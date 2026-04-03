MSI выпустила беспроводной PCIe-адаптер Herald BE9400 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4

Компания MSI представила беспроводной адаптер Herald BE9400 в виде карты расширения PCIe, который обладает поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Для установки модуля требуется свободный слот PCIe, а также свободный внутренний разъём USB 2.0 на материнской плате.

Карта расширения Herald BE9400 обеспечивает поддержку 802.11be (Wi-Fi 7), 802.11axE (Wi-Fi 6E), 802.11ax (Wi-Fi 6), а также более старых беспроводных стандартов и работает в диапазонах 6 ГГц, 5 ГГц и 2,4 ГГц с пиковой пропускной способностью до 5764 Мбит/с в трёх диапазонах.

Адаптер обеспечивает ширину канала 320 МГц. Среди других особенностей — MLO (многоканальный режим работы) и 4K QAM. Предположительно, Herald BE9400 основан на контроллере MediaTek MT7927. Для подключения используется интерфейс PCI-Express 4.0 x1. MSI включила в комплект поставки Herald BE9400 антенный модуль с намагниченным основанием, который надёжно крепится к корпусу ПК.

Стоимость новинки производитель не сообщил.