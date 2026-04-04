Обновлённый RedMagic 11 Pro показал достойный FPS в играх для ПК класса AAA

Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в очередной раз продемонстрировал, на что он способен как игровая платформа. На этот раз AAA-игр для ПК запускали через эмулятор на обновлённом смартфоне RedMagic 11 Pro Golden Saga Edition.

Источник изображения: youtube.com/@ETAPRIME

Источник изображения: youtube.com/@ETAPRIME

Испытания устроили авторы YouTube-канала ETA Prime, опубликовавшие 11-минутный видеоотчёт. Игровой смартфон RedMagic 11 Pro Golden Saga Edition показал вполне играбельные частоты кадров в играх Cypberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Grand Theft Auto V, Project Cars 2, Red Dead Redemption 2 и Resident Evil Requiem. Вариант RedMagic 11 Pro Golden Saga Edition — один из наиболее оснащённых смартфонов в продаже. Он комплектуется 6,85-дюймовым дисплеем разрешения 2688 × 1216 пикселей с частотой обновления 144 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,7 ГГц, 24 Гбайт памяти LPDDR5T и встроенным накопителем UFS 4.1 Pro объёмом 1 Тбайт. На борту имеются игровой чип собственной разработки RedCore R4, а также системы воздушного и жидкостного охлаждения.

В настройках смартфона устанавливаются режимы Eco, Balanced, Rise и Diablo, помогающие балансировать энергоэффективность и производительность. Как можно догадаться, Diablo предлагает максимальную производительность при максимальном расходе энергии и нагреве — даже с передовой системой охлаждения. В испытаниях авторы YouTube-канала ETA Prime использовали установку Rise и эмулятор GameHub от Red Magic.

Red Dead Redemption 2 в среднем показывала 40 кадров в секунду, а в некоторых местах этот показатель подскакивал до 60 — впечатляет, учитывая, что игра разрабатывалась для мощных ПК и флагманских консолей. Resident Evil Requiem тоже проявила себя достойно, хотя и с некоторым аномалиями отрисовки, такими как отсутствующие стены — при этом частота кадров превышала 90 в секунду. Самую высокую частоту показала Grand Theft Auto V: в локациях на открытом воздухе она была выше 60 кадров в секунду, а в помещениях — более 100.

Теги: redmagic, смартфон, aaa-тайтлы
redmagic, смартфон, aaa-тайтлы
