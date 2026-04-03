Анонсирован защищённый смартфон Realme 16 5G с чипом Dimensity 6400 Turbo и батареей на 7000 мА·ч

Компания Realme выпустила Realme 16 5G, ориентированный на молодёжную аудиторию. Новинка отличается ярким AMOLED-дисплеем и массивной батареей, а также повышенной защитой от воздействия внешней среды и падений.

Realme 16 5G базируется на 6-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 6400 Turbo с графическим ускорителем Mali-G57 MC2, который используется в сочетании с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем UFS 2.2 ёмкостью 128 или 256 Гбайт.

6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц обеспечивает пиковую яркость 4200 кд/м2 и 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Для защиты экрана от повреждений используется прочное стекло DT Star D+. Также есть подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Смартфон оснащён двойной основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX852 и 2-мегапиксельным монохромным датчиком, а также фронтальной камерой на 50 мегапикселей. Для съёмки селфи с помощью основной камеры на задней панели предусмотрено зеркало с кольцевой вспышкой Aura Ring Flash. Смартфон поддерживает запись видео в формате 1080p, подводную фотосъёмку и распознавание жестов для съёмки без помощи рук.

Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 60 Вт, обеспечивающую восполнение заряда на 50 % за 30 минут и до 100 % за 74 минуты. Аккумулятор поддерживает обратную зарядку и алгоритм Realme Titan Long-Life для увеличения срока службы, обеспечивающий сохранение 80 % ёмкости после 1600 циклов зарядки.

По защите от влаги и пыли Realme 16 5G соответствует стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Устройство работает под управлением Realme UI 7.0 на базе Android 15. Для обеспечения плавности работы используется Flux Engine — инструмент управления ресурсами с применением ИИ.

Realme 16 5G доступен в белом (Air White) и чёрном (Air Black) цветах. Цена Realme 16 5G с 8/128 Гбайт памяти составляет около $313, стоимость модели с 8/256 Гбайт памяти — $335, а версии с 12/256 Гбайт памяти — $367.