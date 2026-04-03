Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Флагман Oppo Find X9 Ultra показался на ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Флагман Oppo Find X9 Ultra показался на фото до анонса

Компания Oppo планирует официально представить флагманский смартфон Find X9 Ultra позднее в этом месяце. Однако внешний вид устройства стал известен до анонса, благодаря снимку, который появился на этой неделе в китайских соцсетях.

Источник изображений: gsmarena.com

Опубликованное фото указывает на то, что внешний облик устройства соответствует более ранним утечкам. На тыльной стороне корпуса расположен массивный круглый модуль основной камеры. На корпусе также имеется надпись Hasselblad, говорящая о том, что камера разрабатывалась совместно со знаменитым производителем камер. По всей видимости, модуль основной камеры вместил четыре датчика изображения, а маркировка указывает на то, что камера покрывает впечатляющий диапазон фокусных расстояний от 14 до 230 мм.

По слухам, главной особенностью Find X9 Ultra станет 50-мегапиксельная перископическая камера с 10-кратным оптическим зумом. По данным источника, её основой станет датчик Samsung JNL с диафрагмой f/3.5. В дополнение к этому ожидается появление 200-мегапиксельной камеры на базе датчика Sony LYT-901, а также дополнительной 200-мегапиксельной камеры с 3-кратным оптическим зумом, которые дополнит сверхширокоугольная камера на 50 Мп.

Ранее сообщалось, что Find X9 Ultra оснастят 6,82-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 144 Гц. Аппаратной основой должен стать восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а источником питания — аккумулятор на 7050 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 100 Вт и беспроводной — до 50 Вт.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: oppo find x9 ultra, oppo, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
