, что никаких вопросов к стабильности и корректности работы оболочки в процессе настройки у нас не возникло.

⇡#Разгон и стабильность

Проверка стабильности и производительности материнской платы MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI была проведена в закрытом корпусе системного блока при температуре в помещении 25 градусов Цельсия. Конфигурация тестового стенда состояла из следующих комплектующих:

Тестирование было проведено под управлением операционной системы Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.8039) с установкой следующих драйверов:

чипсет материнской платы AMD Chipset Drivers – 8.01.20.513 от 09.03.2026;

драйверы видеокарты – GeForce 595.71 WHQL от 02.03.2026.

Стабильность системы мы проверяли стресс-тестом из бенчмарка рендеринга Cinebench R23 и другими утилитами, а мониторинг проводился с помощью HWiNFO64 версии 8.45-5945.

Основные характеристики MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI приведены из утилиты AIDA64 Extreme.

Первый запуск и тест материнской платы был проведён при автоматических настройках BIOS, не считая активации XMP-профиля настроек оперативной памяти.

Со стартом MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI никаких проблем не возникло, не считая довольно продолжительного прохождения процедуры POST, а память работала на 6,0 ГГц. Тайминги плата выставила автоматически в следующих значениях.

Как видим, настройки памяти и результаты тестов весьма далеки от идеальных, но, чтобы исправить это недоразумение, у MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI есть исчерпывающий арсенал аппаратных оптимизаций и программных настроек. Однако ими мы займёмся в самом конце тестов, а для начала проведём первый стресс-тест 16-ядерного процессора с настройками BIOS по умолчанию.

⇡#Настройки BIOS по умолчанию

В дефолтном режиме частота процессора под нагрузкой держится на уровне 5 ГГц по первому CCD1 и около 4,7 ГГц по второму CCD2. При этом напряжение на ядре находится у отметки 1,218 В (опять же в стресс-тесте), а максимальная температура не превысила отметку 76 градусов Цельсия. Пиковое энергопотребление процессора достигало 200 ватт. То есть всё более-менее штатно для плат на AMD X870 с настройками по умолчанию, однако обращает на себя внимание температура цепей VRM, которая за 6 минут стрессовой нагрузки повысилась до 91,5 градуса Цельсия. Конечно, это вызывает определённое беспокойство, хотя производители VRM-модулей указывают в спецификациях рабочие температуры вплоть до 125 градусов Цельсия. Не помогает даже маленький VRM-вентилятор, скорость которого во время тестирования повышалась до пяти тысяч оборотов в минуту. Возьмём на заметку и идём дальше.

Не став тратить время на различные профили настроек, предусмотренные в BIOS MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI, мы сразу перешли к ручной настройке процессора. Стартовой отметкой для него стали фиксированные 5,1 ГГц по всем ядрам на третьем уровне LLC.

Далее мы подбирали минимальное напряжение на ядре процессора, при котором обеспечивалась стабильность во всех тестах и не снижалась производительность. Таким значением на MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI стали 1,050 В со следующими показателями в стресс-тесте.

То есть путём элементарных настроек, доступных в BIOS материнской платы, мы получили не только более быстрый шестнадцатиядерный процессор, но и более холодный, поскольку его температура теперь достигала 72,5 градуса Цельсия, что на 4 градуса ниже, чем при автоматических настройках. Энергопотребление снизилось до 196,5 ватт, а температура цепей VRM – на 1 градус Цельсия.

Следующей отметкой стали 5,2 ГГц при минимально возможном напряжении 1,090 В (LLC3).

Причём температура процессора выросла всего на 6 градусов Цельсия и оставалась в пределах 79 градусов, что для таких частот и тепловыделения в почти 219 ватт является отличным результатом.

К сожалению, проблема с нагревом цепи VRM на плате MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI лишь усугубилась – теперь её температуры достигали 97,5 градусов Цельсия, и, судя по графику, это явно был не предел. Очевидно, что из процессора на этой маленькой плате можно было бы выжать ещё сотню-другую мегагерц, но, увы, слишком высокие температуры силовой цепи питания процессора делали такие попытки довольно рисковыми, поэтому далее мы перешли к настройке оперативной памяти.

Почему именно «настройке»? Думаем, вы все прекрасно понимаете, что идти по частоте DDR5 выше 6,4 ГГц на этой платформе AMD нет никакого смысла, а наибольшего эффекта удаётся достичь именно юстировкой таймингов и сопутствующих им параметров. На MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI наш 48-гигабайтный комплект Team Group T-Create Expert (CTCED548G7200HC34ADC01) заработал на частоте 6,2 ГГц с первичными таймингами 32-38-38-48_1T и подстройкой вторичных/третичных задержек. Одновременно была повышена до 2133 МГц частота FCLK и активирован Latency Killer. В результате в сравнении с дефолтными настройками это принесло заметный прирост производительности по операциям чтения и записи оперативной памяти, а также снижение задержки с 85,1 до 61,8 нс.

Финальный стресс-тест процессора и платы MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI с настроенной памятью практически не повлиял на температуры процессора, а цепи VRM удалось немного усмирить настройкой кривой скорости вращения вентилятора, который, правда, на девяти с половиной тысячах оборотов отчётливо слышен (ну ещё бы!).

Подведём итоги.

Так можно ли назвать материнскую плату MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI флагманской? Для форм-фактора mini-ITX это, безусловно, флагман, поскольку ни у одной другой платы в этом размере вы не найдёте трёх портов M.2 и столь же мощной системы питания процессора на 12-слойной печатной плате. Кроме этого, отметим поддержку высокоскоростной оперативной памяти и, что немаловажно, корректную работу с ней в BIOS, тринадцать портов USB, включая пару 40G, два высокоскоростных сетевых контроллера, карту расширения 5-in-1 Xpander, звуковой кодек Realtek ALC4080, два порта SATA и стабильный BIOS с бесчисленным количеством настроек. Из недостатков выделим только высокие температуры цепи VRM в стресс-тестах и неприятный звук маленького вентилятора на высоких скоростях, а из некритичных – малое количество точек на кривой регулировки скорости подключённых к плате вентиляторов.