реклама
Google обновила видеоредактор Vids новейшими ИИ-моделями Veo и Lyria, а также добавила управляемые ИИ-аватары

Компания Google продолжает активно развивать свой фирменный видеоредактор Vids. На этот раз разработчики интегрировали в него новейшие ИИ-модели для генерации видео и аудио, а также реализовали возможность добавления управляемых аватаров в генерируемые ролики. В дополнение к этому пользователям будет проще публиковать свои работы в YouTube.

Главным элементом обновления стала ИИ-модель Veo 3.1. Google развернула эту модель в Gemini в конце прошлого года, обещая значительное повышение реализма и согласованности в генерируемых видео. Хотя компания позиционирует Veo в качестве инструмента для создания роликов кинематографического уровня, назначение Vids в другом. Разработчики хотят, чтобы пользователи задействовали ИИ-инструменты в Vids для создания анимированных приглашений на вечеринки или другие мероприятия, рекламных роликов для бизнеса или видеопоздравлений.

Взаимодействовать с Vids можно бесплатно, но в ограниченном режиме. Если у пользователя нет платного доступа к какому-либо ИИ-инструменту Google, то в Vids можно генерировать лишь 10 видео в месяц. В рамках подписки AI Pro доступно 50 видео в месяц, а дорогой тариф AI Ultra откроет доступ к генерации 1000 видео в месяц. Как и в большинстве других реализаций Veo, пользователи могут создавать 8-секундные ролики с разрешением 720p.

Недавно представленная ИИ-модель Lyria для генерации аудио, также стало частью редактора Vids. В последней версии алгоритма пользователям не обязательно нужно вводить текст песни для генерации музыки. Достаточно просто описать словами, например, какое настроение должна иметь мелодия, после чего нейросеть создаст 30-секундный или 3-минутный трек. Это не высокое искусство, но этого вполне достаточно для создания музыкального сопровождения к поздравительной открытке или чему-то подобному. Как и в случае с генерацией видео, платным подписчикам Google доступно больше возможностей.

Согласованность всегда является проблемой в системах генерации мультимедийного контента. В Vids для решения этого добавлены ИИ-аватары, как реалистичные, так и мультяшные. Их можно добавлять в свои ролики, где они будут звучать и выглядеть одинаково от сцены к сцене. Пользователь может настраивать аватары, указывая, что нужно делать и говорить.

Созданные в Vids ролики с помощью ИИ или без него, теперь проще публиковать в YouTube. Пользователям больше не нужно скачивать видео из Vids и затем загружать на YouTube. Теперь видеоредактор способен загружать видео напрямую. По умолчанию экспортируемые ролики являются приватными, но при необходимости пользователи могут скорректировать настройки.

Теги: google vids, veo, lyria
