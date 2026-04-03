Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

MSI выпустила беспроводной PCIe-адаптер Herald BE9400 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4

Компания MSI представила беспроводной адаптер Herald BE9400 в виде карты расширения PCIe, который обладает поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Для установки модуля требуется свободный слот PCIe, а также свободный внутренний разъём USB 2.0 на материнской плате.

Источник изображений: MSI

Карта расширения Herald BE9400 обеспечивает поддержку 802.11be (Wi-Fi 7), 802.11axE (Wi-Fi 6E), 802.11ax (Wi-Fi 6), а также более старых беспроводных стандартов и работает в диапазонах 6 ГГц, 5 ГГц и 2,4 ГГц с пиковой пропускной способностью до 5764 Мбит/с в трёх диапазонах.

Адаптер обеспечивает ширину канала 320 МГц. Среди других особенностей — MLO (многоканальный режим работы) и 4K QAM. Предположительно, Herald BE9400 основан на контроллере MediaTek MT7927. Для подключения используется интерфейс PCI-Express 4.0 x1. MSI включила в комплект поставки Herald BE9400 антенный модуль с намагниченным основанием, который надёжно крепится к корпусу ПК.

Стоимость новинки производитель не сообщил.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: msi, карта расширения, wi-fi 7, pci express
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
